صناعة الطيران تعود إلى المسار الصحيح بفضل الولايات المتحدة

أيلول 21, 2021 16:00

بالأمس، عانت معظم أسواق الأسهم العالمية من خسائر فادحة وسط مخاوف من انتقال العدوى لها بعد أزمة شركة Evergrande الصينية للعقارات.

ومع ذلك، لم تمر جميع القطاعات بيوم سيئ، وعلى وجه الخصوص، كان يوم أمس هو يوماً استثنائياً لشركات الطيران.

كان هذا القطاع من أكثر القطاعات تضرراً منذ بداية جائحة فيروس كورونا. ظلت توقعات الصناعة سلبية في مواجهة الخسائر الفادحة بسبب استمرار القيود على التنقل الدولي.

ومع ذلك، أعلن الناطق الرسمي المختص لكوفيد - 19 في البيت الأبيض، جيف زينتس، أمس، أن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف قيود السفر على جميع الزوار الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل اعتباراً من أوائل نوفمبر فصاعداً.

كان تأثير الأخبار سريعاً وفي غضون دقائق، عاد المستثمرون إلى اسهم شركات الطيران مع توقعات أفضل للربع الرابع للعام الجاري.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الإطار الزمني لأربع ساعات لسهم IAG. النطاق الزمني: 21 أبريل 2021 - 21 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 21 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني أعلاه تطور سعر سهم IAG خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس الإطار الزمني لأربع ساعات.

وكيف تداول سعر سهم IAG في نطاق لقناة هبوطية يبلغ عرضها حوالي 33 GBX ضمن هذه الفترة.

ساعد التحسن في توقعات ايرادات الربع الرابع للعام الجاري إلى تشكيل حركة صعودية قوية اخترقت مقاومة هذه القناة.

بدأ المتداولين في البحث عن مستويات جني أرباح محتملة جديدة.

وفقاً لخصائص هذا الرقم الفني، يمكن الوصول إلى مستوى قريب من الـ 180 GBX في الساعات القادمة، الممثلة بالنطاق الأخضر الأفقي. بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نتوقع زيادة في طلبات البيع عند هذا المستوى.

شكّل هذا الارتفاع مايقارب 33 GBX من نقطة الاختراق لهذه القناة التي بدأها السعر من مستوى الـ 157 GBX، والممثلة بالنطاق الأفقي الأحمر.

ومع ذلك، من المهم أن تأخذ في الاعتبار الإشارات المقدمة من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية RSI، والذي يقع حالياً في منطقة ذروة الشراء.

اعتمد بعض المتداولين بالفعل على هذا المؤشر لجني الأرباح بعد اختراق مستوى الـ 85. هل سيعيد المتداولين دخول السوق إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 70؟

سيستمر هذا النمط طالما ظل سعر سهم IAG أعلى من مستوى الـ 157 GBX.

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