تداول أسهم Boeing بعد أرباح الربع الثالث وصفقات الطائرات الجديدة

كانون الأول 17, 2022 03:52

سجلت بوينج خسارة فادحة في تقرير أرباحها الأخير للربع الثالث. ومع ذلك، لم يمنع ذلك السهم من الارتفاع بأكثر من 60٪ من أدنى مستوياته في العام حتى الآن.

تعرف على المزيد حول خسارة Boeing الفصلية البالغة 3.3 مليار دولار، وطلب الطائرات الجديد بمليارات الدولارات من Air India و United Airlines، وما يتوقعه المحللون للسهم وأحدث نشاط لصناديق التحوط.

السهم: Boeing Co الرمز في حسابات Invest.MT5: BA تاريخ الفكرة: 13 ديسمبر 2022 المدة الزمنية: 6-1 أشهر مستوى الدخول: $190.00 المستوى المتسهدف: $281.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

إيجابيات وسلبيات تداول أسهم Boeing

بوينغ هي شركة طيران لها تدفقات إيرادات متعددة مقسمة إلى أربع فئات مختلفة:

تسليم الطائرات التجارية

الدفاع والفضاء والأمن

الخدمات العالمية

رأس مال Boeing

في أحدث تقرير لأرباحها للربع الثالث، أعلنت شركة Boeing عن خسارة قدرها 2.8 مليار دولار في قسم الدفاع والفضاء والأمن. أكبر عملاء Boeing في هذه الفئة هو وزارة الدفاع الأمريكية، التي توفر الأسلحة والطائرات العسكرية.

تعود الخسارة بشكل أساسي إلى عقد Air Force One الذي تم التفاوض عليه مع إدارة ترامب. نظرًا لأنه عقد ثابت السعر، فإنه لا يأخذ في الاعتبار التغيير في التضخم. مع ارتفاع تكاليف المواد والعمالة في جميع أنحاء العالم، كان على شركة Boeing استيعاب الخسارة.

ومع ذلك، زاد قسم الطائرات التجارية إيراداته ربع السنوية إلى 6.3 مليار دولار نتيجة تسليم العديد من طائرات 787 التجارية الجديدة. تم استئناف تسليم هذه الطائرات بعد عامين من التأخير من قبل القوات المسلحة الأنغولية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

هذا لا يأخذ في الاعتبار الصفقة الجديدة التي تم الإعلان عنها مع طيران الهند، ثاني أكبر شركة طيران في آسيا خارج الصين. تستعد شركة الطيران لطلب شراء 500 طائرة من بوينج ومنافستها الأوروبية إيرباص. هناك أيضًا تقارير عن صفقة كبيرة لطائرتها 787 دريملاينر مع يونايتد إيرلاينز.

هناك بعض المخاوف التي يمكن أن تؤثر على سعر سهمها. أبرزها علاقات الولايات المتحدة مع الصين. تاريخياً، كانت الصين مسؤولة عن أكثر من 20٪ من عائدات بوينج التجارية. ومع ذلك، فإن عقوبات بكين الأخيرة ضد مسؤول تنفيذي في شركة بوينج للدفاع تؤثر على إيراداتها من الصين.

صندوق التحوط لـ Boeing القابضة

يُظهر تقرير الإيداع الأخير 13F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لـ 468 صندوق تحوط أن صناديق التحوط زادت من ممتلكاتها في أسهم بوينج بمقدار 201.0 ألف سهم في الربع الأخير.

كان الاتجاه العام فصاعدًا أعلى منذ بداية العام. ولكن قد يكون هذا بسبب حقيقة أن سعر السهم قد انهار بنسبة 80٪ من عام 2019 إلى عام 2020.

المصدر: TipRanks ،13 ديسمبر 2022

توقعات سهم Boeing - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم Boeing في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 12 تقييماً للشراء، و 3 تقييمات تعليق، و 1 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Boeing هو 281 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 121 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Boeing هو 198.73 دولارًا.

المصدر: TipRanks ،13 ديسمبر 2022

مثال على فكرة تداول سهم Boeing

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Boeing كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق 190.00 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 281.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم من Boeing:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 910.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (281.00 دولارًا أمريكيًا - 190.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم)

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد تنخفض أكثر بكثير قبل أن ترتفع، لا سيما بالنظر إلى أن بوينج تراجعت بنسبة 50 ٪ في وقت ما هذا العام.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Boeing سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة على كل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Boeing في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Boeing بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى غرفة المتداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Boeing يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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