أخبار التداول للمبتدئين - ما هي ميول الأسواق وما تفسيرها؟

تشرين الأول 08, 2022 06:35

في هذه المقالة، سوف تتعرف على طرق تفسير معنويات السوق مثل:

إدراك الخوف والجشع في تحركات الأصول،

بعد مؤشرات ميول السوق،

كيف تؤثر أخبار التداول على الميول،

وأهمية إدارة المخاطر.

أصبحت تحركات السوق الدرامية هي الوضع الطبيعي الجديد قبل جائحة COVID-19 وأثناءه وبعده. في الواقع، سيكون من الصعب تحديد فترة منذ عام 2008 عندما كانت الأسواق المالية هادئة وثابتة، ويمكننا حتى القول إن توقع أن تكون هادئة وثابتة أمر غير واقعي لسبب واحد بسيط.

الطلب والعرض مدفوعان بالميول والميول ليست دائمًا منطقية.

في سياق التداول والاستثمار، يتم تعريف معنويات السوق على أنها موقف نفسي تجاه قطاع الأمن أو القطاع المالي. إن ميل المشاركين في السوق إلى أن يكونوا غير عقلانيين ليس نظرية جديدة، فقد كشف عنها لأول مرة عالم الاقتصاد جون ماينارد كينز في كتابه النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال الذي كتبه عام 1936.

"من المحتمل أن معظم قراراتنا بفعل شيء إيجابي، ستنتهي عواقبه الكاملة على مدى عدة أيام قادمة، لا يمكن أن تؤخذ إلا نتيجة أرواح حيوانية - من دافع عفوي إلى العمل بدلاً من التقاعس عن العمل .. ." جون ماينارد كينز.

أصبح مصطلح الأرواح الحيوانية عبارة شائعة تصف نوعًا من سيكولوجية الجماهير التي تكتسح فيها الرغبة المفاجئة في البيع أو الشراء عبر الأسواق مما يؤدي إلى اتجاهات صعودية أو هبوطية قوية، تُعرف أيضًا بالتقلب. هذا سيف ذو حدين يخلق الفرص والمخاطر في نفس الوقت.

إدراك الخوف والجشع في تحركات السوق

يمكن أن ينشأ الخوف عندما تكون هناك عناوين أخبار سلبية، إما على الجبهات المالية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية. عندما تكون سيكولوجية السوق خائفة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع جماعية وانخفاض سريع في أسعار الأدوات المالية مثل العملات والأسهم والمؤشرات. رد الفعل المعاكس للخوف هو الجشع الذي يدفع أسعار السوق إلى الأعلى. في هذه الاتجاهات، قد نرى فقاعات أسعار تتشكل حول أسعار الأصول والتي من المحتمل أن تنفجر في مكان ما بعد أن تصبح غير مستدامة أو غير منطقية بشكل واضح.

بين الخوف والجشع توجد ميول أخف من التفاؤل والتشاؤم والتشكيك وحتى اللامبالاة. لكن كيف يمكننا تحديد الحالة المزاجية السائدة؟ تعتبر مراقبة اتجاهات السوق وعناوين الأخبار عن كثب إحدى الطرق والآخر هو اتباع مؤشرات ميول السوق.

متابعة ميول السوق

مؤشرات الميول مثل VIX هي نماذج سوق إحصائية تتبع الحالة المزاجية السائدة. اختصار لمؤشر التقلب، يرتفع مؤشر VIX عندما يرتفع التقلب في أسواق الأسهم الأمريكية. يعتمد على الأسعار في S&P500 ويمكن أن يكون مؤشرًا مفيدًا لتأكيد التقلب.

مؤشرات الميول الأخرى هي مؤشر أعلى - أدنى، مؤشر النسبة الصعودية والمتوسطات المتحركة في التحليل الفني، وكلها يمكن أن تشير إلى سيكولوجية السوق.

كمبتدئ، يمكنك الآن فهم أن هناك مجموعة من المواقف النفسية تجاه الأسواق والبدء في احتساب الحاجة إلى إدارة المخاطر. تتيح لك منصات التداول والاستثمار مثل MT5 إضافة أوامر وقف الخسارة إلى صفقاتك المفتوحة. يمكنك قراءة المزيد عن إدارة المخاطر في مقالتنا أهم 6 نصائح لإدارة مخاطر الفوركس.

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