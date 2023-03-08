باول الفيدرالي: من المرجح أن تتجه الأسعار أعلى مما كان متوقعًا

آذار 09, 2023 00:14

ارتفع الدولار الأمريكي أمام منافسيه على خلفية خطاب جيروم باول المتشدد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد للارتفاع لفترة أطول حيث تظهر سلسلة من تقارير البيانات الاقتصادية سوق عمل ضيقة مقترنة بأرقام تضخم عالية.

اقترح الاقتصاديون في شركة بلاكروك "نعتقد أن هناك فرصة معقولة بأن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى 6٪، ثم الإبقاء عليه لفترة طويلة لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم إلى ما يقرب من 2٪".

جيروم باول من بنك الاحتياطي الفدرالي: من المحتمل أن تأتي المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي. وذكر باول في تصريحاته: "جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق. إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة ".

بنك كندا (BoC) يقرر أسعار الفائدة

يجتمع مجلس إدارة بنك كندا BoC يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. يبلغ سعر الفائدة القياسي حاليًا 4.5٪. يتوقع معظم الاقتصاديين أن يوقف البنك المركزي الكندي خطة تشديد السياسة النقدية. اقترح الاقتصاديون في بنك أمريكا (BoA) أن على بنك كندا مراقبة تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. وأشاروا في تقرير إلى أن "كندا لا تحتاج إلى مزيد من الارتفاعات لتهدئة التضخم، على الرغم من أنها قد تضطر إلى الارتفاع إذا بدأت الفجوة في أسعار الفائدة في التسبب في ضعف كبير في العملة".

كان صناع السياسة في بنك كندا قد رفعوا أسعار الفائدة في يناير، مشيرين إلى أن البنك سيراقب تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على اقتصاد البلاد. أظهرت الإحصاءات أن الاقتصاد الكندي لم ينمو في الربع الأخير من عام 2022، بينما جاء التضخم الرئيسي لشهر يناير عند 5.9٪، أي أقل بنسبة 0.4٪ من رقم ديسمبر.

هل سيؤثر رقم الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي؟

واحدة من أهم البيانات الصادرة من الولايات المتحدة هي أرقام الوظائف غير الزراعية المقرر نشرها يوم الجمعة. يقترح بعض محللي السوق أن رقم الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير قد يأتي عند 210 آلاف، وهو بعيد كل البعد عن رقم 517 ألف المسجل في الشهر الأول من العام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك مفاجآت فيما يتعلق بأرقام الوظائف غير الزراعية في الأشهر القليلة الماضية.

من المتوقع أيضًا أن يصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) رقم معدل البطالة لشهر فبراير. يتوقع محللو السوق أن يظل المعدل دون تغيير عند 3.4٪.

تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الصين

سيكشف المكتب الوطني للإحصاء (NBS) عن رقم التضخم الرئيسي لشهر فبراير. يتوقع محللو السوق أن يصل معدل التضخم في الصين إلى 1.9٪ على أساس سنوي. قال الاقتصاديون في مورجان ستانلي للصحفيين: "نعتقد أن التضخم لن يكون مصدر قلق كبير للصين في عام 2023، وستحافظ البلاد على استقرار الأسعار الإجمالية ضمن نطاق معقول". وأضافوا أيضًا أن الانتعاش الاقتصادي الصيني سيكون مدفوعًا بالاستهلاك وليس الإنفاق على البنية التحتية. هدف الحكومة الصينية هو رفع التضخم إلى 3٪.

قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة يوم الجمعة

سيكون بنك اليابان BoJ آخر بنك مركزي يعلن قراره بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع. لا يتوقع الاقتصاديون أي تغييرات بخصوص سعر الفائدة القياسي لبنك اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا سيكون آخر اجتماع لمجلس الإدارة مع هاروهيكو كورودا كمحافظ.

على الرغم من أن بعض الاقتصاديين اقترحوا أنه ربما يمكن لمجلس الإدارة تعديل التحكم في منحنى العائد (YCC)، إلا أن مصادر من رويترز قالت: "من المرجح أن يتأخر بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة على YCC نظرًا لعدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي للحفاظ على التضخم بشكل مستدام حولها. 2٪ الهدف ".

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