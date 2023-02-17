تداول أسهم ديزني بعد أرباح الربع الأول

شباط 17, 2023 23:45

كان أحدث تقرير للأرباح المالية لشركة ديزني للربع الأول هو الأول بالنسبة للرئيس التنفيذي العائد بوب إيجر. كانت كل الأنظار تتجه نحو نتائج البث التي تقدمها شركة الترفيه العملاقة لأنها تنافس Apple TV و Netflix وغيرها في هذا المجال.

تعّرف على المزيد حول أحدث نتائج أرباح ديزني، وما يتوقعه المحللون بالنسبة للسهم وكيفية تداول أسهم ديزني أدناه.

السهم: Disney الرمز في حسابات Invest.MT5: DIS تاريخ الفكرة: 15 فبراير 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $118.50 المستوى المتسهدف: $177.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستحقق أرباح أخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح ديزني للربع الأول

فيما يلي بعض النقاط البارزة من تقرير أرباح الربع الأول الأخير من ديزني:

يبلغ عائد السهم 99 سنتًا للسهم مقابل 78 سنتًا متوقعًا للسهم

الإيرادات 23.1 مليار دولار مقابل 23.37 مليار دولار المتوقعة

خسارة تشغيلية تبلغ 1.05 مليار دولار أمريكي مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي متوقعة

ارتفعت الإيرادات بنسبة 8٪ لتصل إلى 23.51 مليار دولار أمريكي من 21.82 مليار دولار أمريكي في العام السابق

ارتفاع إيرادات قسم الحدائق والخبرات والمنتجات بنسبة 21٪

بلغت إجمالي اشتراكات ديزني+ 161.8 مليون مقابل 161.1 مليون متوقع

يحتمل أن يوافق مجلس الإدارة على إعادة توزيع الأرباح بحلول نهاية السنة التقويمية

في أحدث إصدار للأرباح، كشفت ديزني أن إيراداتها وأرباحها لكل سهم تجاوزت تقديرات وول ستريت. على الرغم من ذلك، كان اهتمام المستثمرين ينصب في الغالب على فقدان حوالي 2.4 مليون مستخدم Disney+

لا يحب المستثمرون رؤية عدد أقل من الأشخاص الذين يستخدمون خدمة شركة البث لأن المشتركين هم العمود الأساس لتلك الشركات. ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار في الربع الأخير هي المسؤولة في الغالب عن انخفاض عدد المشتركين.

كان الانخفاض في عدد المشتركين أقل قليلاً مما توقعته ديزني، التي توقعت انخفاضًا قدره 3 ملايين. عندما خفض العملاء الإنفاق، وقلّت الإعلانات التجارية، ودخلت المزيد من المنافسة إلى السوق، كان ذلك يمثل تحديًا لشركات البث المباشر.

لهذا السبب، يُنظر إلى ديزني على أنها تمتلك سوق أسهم أكثر تنوعًا. لا تزال هناك مصادر أخرى للدخل لذلك. زاد قسم الحدائق والخبرات والسلع في الشركة من الإيرادات بنسبة 21٪ عن العام السابق، مما ساعد على زيادة إجمالي الإيرادات الإجمالية.

كما أعلن الرئيس التنفيذي العائد بوب إيجر عن إعادة تنظيم كبيرة لشركة الإعلام والترفيه العملاقة التي ستشهد أن تتكون الشركة الآن من ثلاثة أقسام: Disney Entertainment و ESPN و Parks و Experiences and Products.

تتجلى الصعوبات التي تواجهها الشركة من خلال آلاف الاستقطاعات في الوظائف التي من المتوقع أن توفر 5.5 مليار دولار من النفقات.حيث تسببت المخاوف من ركود المستهلك في انخفاض عدد المشتركين وقد تؤثر أيضًا على أرباح المنتزهات الترفيهية للشركة.

تعتمد ديزني بشكل كبير على صحة الاقتصاد الاستهلاكي الذي يواجه تحديًا بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. قد يكون تتبع بيئة الاقتصاد الكلي مفيدًا خلال الأرباع القليلة القادمة حيث من المحتمل أن يكون لذلك تأثير على عمليات أعمال ديزني.

توقعات سهم Disney - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Disney في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 19 تقييماً للشراء، و 3 تقييمات تعليق، و 0 تقييم بيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Disney هو 177.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 107.00 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Disney هو 129.15 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 15 Feb 2022

مثال على فكرة تداول سهم Disney

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Disney كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى بعد الأرباح عند 118.50 دولارًا.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 177.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا قمت بشراء 10 أسهم Disney: إذا تم الوصول إلى الهدف = 585.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (177.00 دولارًا أمريكيًا - 118.50 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى حساسية أعمال ديزني لصحة الاقتصاد الأمريكي.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم Disney سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Disney في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Disney بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

الصورة: Admirals MetaTrader WebTrader . الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



انقر فوق اللافتة أدناه لشراء أسهم Disney اليوم! ▼▼▼

هل ترى سعر سهم Disney يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Walmart ، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

معلومات حول المواد التحليلية:

توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بخصوص جميع التحليلات، والتقديرات، والتنبؤات، ومراجعات السوق، والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار Admirals العاملة تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي باسم "Admirals " ”) قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يرجى الانتباه إلى ما يلي: