ميول السوق تتحسن في موسم الأرباح

تشرين الأول 19, 2022 03:05

بدأ الربع الرابع بملاحظة سيئة حيث أدت التوترات الجيوسياسية ومخاوف الركود إلى حالة من العزوف عن المخاطرة، لكن موسم الأرباح بدأ منذ ذلك الحين، مع تركيز انتباه المشاركين في السوق على الأساسيات.

في حين أن التقلبات لا تزال مرتفعة واستمرار الطابع الهبوطي في أسواق الأسهم والعملات، بدأ الأسبوع بتقارير أرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث من بنك أمريكا (BAC) وتشارلز شواب وبنك نيويورك ميلون.

أعلن بنك البحرين والكويت عن إيرادات 24.5 مليار دولار أمريكي على خلفية ارتفاع دخل أسعار الفائدة، مكاسب من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. انخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بسبب النهج الحذر للمشاريع الجديدة وسط الركود الفني في الولايات المتحدة.

تتضمن تقارير أرباح الشركات الكبرى التي تصدر اليوم شركة Johnson & Johnson (JNJ) بإيرادات متوقعة تبلغ 23.46 مليار دولار أمريكي؛ Roche Holding ADR (RHHBY) بإيرادات بلغت 15.66 مليار دولار أمريكي؛ من المتوقع أن تبلغ عائدات Netflix (NFLX) 7.85 مليار دولار، بينما تبلغ إيرادات Goldman Sachs (GS) 11.37 مليار دولار أمريكي. بينما يمكن أن يعطي إجماع المحللين تقديرًا للخبراء، فقد تكون النتائج الفعلية أعلى أو أقل من المتوقع.

بينما يضخ موسم الأرباح بعض الروح في ميول سوق الأسهم، يستعد متداولو العملات للعديد من التقارير الاقتصادية عالية التأثير المقرر إصدارها هذا الأسبوع.

أعلنت ألمانيا عن مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لشهر أكتوبر والمتوقع عند مستوى -63.4 مقارنة بنتيجة الشهر السابق عند -61.9. ارتفعت المخاطر على النمو الاقتصادي والثقة في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وسط قيود جانب العرض بسبب الحرب في أوكرانيا.

ستصدر المملكة المتحدة يوم الأربعاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر. من المتوقع أن يظل التضخم كما كان في أغسطس عند مستوى 9.9 في المائة، ولكن هناك عدم يقين بشأن هذا بسبب الرياح المعاكسة الكبيرة في اقتصاد المملكة المتحدة في وقت كتابة هذا التقرير.

مر سوق Gilt بتقلب لم يهدأ إلا من قبل بنك إنجلترا الذي قام بتخفيف السياسة النقدية وتوسيع برنامج التسهيل الكمي. في حين أنهى البنك المركزي منذ ذلك الحين عملياته في سوق السندات، فإن الحقيقة أن عينه لم تغب عن التضخم في أسواق العملات وتوقعات أسعار الفائدة.

أخيرًا، من المتوقع صدور بيانات من سوق الإسكان في الولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس مع الإعلانات عن بدء المساكن وتصاريح البناء ومبيعات المنازل القائمة لشهر سبتمبر. وينظر إلى كل ذلك على أنه أقل من النتائج السابقة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي يثقل كاهل سوق الرهن العقاري ومعنويات الاستثمار.

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