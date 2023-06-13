أهمية تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة

حزيران 14, 2023 00:09

سوف يجذب تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو انتباه المستثمرين في وقت لاحق اليوم، قبل 24 ساعة فقط من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة. في المملكة المتحدة، انخفض معدل البطالة إلى 3.8٪ في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، على الرغم من أن المحللين كانوا يتوقعون رؤية رقم 4.0٪.

وتعليقًا على تقرير البطالة، اقترح الاقتصاديون أنه على الرغم من أن القراءة تعتبر أخبارًا جيدة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، فقد يتعين على بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما كان متوقعًا.

في الصين، أعلن البنك المركزي في البلاد عن قراره بخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، ملمحًا إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل وجعل اليوان يصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.

قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو للتأثير على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

سيكون أحد الإصدارات الرئيسية هذا الأسبوع هو بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في مايو والتي سيقدمها مكتب إحصاءات العمل (BLS). يعد تقرير التضخم لشهر مايو مهمًا لأنه سيعطي المزيد من الأفكار بشأن أسعار المستهلك التي سيأخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار في اجتماع السياسة النقدية القادم.

يشير الاقتصاديون إلى أن التضخم الرئيسي انخفض إلى 4.1٪ في الشهر الأخير من الربيع، على أساس سنوي، لكن من المرجح أن يبقى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغيير عند 5.3٪. ذكر تقرير نشرته ING في 9 حزيران (يونيو)، "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء قد يشهد تحركًا في الأسعار بشكل أكبر لصالح الزيادة - حاليًا الإجماع على أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 0.4٪ على أساس شهري، ولكن إذا حصلنا على صدمة بنسبة 0.5 ٪ قد تكون كافية لإقناع عدد كافٍ من أعضاء اللجنة الفيدرالية للتصويت لرفع نسبة الفائدة ".

نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في أبريل؟

سيقوم مكتب الإحصاء الوطني (ONS) بنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الشهري. يشير محللو السوق إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في أبريل، واكتسب بعض القوة مقارنةً برقم مارس -0.3٪.

قالت غرفة التجارة البريطانية (BCC)، وهي مجموعة ضغط تجارية، إن اقتصاد البلاد من المحتمل أن يتجنب الركود. وأشار تقرير BCC، "نحن في طريقنا لتجنب الركود إلا بصعوبة. مع توقع معدلات النمو الهزيلة في المستقبل، هناك خطر حقيقي من الانزلاق مرة أخرى إلى منطقة الركود في أي وقت"، متوقعة أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يتوسع بنسبة 0.3٪ في عام 2023.

تبع اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) حذوه مع توقعات BCC، وعكس اتجاهه لهذا العام بانخفاض 0.4٪، ويتوقع الآن نموًا بنسبة 0.4٪.

اقتراح مورجان ستانلي أن الدولار الأمريكي قد يرتفع

يشير محللو مورجان ستانلي إلى أن العملة الأمريكية لديها القدرة على الارتفاع مقابل منافسيها. قال تقريرهم للعملاء: "نعتقد أن الدولار لديه القدرة على الاستمرار في التعزيز التدريجي هذا العام. نشير إلى أنه حتى لو تمكن الاقتصاد العالمي من التحايل على ركود واسع النطاق، فإن عدم التناسق في ردود فعل البنوك المركزية إلى جانب معدلات النمو الاقتصادي غير الملهمة يشير إلى أنه من المرجح أن يحافظ المستثمرون على موقف دفاعي في الأسواق. علاوة على ذلك، فإن الكسب الإيجابي الذي يقدمه الدولار الأمريكي يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين". ومع ذلك ، يجب أن يبقى المتداولون متيقظين للتنبؤات المماثلة وأن يعدلوا استراتيجياتهم باستخدام أدوات إدارة المخاطر المتاحة لهم.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.