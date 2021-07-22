الأسواق تنتظر لاجارد والبنك المركزي الأوروبي

تموز 22, 2021 15:15

خلال جلسة اليوم، سيتركز اهتمام السوق بلا شك على كلمات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

من حيث المبدأ، ليس من المتوقع أن يحيد البنك المركزي الأوروبي عن نص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لذلك لا يتوقع إجراء تغييرات على سياسة الفائدة أو برنامج شراء الأصول الخاص به، ولكن خلال الجولة اللاحقة، يمكن أن تترك لاجارد إشارة حول رؤية الإجراءات المستقبلية من قبل المركزي الأوروبي. وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة والسيطرة على التضخم.

علمنا مؤخراً أن البنك المركزي الأوروبي وافق على تغيير تاريخي في إستراتيجية سياسته النقدية من خلال رفع مستوى هدف التضخم إلى 2٪ مما يسمح بتجاوز هذا الرقم على أساس مؤقت. هذا في خطوة واضحة لتبديد الشكوك حول المحفزات النقدية الحالية في مواجهة ارتفاع التضخم الناتج عن الانتعاش الاقتصادي.

كما علقنا في تحليلنا لسوق الفوركس قبل أسبوعين، فقد اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال النصف الأول من العام 2.93٪ وفي الوقت الحالي يستمر هذا الاتجاه الهبوطي خلال شهر يوليو مع انخفاض بنسبة 0.51٪، مما أدى إلى تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. والذي فقد العديد من مستويات الدعم بما في ذلك مستويات الدعم المهمة لمتوسطه البالغ 200 جلسة باللون الأحمر، وخط الاتجاه الصعودي طويل الأجل ومستوى الدعم/المقاومة المهم في النطاق البرتقالي.

تسببت هذه الحركة الهبوطية أيضاً في تقاطع ثلاثي للمتوسطات المتحركة الهبوطية مما يؤكد التغيير من الاتجاه الصعودي إلى الهبوط الذي قد يؤدي بالسعر إلى السعي إلى مستوى الدعم التالي حول مستوى الـ 1.17 دولار، على الرغم من ظهور تشبع في البيع المتراكم في مؤشر الستوكاستيك.

قد يتسبب هذا الإفراط في البيع بدوره في ارتداد صعودي بحثاً عن مستويات المقاومة الحالية في المنطقة المتوافقة مع المتوسط ​​المتحرك لـ 18 جلسة (الخط البرتقالي). إذا تم تأكيد التراجع أخيراً، فقد يولد السعر زخماً هبوطياً قوياً إلى مستويات الدعم التالية.

على العكس من ذلك، طالما لم يخترق زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي متوسطه المتحرك لمدة 200 جلسة وتمكن من الحفاظ على مستويات قريبة من مستوى الـ 1.19 دولار، لا يمكننا أن نتوقع زخماً صعودياً جديداً.

المصدر: الرسم البياني اليومي لزوج اليورو دولار على منصة Admirals MetaTrader 5 من 24 مارس 2020 إلى 22 يوليو 2021. عقد في 22 يوليو في الساعة 11:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا. ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020 = + 8.93٪

2019 = -2.21٪

2018 = -4.47٪

2017 = + 14.09٪

2016 = -3.21٪

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