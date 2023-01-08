3 سيناريوهات يجب مراعاتها عندما تصبح الابتكارات سريعة الانتشار

كانون الثاني 08, 2023 21:07

تناقش هذه المدونة أخبار التداول والاستثمار للمبتدئين وقيمة تصفية المعلومات بناءً على أهدافك المالية. ماذا يحدث عندما يكون هناك فيض من المعلومات حول أحد الابتكارات التي استحوذت على خيال السوق؟ حتى المتداولون والمستثمرين الأكثر خبرة قد يجدون مرشحاتهم وحكمهم الحكيم غارقًا في الإثارة.

من السهل الابتعاد عندما ينتشر منتج أو شركة أو خدمة ويبدو أن الجميع يتحدث عنها. قبل أن تتداول أو تستثمر في الأصول المنتشرة، إليك ثلاثة سيناريوهات يجب مراعاتها عند التفكير في الإيجابيات والسلبيات.

1. أحدث التكنولوجيا (التي لا يفهمها سوى القليل من الأشخاص حتى الآن)

استغرق مشروع الذكاء الاصطناعي (AI) ChatGPT خمسة أيام فقط لجمع مليون مستخدم، ولا يزال الكثير منهم يتساءلون عما يجب فعله به بخلاف إعطائه محتويات مخزنهم وطلب نصائح حول الوصفات.

على الرغم من أن هذا الأمر ممتع على قنوات مثل TikTok، قال سام ألتمان مؤسس ChatGTP إنه غير متأكد من كيفية سداد مستثمريه وأنه في النهاية، سيطلب من ChatGPT إجابات على هذا السؤال. إن تحقيق الدخل من chatbot مسألة أخرى. في الوقت الحالي، إنه مجاني وقال سام ألتمان إنه قد تكون هناك رسوم لكل دردشة في المستقبل. وفي الوقت نفسه، فإن تكاليف روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي باهظة بشكل لا يصدق، وهي حقيقة يمكن تفويتها في كل الأحاديث حول الكيفية التي سيغير بها العالم.

يبدو أن الذكاء الاصطناعي في طريقه إلى الكتلة الحرجة ويتم تشكيله من خلال التفاعل مع ملايين الأشخاص. انطلاقا من الضجة، هذا تطور مثير. ولكن رغم ذلك - قد تكون الإمكانات الحقيقية للمستثمرين والمتداولين في المستقبل، وليس في الوقت الحاضر.

يمثل الواقع المائل والمختلط مزيدًا من الأمثلة على التقنيات الرائدة التي يمكن أن تكون كبيرة مثل مواقع التواصل الاجتماعي الآن - في وقت ما في المستقبل.

يعد التاريخ المتقلب للعملات الرقمية مثل Bitcoin مثالًا جيدًا آخر على المسار غير المؤكد للأدوات المالية المبتكرة. أحد الأسئلة التي يجب طرحها هو ما هو مستوى المخاطرة مع ابتكارات مثل هذه وما مدى ارتياحك مع هذا المستوى من المخاطر؟

في حين أنه من الضروري مراقبة التطورات في الذكاء الاصطناعي والمنتجات المبتكرة الأخرى، كمبتدئ في الأسواق ، من المهم أن تتذكر أوجه عدم اليقين.

2. أحدث الاختراقات الطبية (ومصطلحات غير مفهومة)

يبدو أن الإعلانات عن الاختراقات الطبية تتبعها موجة من الخبراء وغير الخبراء يشاركون آرائهم حول كيفية تغيير التاريخ الطبي.

كما رأينا خلال الوباء، انتشر بالون من المعلومات الخاطئة والجدل حول أنظمة توصيل لقاح MRNA، على سبيل المثال. في هذه الحالات، من الحكمة التأكد من أن مصدر المعلومات لديه بالفعل خلفية في المجال الطبي.

نظرًا لأن مخزونات الأدوية تعد قطاعًا مهمًا، فإن كل دواء جديد لديه القدرة على الانتشار الفيروسي، ربما بسبب المعلومات الخاطئة أو اهتمام الجمهور بالرعاية الصحية أو مزيج منهما. إن طبيعة الأخبار الفيروسية قصيرة المدى، ويمكن أن يكون لها تأثير خاطيء على أسعار الأسهم والتي يمكن أن تتلاشى بنفس السرعة. يعد تقييم المعلومات في سياق أهدافك المالية خطوة أساسية قبل اتخاذ إجراءات الاستثمار.

3. المعلمون والقادة وشخصيات الأعمال الشعبية

يتم تضخيم تأثير التكنولوجيا المبتكرة وغيرها من المنتجات من قبل المعلمين والقادة وشخصيات الأعمال الشعبية الذين لديهم بصمة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تؤدي تغريدة واحدة من قائد فكري أو مؤثر إلى موجة من ردود الفعل التي تنتشر بشكل أكبر بسبب الطبيعة الفيروسية للويب.

عندما يهتم الجميع بالتغريدات والمشاركات سريعة الانتشار، فهذه فرصة للمتداولين والمستثمرين الأذكياء للتركيز بدلاً من ذلك على أساسيات الشركة. قليل من الأشياء تكشف أكثر من الأرقام التي تظهر الأرباح والخسائر والتكاليف والمطلوبات. من الصعب أن ينتشر البيان المالي على نطاق واسع، ومع ذلك فإن المعلومات الواردة فيه تحكي القصة الأكبر عن أداء الشركة.

في الختام، يمكن للابتكارات التي تنتشر بسرعة أن تتلاشى في هوامش التاريخ أو أن تصبح الاتجاه البصري التالي في الأسواق المالية. قد يبدو التخلص من المعلومات القوية أقل إثارة من متابعة آخر الأخبار الساخنة، ومع ذلك فإن النتيجة النهائية قد تشكرك في المستقبل.

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لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.