التركيز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي وبيانات مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو

شباط 28, 2023 23:49

من المرجح أن تكون أهم الأخبار لهذا الأسبوع هي تقرير الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا والمسح الأولي HICP لمنطقة اليورو لشهر يناير. سينشر معهد إدارة التوريد (ISM) مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات التي قد تتسبب في بعض التقلبات في الدولار الأمريكي. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد لمراسلي رويترز إن "الهبوط الناعم ممكن في الولايات المتحدة إذا تم تنفيذ التحول في نظام ما بعد الوباء بشكل جيد".

ABS تنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي

من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 في الأول من مارس. يتوقع الاقتصاديون نموًا بنسبة 0.7٪ على أساس ربع سنوي، أعلى قليلاً من رقم الربع الثالث 2022. عندما يتعلق الأمر بالنمو على أساس سنوي، فإنهم يتوقعون توسعًا بنسبة 4.9٪ في الربع الرابع من عام 2022.

أشار تقرير صادر عن بنك أستراليا الوطني (NAB) إلى أنه "بالنظر إلى المستقبل، نرى تباطؤًا حادًا في النمو حيث يتعرض الإنفاق الاستهلاكي لضغوط من ارتفاع معدلات التضخم والتضخم". يتوقع NAB تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.7٪ خلال عام 2023 و 0.9٪ في عام 2024.

في بداية شهر فبراير، قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن "توقعات متنبئي الخزانة هي أن أسعار الفائدة المرتفعة إلى جانب الظروف العالمية الصعبة ستؤدي إلى إبطاء اقتصادنا إلى حد كبير، لكنهم لا يتوقعون في هذه المرحلة حدوث ركود هنا في أستراليا".

من المقرر صدور الأرقام الأولية لمؤشر HICP في منطقة اليورو في 2 مارس

سيصدر Eurostat البيانات الأولية لمؤشر منطقة اليورو المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لشهر يناير. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 8.7٪ على أساس سنوي مقابل 8.5٪ في ديسمبر بينما من المتوقع أن يبقى التضخم الأساسي دون تغيير عند 5.2٪. تحدد الأسواق ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس.

تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني

سيصدر الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات (CFLP) تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير يوم الأربعاء. يشير محللو السوق إلى أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للدولة انخفض إلى 48.9 في الشهر الأول من عام 2023، مما يشير إلى انكماش النشاط.

أظهر تقرير نُشر في 31 يناير أن نشاط المصانع في الصين ارتفع (50.1) للمرة الأولى منذ أغسطس. في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن زخم الانتعاش في السوق الاستهلاكية للبلاد كان قويا في يناير، مضيفا أن "الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لإحياء وتوسيع الاستهلاك".

فحص مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بالخدمات والتصنيع ISM في الولايات المتحدة من قبل الخبراء

في هذا الأسبوع، سينشر معهد إدارة التوريد (ISM) مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات (فبراير 2023) والتي من المتوقع أن توفر رؤى قيمة فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الأمريكي. من المتوقع أن يأتي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند 47.9 ومؤشر مديري المشتريات الخدمي عند 52.4. يلاحظ محللو السوق أن مؤشر الخدمات يمثل ما يقرب من 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لا يتوقع الاقتصاديون تغييرًا كبيرًا في إستراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي طالما ظل مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50.

من المرجح أن يكون معدل البطالة في منطقة اليورو قد انخفض في يناير

سيتم الكشف عن معدل البطالة في منطقة اليورو في يناير من قبل يوروستات يوم الخميس. يتوقع الاقتصاديون انخفاضًا طفيفًا في سعر الفائدة إلى 6.5٪ من 6.6٪ المسجل في ديسمبر. إذا تحققت التوقعات، فسوف يسلط هذا الرقم الضوء على قوة سوق العمل حتى في الوقت الذي يبدو فيه أن الاقتصاد يفقد قوته.

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