كيفية تداول أسهم Visa بعد أداء الربع الثاني

أيار 04, 2023 03:08

تتم مراقبة نتائج مزودي الدفع العالميين مثل Visa على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمحللين في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن معظم المستهلكين يستخدمون بطاقة Visa أو Mastercard، فإن نتائج هذه الشركات يمكن أن توفر مؤشرات حول صحة الاقتصاد والإنفاق الاستهلاكي.

أعلنت Visa للتو عن نتائج الربع الثاني المالية لعام 2023. تعّرف على المزيد حول تقرير الأرباح وما يتوقعه المحللون للسهم أدناه.

السهم: VISA Inc. الرمز في حسابات Invest.MT5: V تاريخ الفكرة: 2 أيار 2023 المدة الزمنية: 6-1 شهر مستوى الدخول: $236.00 المستوى المتسهدف: $300.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تفاصيل أداء فيزا في الربع الثاني 2023

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع الثاني المالي الأخير من Visa:

ربحية السهم 2.09 دولار أمريكي مقابل 1.99 دولار أمريكي المتوقعة

الإيرادات المتوقعة 7.985 مليار دولار مقابل 7.799 مليار دولار المتوقعة

نمو أرباح السهم على مدى 3 سنوات بنسبة 14٪ ونمو المبيعات بنسبة 10٪

وارتفعت عائدات المعاملات الدولية بنسبة 24٪ لتصل إلى 2.75 مليار دولار، متجاوزة التوقعات المتوقعة البالغة 2.73 مليار دولار

ارتفعت عائدات معالجة البيانات بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.82 مليار دولار

منذ أكتوبر 2020، أعلنت Visa عن نتائج تجاوزت التوقعات الأعلى والأدنى. كانت هناك مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم والأزمة المصرفية على الشركات المالية. ومع ذلك، نظرًا لأن Visa هي ببساطة شركة معالجة مدفوعات، فهي أقل حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من البنوك التقليدية.

ساهم الارتفاع في السفر الدولي بعد انتشار الوباء في زيادة المدفوعات الرقمية حول العالم، كما هو مفصل من خلال زيادة إيرادات Visa من المعاملات الدولية. في ظاهر الأمر، يبدو أن Visa تعمل بشكل جيد.

ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب ملاحظته وهو أن السفر بعد الوباء بدأ في التطبيع. بينما استفادت Visa من هذا النمو، فقد تكون قد وصلت أيضًا إلى الذروة. كما يبدو الأداء المتفوق في التوقعات الأعلى والأخير جيدًا ولكنه أيضًا بدأ يتباطأ أيضًا.

أكبر خطر على Visa هو الارتفاع المستمر في التضخم وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. وذلك لأن فيزا يتم الدفع لها عندما يستخدم الناس بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بهم. إذا بدأ المستهلكون في تشديد محافظهم المالية، فسيؤثر ذلك على إيرادات Visa وسعر السهم.

لذلك، فإن تتبع بيانات الاقتصاد الكلي العالمية سيكون بنفس أهمية تحليل أساسيات الشركة عند البحث عن سعر سهم Visa.

توقعات سهم VISA - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم VISA في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 17 تقييماً للشراء، و 1 تقييم تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم VISA هو 300.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 240 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم VISA هو 272.83 دولارًا.

المصدر: TipRanks ، 2 أيار 2023

مثال على فكرة تداول سهم VISA

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم VISA كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر أعلى من 236.00 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 300.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1- 6 شهر

إذا اشتريت 10 أسهم من VISA:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 640.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (300.00 دولارًا أمريكيًا - 236.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد تنخفض أكثر بكثير قبل أن ترتفع، لا سيما بالنظر إلى كيفية تفوق السهم بالفعل هذا العام.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم VISA سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة على كل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم VISA في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Visa بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة المتداول

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة ، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. Visa. أسبوعي. التاريخ: 3 يونيو 2018 إلى 2 مايو 2023، تم التقاطه في 2 مايو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم VISA يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم VISA، فيمكنك أيضًا البيع على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

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