كيفية تداول سهم Costco بعد أداء الربع الثالث

تموز 17, 2023 02:23

تدير Costco سلسلة عالمية من متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة حيث يلزم العضوية السنوية للتسوق. تأسست عام 1983، وهي الآن ثالث أكبر بائع تجزئة في العالم. يستخدم المحللون أرباحها وأدائها لمعرفة المزيد عن صحة المستهلك والاقتصاد.

نشر بائع التجزئة مؤخرًا تقرير أرباحه للربع الثالث. تعرف على المزيد حول أداء الشركة وما يتوقعه المحللون للسهم.

السهم: Costco Wholesale Corp الرمز في حسابات Invest.MT5: COST تاريخ الفكرة: 11 يوليو 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $547.00 المستوى المتسهدف: $635.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

المصدر: TradingView الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء أو النتائج المستقبلية.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

أداء سهم شركة Costco في الربع الثالث 2023

فيما يلي بعض الملامح الرئيسية من أحدث تقرير أرباح للربع الثالث من Costco:

ربحية السهم 2.93 دولار أمريكي مقابل 3.29 دولار أمريكي المتوقعة

عائدات مشغل نادي المستودعات 53.65 مليار دولار مقابل 54.47 مليار دولار المتوقعة

ارتفع صافي المبيعات بنسبة 1.9 ٪ إلى 52.60 مليار دولار

صافي الدخل 1.30 مليار دولار، أقل من 1.35 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي

ارتفعت عضوية الإيرادات الفصلية إلى 1.04 مليار دولار من 984 مليون دولار في نفس الوقت من العام الماضي

أبلغت شركة Costco عن إخفاق كبير في أرباحها لكل سهم، حيث جاءت أقل بكثير مما كان يتوقعه المحللون. أدى ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن ثقة المستهلك بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة إلى قيام تجار التجزئة الآخرين مثل Home Depot و Target Corp بإصدار توقعات أقل.

يعتقد بعض المحللين أن Costco كانت ستخالف الاتجاه الذي شوهد في تجار التجزئة الآخرين نظرًا لقاعدة عملائها المخلصين الذين اضطروا إلى شراء عضوية للتسوق في متاجرها. في حين نمت إيرادات عضوية Costco، إلا أنها لم تُترجم إلى أرباح أفضل للسهم الواحد مما كان يتوقعه المحللون.

ومع ذلك، نظرًا لأن عضوية Costco تتراوح بين 60 دولارًا و 120 دولارًا سنويًا، فإنها تمثل معظم هامشها الإجمالي. على الرغم من أن ربحية السهم لم تتجاوز تقديرات المحللين، فقد استمر السهم في الارتفاع بنسبة 12٪ خلال الأسابيع القليلة الجديدة قبل أن يتراجع في بداية شهر يوليو.

Costco هي شركة تعتمد بشكل كبير على صحة المستهلك. بينما صرحت بعض البنوك المركزية بأنها تعمل على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، هناك المزيد في هذا العام. مع ارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، يمكن للمستهلكين البدء في التراجع عن التسوق في أماكن مثل Costco.

لذلك، يعد تتبع صحة الاقتصاد الاستهلاكي مهمًا أيضًا في تحليل سعر سهم Costco.

توقعات سهم Costco - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Costco في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 18 تقييم شراء، و 5 تعليقات، و 0 تقييم بيع على السهم. أعلى مستوى سعر لتوقعات سهم Costco هو 635.00 دولارًا أمريكيًا وأدنى سعر مستهدف عند 482.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Costco هو 562.55 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 11 يوليو 2023

مثال على فكرة تداول سهم Costco

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Costco كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق 547.00 دولار للسماح بالتقلب.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 635.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم في Costco:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 880.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملًا [(635.00 دولارًا - 547.00 دولارًا) * 10 أسهم].



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع ، لا سيما بالنظر إلى مدى تقلب سوق الأسهم حاليًا.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Costco سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك ، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Costco في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Costco بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى لوحة التحكم.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في نافذة البحث في أعلى اليمين لعرض الرسم البياني للسعر المباشر.

انقر فوق إنشاء أمر جديد من أسفل الشاشة لفتح تذكرة التداول.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. Costco. شهريا. التاريخ: يوليو 2018 إلى يوليو 2023 ، تم تسجيله في 5 يوليو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Costco يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

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