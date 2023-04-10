كيفية تداول أسهم Meta بعد أداء الربع الأول

نيسان 10, 2023 22:22

كان سهم FAANG الذي حقق أفضل أداء خلال الربع الأول من عام 2023 هو Meta Platforms. يشير مصطلح FAANG، الذي صاغه مضيف برنامج "Mad Money" جيم كريمر من CNBC، إلى أسهم التكنولوجيا Facebook (الآن Meta) و Apple و Amazon و Netflix و Google (الآن Alphabet). يتم تمثيل الأسهم التقنية الرئيسية الآن باختصار MAMAA ، والذي يرمز إلى Microsoft و Alphabet و Meta و Amazon و Apple.

تراجعت الأسهم في Meta بأكثر من 75٪ من أعلى مستوياتها القياسية في يوليو 2021 إلى أدنى مستوى لها في عدة سنوات في أكتوبر 2022. ومع ذلك، في الربع الأول من عام 2023، أغلق سعر السهم مرتفعًا بنسبة 76٪. تعرف على المزيد حول ما أدى إلى هذا الأداء المتفوق وما إذا كان المحللون يعتقدون أن المزيد من الاتجاه الصعودي أو السلبي سيأتي.

السهم: Meta Platform Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: META تاريخ الفكرة: 4 أبريل 2023 المدة الزمنية: 6-1 أشهر مستوى الدخول: $218.00 المستوى المتسهدف: $307.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

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جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستربح الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تداول أسهم Meta بعد أداء الربع الأول

ارتفعت أسهم Meta بنسبة 76 ٪ في الربع الأول من عام 2023، أعلى بكثير من أفضل أداء تالي لأسهم شركة FAANG التي ارتفعت بنسبة 26٪ تقريبًا. هذا تحول كبير من انهيار السوق الهابطة الذي واجهته أسهم Meta في عام 2022.

كانت هناك عدة أسباب تعزى إلى الارتفاع في سعر سهمها. أعلنت Meta - إلى جانب معظم عمالقة التكنولوجيا الآخرين - عن موجة كبيرة من تخفيض الوظائف. من المقرر أن يفقد أكثر من 21000 موظف وظائفهم على مرحلتين. على الرغم من أن هذا أمر مؤسف، إلا أنه يميل إلى أن يكون إيجابيًا للمساهمين حيث يمكن لأي مدخرات أن تذهب إلى النمو أو في المحصلة النهائية.

على مدار السنوات القليلة الماضية، فقدت Meta مكانتها في مساحة المنصة الاجتماعية لصالح TikTok. ومع ذلك، تواجه TikTok الآن تدقيقًا من المشرعين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يشككون في مستقبلها على المدى الطويل. يرى المستثمرون أن هذا يمثل احتمالًا لـ Meta's Facebook - أحد المنصات الاجتماعية الأصلية.

في أحدث تقرير لأرباحها للربع الرابع، أخفق Meta في تقدير المحللين لكنه أعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار. هذا شكل من أشكال رد الجميل للمساهمين حيث تقوم الشركات بإعادة شراء أسهمها لتقليل عدد الأسهم في السوق المفتوحة وبالتالي زيادة قيمة الأسهم المتبقية.

صرح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن عام 2023 هو "عام الكفاءة" الذي يساعد السهم على الارتفاع بأكثر من 18٪ بعد إصدار أرباحه. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة. خسرت Meta حوالي 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات العام الماضي بسبب سياسات الخصوصية الجديدة من Apple لأجهزة iPhone الخاصة بها. بينما تستخدم Meta الآن الذكاء الاصطناعي لاستهداف المستخدمين بإعلانات أفضل بكثير، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها تعويض النقص المفقود بالفعل.

مصدر قلق آخر هو مشروع Metaverse لحرق السيولة الذي خسر 13.7 مليار دولار العام الماضي و 10.2 مليار دولار في العام السابق. قد يأمل المستثمرون في المزيد من التحول إلى الذكاء الاصطناعي (AI) الذي ساعد أسهم مثل Nividia على الارتفاع بنسبة 90٪ في الربع الأول وحده.

قد يتم بالفعل تسعير الكثير من الأخبار الجيدة بشأن Meta في السهم، ولكن لا تزال هناك فرصة لاستمرار الاتجاه إذا كان بإمكانه الوفاء بوعوده للمساهمين.

توقعات سهم Meta - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Meta في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 38 تقييماً للشراء، و 7 تقييمات تعليق، و 3 تقييمات للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Meta هو 307 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 110 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Meta هو 231.38 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 4 April 2023

مثال على فكرة تداول سهم Meta

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Meta كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر أعلى من 218.00 دولارًا للسماح بالتقلب الحالي.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 307.00.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم في Meta:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 890.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (307.00 دولارًا أمريكيًا - 218.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى ارتفاع سعر سهم Meta بالفعل.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Meta سينتج عنه عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Meta في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Meta بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web Trader. ميتا (FB سابقًا). شهريا. التاريخ: 1 مايو 2012 إلى 4 أبريل 2023، تم تسجيله في 4 أبريل 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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