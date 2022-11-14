كيفية تداول الأخبار للمبتدئين

تشرين الثاني 14, 2022 20:45

كيفية تتداول الأخبار للمبتدئين؟ الأولوية رقم 1، قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بك.

يعتمد تداول الأخبار إلى حد كبير على اتجاهات الأسعار على المدى القصير، مما يعني التحركات السريعة للأصل الأساسي بعد تقرير الاقتصاد الكلي. يمكن أن تكون ردود فعل السوق على التقارير الاقتصادية غير متوقعة، وبالتالي الحاجة إلى إدارة المخاطر في كل صفقة.

ما هي التقارير الاقتصادية؟

تقيس التقارير الاقتصادية صحة ونمو الاقتصاد وتُعرف أيضًا باسم أخبار التداول. اعتمادًا على الظروف، قد يصبح التقرير الاقتصادي أكثر أهمية وتأثيرًا من المعتاد. في عام 2022، على سبيل المثال، أصبحت تقارير التضخم أكثر بروزًا بسبب الزيادة غير العادية في الأسعار بعد الوباء.

يجب أن يبدأ المبتدئون بمراقبة ردود فعل السوق على التقارير الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على العملات الوطنية. هذه تختلف حسب حجم البلد وتطوره والحالة الاقتصادية الحالية. دعونا نلقي نظرة على سيناريوهات من خمس دول ومناطق لنرى كيف ولماذا قد تتحرك عملاتها بعد هذه التقارير.

ثلاثة تقارير إخبارية تؤثر على الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني (GBP) هو العملة الوطنية للمملكة المتحدة ويرمز إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم. كاقتصاد ناضج وشفاف، تم تطوير أسواق التجارة والاستثمار في البلاد بشكل كامل. يعرف المشاركون في السوق متى ستكون التقارير الإخبارية متاحة ويمكنهم التخطيط لقراراتهم في وقت مبكر.

في ظروف ما بعد الوباء المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النمو والتضخم المرتفع، من المحتمل أن تتأثر الأصول المرتبطة بالجنيه الإسترليني بهذه التقارير:

قرارات سعر الفائدة لبنك إنجلترا،

تقارير الناتج المحلي الإجمالي،

تقارير مؤشر أسعار المستهلك.

يعتمد ما إذا كان الجنيه الإسترليني يتجه صعودًا أو هبوطًا عند الإعلان عن التقارير على زوج العملات الذي تتداول به لأن هذه العلاقات تعمل كمقياس، إذا تحرك أحد الجانبين لأعلى، يتحرك الآخر لأسفل.

التقارير الإخبارية التي تؤثر على الدولار الأمريكي

الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان الدولار الأمريكي من أقوى العملات بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. الاتجاهات السائدة في الاقتصاد الأمريكي في وقت كتابة هذا التقرير هي سوق عمل قوي، وزيادة صادرات النفط الخام، وتشديد شروط الائتمان. لهذه الأسباب، يمكن أن تتأثر الأصول المرتبطة بالدولار الأمريكي بأحداث التداول مثل:

بيانات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي،

أبحاث التوظيف الشهرية مثل تقرير جداول الرواتب غير الزراعية،

نشرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن النفط الخام.

أحداث التداول التي تؤثر على الين

يُنظر إلى الين الياباني على أنه أصل ملاذ آمن إلى جانب الدولار الأمريكي. باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تشمل الاتجاهات السائدة في اليابان معدلات تضخم وأسعار فائدة منخفضة نسبيًا وقطاع تجزئة قوي. نظرًا لهذه الأسباب، يمكن أن تتغير قيمة الين مقابل العملات الأخرى عند إصدار هذه التقارير:

قرارات أسعار الفائدة لبنك اليابان،

تقارير مبيعات التجزئة،

إصدارات مؤشر أسعار المستهلك.

ضع في اعتبارك أن زوج العملات USDJPY هو أحد أكثر الأدوات تداولًا في أسواق العملات ويمكن أن يتقلب بعد كل تقرير اقتصادي.

الإصدارات الاقتصادية التي تؤثر على اليورو

تعد منطقة اليورو أكبر كتلة تجارية في العالم، ويمكن أن يتأثر اليورو بالاختلافات في الأداء بين الدول الأعضاء التسعة عشر في منطقة اليورو. من الصعب الوصول إلى معيار متجانس نظرًا لتنوع الاقتصادات التي تشكل منطقة اليورو، مما يجعل من المهم مراقبة التقارير الرئيسية في أكبر الأسواق مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

تقارير الناتج المحلي الإجمالي.

مؤشرات مديري مشتريات التصنيع والخدمات (PMIs).

قرارات السياسة من البنك المركزي الأوروبي.

ما التقارير التي تؤثر على الدولار الأسترالي؟

تحتل أستراليا المرتبة الـ13 في قائمة أكبر الاقتصادات العالمية، وهي دولة متطورة تتمتع بقطاعات قوية في التعدين والمواد الخام والصادرات. على هذا النحو، يصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي تقارير الاقتصاد الكلي التي قد تؤثر على الدولار الأسترالي (AUD).

تقارير التنقيب عن المعادن عن الذهب والفضة وخام الحديد، من بين أمور أخرى.

تقارير التجارة الدولية في السلع والخدمات.

صادرات رؤى الليثيوم.

للتلخيص، يتطلب تداول الأخبار البحث والتحليل. شارك في ندوات Admirals المجانية عبر الإنترنت لفهم كيفية تداول الأخبار. يوضح المتداولون الخبراء لدينا المبادئ العامة لتحليل التداول لدعم إدارة المخاطر واتخاذ القرار.

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لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.