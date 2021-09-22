مرة أخرى، تقدم Adobe نتائج ربع سنوية تتجاوز توقعات السوق

أيلول 23, 2021 00:40

مرة أخرى، سيتركز اهتمام السوق خلال جلسة اليوم على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي و على حالة عدم اليقين في الاقتصاد الصيني الناتج عن إفلاس شركة Evergrande العقارية التي ضجت بها الاسواق بالرغم من أن Evergrande أكدت أنها ستدفع غداً مدفوعات القسيمة لسنداتها المدرجة في Shenzhen.

سيعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي اللاحق اليوم في حوالي الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. من غير المتوقع أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي التابع لجيروم باول أي تغييرات على سياسة أسعار الفائدة، فإن السوق سيستمع عن كثب للمؤتمر الصحفي بحثاً عن تاريخ البدء المتناقص في برنامج التحفيز.

في غضون ذلك، يستمر موسم النتائج الفصلية. كانت البطل الرئيسي خلال جلسة الأمس هو شركة Adobe الأمريكية الشهيرة - المكرسة لإنشاء البرامج والبرمجيات، خاصة في عالم تحرير وتصميم صفحات الويب والصور.

قدمت الشركة نتائجها بعد إغلاق السوق، وكما هو الحال مع النتائج المقدمة في شهر يونيو، كانت النتائج أفضل قليلاً مما كان متوقعاً بإجماع السوق. وبلغت ربحية السهم 3.11 دولار أمريكي، في حين بلغت الإيرادات 3940 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من أن هذه النتائج كانت أفضل مما كان متوقعاً، إلا أنها كانت متوافقة إلى حد ما مع التوقعات. في المقابل، أظهرت نتائج الأشهر السابقة تفوقاً أكبر من النتائج الحالية، وهو ما قد يراه بعض المحللين على أنه علامة ضعف في تطور سهم Adobe.

المصدر: Investing.com

خلال الأشهر القليلة الماضية، اتبع هذا السهم اتجاهاً صعودياً خضع لاندفاع قوي بعد الاختراق صعوداً خارج القناة الجانبية التي كان السعر يصنعها سابقاً بين خط الاتجاه الهبوطي و مستوى الدعم عند مستوى الـ 437 دولار أمريكي للسهم.

بعد كسر هذا المستوى، تلقى السعر دعماً تدريجياً عبر المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة الممثل باللون الأبيض، حتى وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية عند مستوى الـ 673.82 دولار أمريكي للسهم - حيث بدأ التصحيح ووصل السعر إلى مستوى 23.8٪ فيبوناتشي.

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يظهر السعر تباعداً سلبياً كبيراً مع مؤشر الماكد الخاص به. لذلك، يجب أن نكون منتبهين لتطور السعر في الجلسات القادمة، حيث يمكننا أن نرى المزيد من التصحيح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Adobe. النطاق الزمني: 29 يوليو 2020 - 22 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 22 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي.

تطور السنوات الخمس الماضية:

2020: 51.64٪

2019: 45.78٪

2018: 29.10٪

2017: 70.22٪

2016: 9.59٪

باستخدام حساب Admirals Trade.MT5، يُمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) على سهم Adobe واكثر من 3000 سهم آخر! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:

معلومات حول المواد التحليلية: