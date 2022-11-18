تداول سهم ماكدونالدز بعد الوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

تشرين الثاني 19, 2022 00:36

بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم S&P 500 بحوالي 17٪ على مدار العام حتى الآن (وقت كتابة هذا التقرير)، خالفت الأسهم في ماكدونالدز الاتجاه مسجلاً أعلى مستوى جديد على الإطلاق الأسبوع الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تراجع سعر السهم عن أعلى مستوى له، لكن المحللين لاحظوا ذلك. لا تزال الشركة تواجه العديد من التحديات مع التضخم، و Covid-19 ولكنها سهم يجب مراقبته.

تعرف على كيفية تداول أسهم McDonalds أدناه.

السهم: Starbucks الرمز في حسابات Invest.MT5: MCD تاريخ الفكرة: 15 نوفمبر 2022 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $268.00 المستوى المتسهدف: $320.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تداول إيجابيات وسلبيات أسهم ماكدونالدز

ماكدونالدز هو على الأرجح سهم لا يحتاج إلى مقدمة. تضم أكبر سلسلة متاجر للوجبات السريعة في العالم أكثر من 40 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة. اضطرت جميع سلاسل الأغذية تقريبًا إلى زيادة أسعارها بسبب ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم مع زيادة أسعار ماكدونالدز بنحو 10٪ خلال العام الماضي.

ومع ذلك، خلال أحدث تقرير للأرباح، صرح المدير المالي إيان بوردن أن ماكدونالدز تعمل على زيادة حصتها في السوق على الرغم من ارتفاع أسعارها. كانت هناك زيادة كبيرة في حصة السوق من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، وكذلك المستهلكين ذوي الدخل المرتفع الذين أصبحوا الآن أكثر وعياً بالتكلفة.

أظهر تقرير الأرباح الأخير أيضًا أن الأرباح والعائدات تتفوق على تقديرات وول ستريت مع نمو مبيعات متاجر الشركة بنسبة 9.5٪ حول العالم. نظرًا لأن العديد من المستهلكين يواجهون فواتير طاقة وسوبر ماركت أعلى بسبب التضخم، فإن ماكدونالدز في وضع جيد لجذب المزيد من المستهلكين.

بينما سجل سعر السهم أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 281.67 دولارًا في 10 نوفمبر، لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن المستقبل التي يجب أخذها في الاعتبار.

كان ارتفاع الدولار الأمريكي بمثابة رياح معاكسة رئيسية لسلسلة المطاعم حيث تتوقع الشركة أن يؤثر ذلك على أرباحها في الربع الرابع. على الرغم من أن المبيعات الدولية كانت قوية، كانت هناك بعض التحديات الرئيسية في عملياتها في الصين بسبب قيود Covid-19 وكذلك إغلاق المتاجر في روسيا.

توقعات سهم McDonalds - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة McDonalds في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 20 تقييماً للشراء، و 4 تقييمات تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم McDonalds هو 320.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 250.00 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم McDonalds هو 286.08 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 15 Nov 2022

مثال على فكرة تداول سهم McDonalds

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم McDonalds كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 268 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

الهدف أقل بقليل من السعر المستهدف للمحللين عند 320 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في McDonalds:

إذا تم الوصول إلى الهدف = $520.00 ربح محتمل ($320.00 - $268.00 * 10 سهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع ، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع ، لا سيما بالنظر إلى أن ماكدونالدز كان يتحرك أعلى خلال الأشهر القليلة الماضية.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم McDonalds سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم McDonalds في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل McDonalds بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

الصورة: Admirals MetaTrader WebTrader . الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم McDonalds يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Walmart ، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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