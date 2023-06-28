ماذا سيظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة؟

حزيران 29, 2023 05:24

ستكون تقارير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في طليعة الأخبار المالية لبقية هذا الأسبوع. يتم أخذ هذه التقارير في الاعتبار من قبل صانعي السياسة في البنك المركزي عندما يتعلق الأمر بتعديل سياساتهم النقدية.

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي (ECB) فيليب لين: "ستكون لدينا فترة مستدامة حيث يجب أن تظل الأسعار مقيدة للتأكد من عدم تعرضنا لأي صدمة جديدة تبعدنا عن 2٪ وأن استمرارية التقييد هي مهم جدا." وتعليقًا على إمكانية خفض أسعار الفائدة، أشار لين إلى أنه لا يتوقع تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من عام 2023

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 1.3٪ في الربع الأول من العام، على أساس سنوي، وفقًا لتوقعات محللي السوق. نظرًا لأن الاقتصاديين سينتظرون تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) لتأكيد الرقم يوم الخميس، يكافح الاقتصاد الأمريكي ليجد طريقه، متأثرًا بعوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وسوق العمل القوي للغاية.

كتب محللو HSBC في تقرير أن "الولايات المتحدة ستدخل في حالة انكماش في الربع الرابع، يليها" عام من الانكماش والركود الأوروبي في عام 2024 ".

على العكس من ذلك، يبدو أن محللي Bank of America يقرون بمرونة الاقتصاد، مما يدفعهم إلى توقع تنقيحات تصاعدية كبيرة للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. من المتوقع تعديل التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أعلى بكثير إلى 1.8٪ على أساس ربع سنوي المعدل السنوي المعدل موسمياً، مدفوعاً بالإنفاق على البناء السكني وغير السكني كما يقترح في أحد التقارير.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الأول من عام 2023

سينشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023. يقترح محللو السوق أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1٪ على أساس ربع سنوي. يتوقع الاقتصاديون معدل نمو 0.2٪ على أساس سنوي.

كتب محللو Wells Fargo في تقرير: "مع استعداد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير، نتوقع أن يتعرض الاقتصاد البريطاني لضغوط متجددة بحلول أواخر عام 2023 ونتطلع إلى أن يتباطأ النمو أو حتى ينكمش الاقتصاد".

على عكس توقعات ويلز فارجو، اقترح الاقتصاديون في المرصد الاقتصادي أن "توقعاتنا المحدثة لنمو 0.1٪ في الربع الثاني تتسق مع وجهة النظر القائلة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل قريبًا من الصفر في عام 2023".

معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير في مايو؟

سيصدر يوروستات تقرير معدل البطالة لشهر مايو. يتوقع الاقتصاديون أن تبقى نسبة البطالة في كتلة اليورو دون تغيير عند 6.5٪. ذكر تقرير صادر عن EY أن "منطقة اليورو دخلت رسميًا في حالة ركود في الربع الأول من عام 2023 ، وبينما من المتوقع أن يكون الانكماش سطحيًا وقصير الأجل، تستمر الأسواق الأوروبية في مواجهة تضخم مرتفع وارتفاع غير مسبوق في أسعار الفائدة".

ذكر تقرير لرويترز نُشر في 23 يونيو أن "النشاط الاقتصادي ضعيف والبنك المركزي الأوروبي قد فشل بوضوح في تحقيق هدفه المتمثل في تشديد السياسة بما يكفي لاحتواء ضغوط الأسعار دون دفع الكتلة إلى الركود. قضية أخرى هي أن الركود الاقتصادي من شأنه أن يؤدي عادة إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يجعل عمل البنك أسهل. لكن يبدو أن الشركات تكدس العمالة، وتتذكر جيدًا مدى صعوبة إعادة توظيف العمال بعد الوباء وتقديم القليل من الراحة للبنك المركزي الأوروبي".

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو في يونيو؟

سيتم نشر تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر يونيو من قبل مكتب الإحصاء في البلاد يوم الخميس. يتوقع المحللون أن يأتي التضخم عند 3.8٪ على أساس سنوي، مرتفعا من رقم 3.2٪ المسجل في مايو. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على الصعيد الوطني (CPI)، والذي يستثني الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، بنسبة 3.2٪ في مايو على أساس سنوي، متباطئًا من 3.4٪ في أبريل لكنه تجاوز توقعات السوق بارتفاع قدره 3.1٪.

الرقم أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف من بنك اليابان عند 2٪. لاحظ الاقتصاديون في Moody's Analytics أنه "على الرغم من اتساع ضغوط الأسعار، إلا أن التضخم لا يزال مدفوعًا بشكل كبير بالعرض. مع الاقتصاد الذي لا يزال أصغر مما كان عليه قبل الوباء، تظل تعديلات السياسة بعيدة بعض الشيء ".

مبيعات التجزئة الاسترالية في مايو

سيعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) عن بيانات مبيعات التجزئة صباح يوم الخميس. يشير محللو السوق إلى أن مبيعات التجزئة لشهر مايو ارتفعت بنسبة 0.1٪ على أساس شهري، لتكتسب أرضية صغيرة بالمقارنة مع رقم الصفر الثابت لشهر أبريل. يشير بعض المحللين إلى أن العديد من تجار التجزئة الأستراليين قد شهدوا انخفاضًا بنسبة 20-30 ٪ في المبيعات في العام الماضي.

سيجتمع مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة معلقة. إذا حدث ذلك، فسيكون التوقف المؤقت الثاني لبنك الاحتياطي الأسترالي في دورة رفع أسعار الفائدة الحالية والتي شهدت زيادة البنك لسعره النقدي الرسمي بنسبة 4٪ في الأشهر الـ 13 الماضية.

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