يواصل الاقتصاد الصيني إظهار قوة في صادراته

تموز 13, 2021 16:29

في أبريل الماضي، علقنا على أنه منذ أن بدأ جائحة فيروس كورونا العام الماضي، تبدو أن الصين تواجه هذا الوضع بشكل أفضل من غيرها، على الرغم من حقيقة أن الفيروس بدأ في مدينة ووهان.

في الماضي، لاحظنا كيف أن الإنتاج في المصانع الصينية لم يزد فقط، ولكن أيضاً تجاوزت الأسعار توقعات السوق من خلال الارتفاع بمعدل سنوي أعلى من ذلك المسجل في عام 2018.

خلال جلسة اليوم، تمكنا من التحقق من أن التجارة بين الصين وبقية العالم قد ارتفعت بنسبة 27.1٪ خلال النصف الأول من عام 2021، مما يدل مرة أخرى على الموقف القوي الذي يتمتع به العملاق الآسيوي عالمياً بعد هذا الوباء، حيث حصلت بكين على فائض تجاري قدره 252.7 مليار دولار بفضل الزيادة القوية في الصادرات.

لا يزال الخلاف بين الصين والولايات المتحدة في الأسواق على الرغم من رحيل دونالد ترامب، حيث تسيطر كلتا القوتين على التجارة على المستوى الدولي، مما تسبب في تحول في الجغرافيا السياسية للمحور الأمريكي الأوروبي التقليدي إلى محور آسيا والمحيط الهادئ.

على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الصيني من أكبر المستفيدين من هذه الأزمة، وأنه شهد نمواً قوياً في سوق الاسهم العام الماضي، إلا أنه خلال النصف الأول من هذا العام، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 5.86٪ فقط، مقارنة بـ 14.41٪ لـ مؤشر ستاندرد آند بورز، 12.5٪ لـ مؤشر ناسداك و 12.73٪ لـ مؤشر الداو جونز.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، فإن الانخفاض من أعلى المستويات يتزامن مع تحقيق الانعطاف السلبي الذي يمكننا ملاحظته على الرسم البياني اليومي بين السعر و مؤشر الماكد و مؤشر ستوكاستيك، وهو ماتسبب بخسارة السعر مؤقتاً جوار المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة والنطاق السفلي للقناة الجانبية باللون الأحمر.

في هذه اللحظة، يتراجع السعر إلى متوسطه البالغ 200 جلسة، لذلك يجب أن نكون يقظين في الجلسات القادمة ونرى ما إذا كان السعر قادراً على استعادة هذا المستوى، لأنه إذا تم تأكيد الكسر إلى الاتجاه الهبوطي وخسارة القناة الجانبية يمكن أن نجد حركة هبوطية قوية إلى مستوى الدعم التالي حول 25،960 نقطة.

وطالما فشل السعر في الارتفاع فوق خط الاتجاه الهبوطي متوسط ​​المدى الذي بدأ عند أعلى مستوياته السنوية، فسيظل الشعور سلبياً.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات لـ مؤشر هانغ سينغ، نطاق البيانات: 14 مايو 2021 إلى 6 يوليو 2021. تم إعداده في 6 يوليو 2021 الساعة 13:05 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الأسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: -3،40٪

2019: 907٪

2018: -13،61٪

2017: 35.99٪

2016: 0.39٪

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