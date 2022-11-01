هل يستحق الأمر تداول الأخبار؟

تشرين الثاني 02, 2022 10:39

في هذه المقالة سوف تقرأ عن إيجابيات وسلبيات التداول في الأخبار المالية. الموضوعات تشمل:

الوقت والخبرة اللازمتان للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار المالية؛

إنشاء سيناريوهات المخاطرة والمكافأة حول النشرات الإخبارية؛

إدراك ردود الفعل العاطفية على الأحداث غير المتوقعة.

هل يستحق الأمر تداول الأخبار المالية؟

تميل الآراء إلى الوقوع في معسكرين رئيسيين. يؤكد أحد المعسكرات أن الأخبار غير مجدية عند اتخاذ قرارات التداول. يعتقد الآخر أن الأخبار ضرورية لاتخاذ قرارات التداول. في مكان ما في وسطهم، هناك رأي مفاده أن قرارات التداول قد تتأثر بالأخبار، وخاصة الأخبار الكبيرة، ويجب مراقبة التأثير الذي يمكن أن يكون للأخبار على ميول السوق.

أينما تقع في نطاق الآراء، هناك شيئان أساسيان يجب مراعاتهما عند تداول الأخبار: الوقت والخبرة.

الوقت والخبرة

لا يمكن المبالغة في أهمية اكتساب خبرة تداول الأخبار. تكمن المشكلة في أن اكتساب الخبرة في الأسواق المالية قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون درسًا مكلفًا، ولكن هناك حل لذلك. قبل فتح حساب حقيقي، من الحكمة أن تبدأ التعلم على حساب تجريبي، والذي يتميز بظروف سوق واقعية دون المخاطرة برأس المال الخاص بك.

يستغرق البحث في الأحداث الإخبارية اليومية التي تهمك وقتًا ولكن هناك طرقًا للحصول على المعلومات بكفاءة. يقدم التقويم الاقتصادي الخاص بـ Admirals حلاً واحدًا، حيث يحتوي على الأخبار الاقتصادية التي تحرك السوق اليوم وتوقعات المحللين للنتائج.

تقدم ملفات البودكاست الخاصة بالتداول الأسبوعية ملخصات لأحداث السوق الرئيسية في أقل من خمس دقائق.

تأخذ ندوات Admirals عبر الإنترنت غطسًا عميقًا في مختلف الاتجاهات الاقتصادية والسوقية لطريقة أخرى لفهم كيفية تعامل المتداولين ذوي الخبرة مع استراتيجياتهم.

ما إذا كان الوقت والخبرة الموصوفان أعلاه زائدًا أو ناقصًا أمر متروك لك لتقرره لأنه يعتمد على الوقت المتاح لديك وإلى أي مدى أنت مهتم بالتداول في الأخبار.

سيناريوهات المخاطرة والمكافأة

جانب آخر لمسألة ما إذا كان الأمر يستحق التداول على الأخبار هو الجهد المبذول لإنشاء سيناريوهات المخاطرة والمكافأة. يعد التفكير في النتائج المحتملة لحدث أخبار التداول خطوة مهمة يجب اتخاذها قبل اتخاذ القرار. يجب بطبيعة الحال تضمين خطوات إدارة المخاطر في هذا التقييم، حيث إن أي سيناريو قد تتوصل إليه قد يفشل في تحقيقه.

يمكن أن تتضمن سيناريوهات المخاطرة والمكافأة إمكانية أن تكون النتيجة أكثر أو أقل من التوقعات وبما يتماشى مع التوقعات. يمكن لأدوات التداول المختلفة في منصة التداول MetaTrader 5 أن تدعم عملية اتخاذ القرار الخاصة بك هنا حيث يوجد الكثير من الرسوم البيانية التي تلتقط اتجاهات السوق بأنماط مختلفة. يعد تعلم كيفية استخدام أدوات التداول أيضًا خطوة مهمة يمكنك اتخاذها من خلال حضور ندواتنا عبر الإنترنت.

إدراك ردود الفعل العاطفية

تأتي نتائج الأخبار والأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة مع المنطقة ويمكن أن تسبب ردود فعل عاطفية جماعية واتجاهات تحرك السوق. إذا كنت على دراية باحتمالية حدوث ما هو غير متوقع، فيمكنك تضمينه في سيناريوهات التداول الخاصة بك. بعض الأمثلة على الأحداث الإخبارية غير المتوقعة التي لا يريدها أحد ولكنها جزء مؤسف من الحياة هي:

الأزمات،

الصراعات،

الانكماش الاقتصادي المفاجئ.

من خلال البقاء على دراية جيدة بأحداث الأخبار الرئيسية، سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك، فإنك تزيد من احتمالية الاستعداد لما هو غير متوقع.

تذكر الرأي الأوسط، لا مع ولا ضد ولكن منفتح على الاحتمالية؟ قد تؤثر الأخبار على أسواق التداول، لذا من المفيد أن تبقى على اطلاع دائم بالأخبار المالية المجانية المتاحة عند فتح حساب معنا.

في الختام، يستغرق تداول الأخبار المالية وقتًا وخبرة، ولكنه جزء لا يتجزأ من مشهد السوق وغالبًا ما يكون جزءًا من عملية صنع القرار عند تداول السلع والعملات.

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