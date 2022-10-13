فكرة تداول سهم أوبر بعد نمو حجوزات الركوب

تشرين الأول 13, 2022 23:25

انخفضت الأسهم في شركة أوبر لخدمات الركاب بنسبة تزيد عن 50٪ عن أعلى سعر لها قياسي البالغ 63.00 دولارًا المسجل في فبراير 2021.

مع تخفيف عمليات الإغلاق التي أعقبت الوباء وعودة الظروف الاجتماعية إلى طبيعتها، بدأت الآن أرقام Uber الأخيرة في رسم صورة مثيرة للاهتمام.

تعرف على كيفية تداول أسهم أوبر أدناه.

السهم: Uber Technologies Inc الرمز في حسابات Trade.MT5: UBER تاريخ الفكرة: 11 أكتوبر 2022 المدة الزمنية: 1 -6 أشهر مستوى الدخول: $28.00 المستوى المستهدف: $46.00 حجم الصفقة في حساب Trade.MT5: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ صغيراً لفهم مستويات تحمل المخاطر الخاصة بك أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تسجل أوبر نموًا مثيرًا للإعجاب في حجوزات الرحلات والمشاركة

وفقًا للمحللين في Morgan Stanley، يمكن أن يتضاعف سعر سهم Uber نظرًا لأن التغييرات الأخيرة في هيكل التكلفة للشركة يمكن أن تساعد في تعزيز النمو. يستشهد المحللون بملاحظة Uber أن النمو في Uber X والمناطق الجديدة من شأنه أن يدفع نمو حجوزات الركوب بنسبة 50٪ و 15٪ على التوالي.

ومن المثير للاهتمام، أن 10٪ من مستخدمي أوبر يقودون ما يقرب من نصف المبلغ الإجمالي للحجوزات العالمية. لذلك، ركز فريق إدارة Uber على المنتجات الأحدث التي يمكن أن تساعد في زيادة الإيرادات من الـ 90٪ الآخرين من مستخدميها. يتضمن ذلك أنواعًا مختلفة من منتجات Uber مثل مشاركة الرحلات مع مستخدمين آخرين، وتوفير إمكانية التنقل لمن لديهم حيوانات أليفة وما إلى ذلك.

هناك منتج آخر يمكن أن يساعد أيضًا في دفع نمو أوبر وهو نشاط توصيل الطعام. في الربع الثاني من العام ، سجلت أعمال التوصيل في أوبر ، مثل أوبر إيتس ، حجوزات إجمالية أكبر من أعمالها في مجال نقل الركاب. حقق هذا القسم نموًا بنسبة 7٪ على أساس سنوي.

في الماضي ، كافحت أوبر للعثور على عدد كافٍ من السائقين لتلبية الطلب - خاصة أثناء الوباء. ومع ذلك ، أعلنت الشركة أنها شهدت تسارعاً هائلاً في السائقين النشطين والجدد. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار للمستخدمين والتي من المرجح أن تساعد في إرضاء العملاء.

صرح دارا خسروشاهي ، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر ، أن 72٪ من سائقيها في الولايات المتحدة قالوا إن أحد اعتباراتهم في التسجيل ليصبح سائق أوبر يرجع إلى التضخم وزيادة تكلفة الحياة. مع بقاء التضخم مرتفعًا لبعض الوقت ، قد يؤدي ذلك إلى المزيد من السائقين.

المصدر: TipRanks, 11 Oct

تنعكس بعض نقاط البيانات الإيجابية في أرقام الإيرادات السابقة للشركة والتي كانت تنمو فصليًا منذ الربع الأول من عام 2021. ومع ذلك ، هناك بعض الرياح المعاكسة الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار مثل خطر الركود والتباطؤ في انفاق المستهلك الذي قد يؤثر على الإيرادات والأرباح وسعر السهم الإجمالي.

توقعات سهم أوبر - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات سهم أوبر في الأشهر الثلاثة الماضية ، يوجد حاليًا 22 تقييمًا للشراء و 3 تقييمات للتعليق و 0 تقييمات بيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Uber هو 75.00 دولارًا مع أدنى هدف عند 16.00 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم أوبر هو 46.25 دولارًا.

مثال على فكرة التداول لسهم Uber

يمكن أن تكون فكرة التداول الخاصة بـسهم Uber على النحو التالي:

قم بشراء السهم بسعر 28.00 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 46.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1- 6 أشهر

في حال قمت بشراء 10 أسهم Uber:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 180.00$ ربح محتمل (46.00$ - 28.00$ *10 أسهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى أن سهم Uber انخفض بأكثر من 70٪ هذا العام.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في الصفقة والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء الأسهم الأمريكية من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في Uber سينتج عنه عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم).

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Uber في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في الشركات الأمريكية مثل Uber بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن Uber أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم التداول ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

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هل ترى أن أسهم Uber ستتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Uber، فيمكنك أيضاً البيع على المكشوف من حساب تداول CFD (العقود مقابل الفروقات) الذي توفره Admirals أيضاً.

يسمح لك حساب Trade.MT5 و Trade.MT4 بالمضاربة على اتجاه أسعار الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد في مقالة كيفية تداول عقود الفروقات.