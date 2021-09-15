تقدم Inditex نتائجها ربع السنوية في يوم مليء ببيانات الاقتصاد الكلي

أيلول 15, 2021 15:23

بالأمس، تركز اهتمام السوق على إصدار بيانات التضخم المهمة من الولايات المتحدة، والتي أظهرت انخفاضاً طفيفاً حيث نما الرقم الشهري بنسبة 0.3٪، أي 10٪ أقل مما كان متوقعاً. كما جاء مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 10٪ أقل مما كان متوقعاً عند 5.3٪.

شهدت جلسة اليوم أيضاً صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا. كان مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة أعلى مما كان متوقعاً من قبل المحللين، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين متماشياً أو أفضل قليلاً مما كان متوقعاً في فرنسا وإيطاليا.

من الصين، صدرت العديد من بيانات الاقتصاد الكلي التي أظهرت مرة أخرى تباطؤاً في الاقتصاد.

على وجه التحديد، علمنا أن كلاً من مؤشر الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين كانا أسوأ من المتوقع بعد الإعلان عنهم عند 5.3٪ و 2.5٪ مقابل 5.8٪ و 7٪ المتوقعة على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات لم تكن أسوأ من المتوقع فحسب، بل كانت أيضاً أقل بكثير من نتائج الشهر السابق وذلك للشهر الثاني على التوالي.

يُفسر هذا التباطؤ في الاقتصاد جزئياً بالمشاكل الناشئة عن انتشار متغير دلتا وبسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن نمو التضخم والبدء المحتمل في التناقص التدريجي لبرنامج التحفيز.

حالياً لا تنعكس هذه البيانات الكلية الضعيفة في أرباح الشركات كما رأينا في الأسابيع الأخيرة، شهدت جلسة اليوم انعكاس ذلك مرة أخرى في النتائج الفصلية لعملاق المنسوجات Inditex.

ذكرت المجموعة - التي تضم علامات تجارية مثل Zara و Stradivarius و Pull & Bear و Oysho و Bershka - أنها سجلت خلال النصف الأول من العام أرباحاً صافية قدرها 1.272 مليار يورو. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع خسارة 195 مليون يورو التي أعلنت عنها خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي ، بعد أن سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 49٪ عن تلك المسجلة في عام 2020.

تؤكد هذه النتائج انتعاش اعمال هذه الشركة بعد النتائج الجيدة للربع الأول، خاصة بعد أن حصلت على ربح 850 مليون يورو خلال الربع الثاني بفضل المبيعات القوية عبر الإنترنت.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى بالرغم من أن الاتجاه الطويل الأجل لا يزال في طور صاعد، إلا أن أسهم هذه الشركة في الأسابيع الأخيرة تتحرك في نطاق بين الـ 28.5 و الـ 30.20 يورو للسهم، مما ساعد السعر على بناء نقاط دعم قوية بعد الانخفاضات التي حدثت أثناء شهري يونيو ويوليو وتسجيل مستوى قياسي سنوي.

يمكن أن تكون هذه النتائج الإيجابية حافزاً للزخم الصعودي المحتمل، إذا تمكن السعر أخيراً من التغلب على مستوى المقاومة الحالي. بالرغم من عدم استبعاد احتمال حدوث انتكاسة أخرى, وخاصة مع استمرار التوقعات لمستقبل الاقتصاد في التدهور، فقد تتأثر المبيعات سلباً خلال الأشهر المقبلة، لذلك يجب أن نظل حذرين إذا خسر السعر مستويات الدعم الحالية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Inditex. النطاق الزمني: 3 أغسطس 2020 - 15 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 15 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: -17.20٪

2019: 40.71٪

2018: -23.05٪

2017: -10.44٪

2016: 2.33٪

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