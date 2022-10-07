تداول الدولار الكندي مقابل الين الياباني عند المقاومة الفنية وتقلبات بنك اليابان

تشرين الأول 07, 2022 21:31

في نهاية الشهر الماضي، أنفق بنك اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار في محاولة للدفاع عن الين المتراجع. ومع ذلك، يتم تداول الين الياباني الآن بالقرب من المستويات التي كان عليها قبل تحرك البنك المركزي.

في بيان صدر في بداية أكتوبر، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنهم مستعدون لاتخاذ خطوات حاسمة في سوق الفوركس إذا استمرت التحركات المفرطة في الين الياباني.

هذا يجعل أزواج العملات مثل CADJPY مثيرة للاهتمام حيث يتم تداولها حاليًا عند مقاومة فنية طويلة الأجل. تعلم كيفية تداولها هنا.

زوج العملات: Canadian Dollar vs Japanese Yen الرمز في حسابات Trade.MT5 و Trade.MT4 : CADJPY تاريخ الفكرة: 3 أكتوبر 2022 المدة الزمنية: 1 -4 أسابيع مستوى الدخول: $104.50 مستوى وقف الخسارة $110.55 المستوى المستهدف: $98.45 حجم الصفقة: حد أقصى 1% المخاطر: عالية

يسمح لك كل من Trade.MT4 و Trade.MT5 بالإضافة إلى أنواع حسابات Zero بالمضاربة على اتجاه سعر أزواج العملات باستخدام العقود مقابل الفروقات. هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع الأسعار وهبوطها. تعّرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ صغيراً لفهم مستويات تحمل المخاطر الخاصة بك أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تداول زوج العملات CADJPY

حافظ بنك اليابان على موقفه شديد التساهل في السياسة النقدية لسنوات عديدة. عندما كانت غالبية البنوك المركزية في العالم ترفع أسعار الفائدة، ظل بنك اليابان - حتى الآن - يحافظ على سعر الفائدة عند مستويات سلبية.

كان هذا أحد الأسباب وراء ارتفاع أزواج عملات الين الياباني إلى الأعلى مع تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني عند أعلى مستوياته في 24 عامًا. لقد أثّر اقتراض الين الياباني بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في العملات ذات معدل الفائدة المرتفع - والمعروف باسم التداول بالفائدة - على اتجاه أزواج الين هذا العام، إلى جانب عوامل أخرى.

كان التدخل من بنك اليابان في نهاية سبتمبر هو أول عملية شراء للين منذ عام 1998. وقد أبرز محللو بنك أمريكا أن البنك المركزي لديه 1.3 تريليون دولار من الأصول الاحتياطية الأجنبية مما يعني أنه يمكنهم التدخل مرة أخرى في العملة عن طريق بيع بعض أصولها.

تحرك بنك كندا في الاتجاه المعاكس لبنك اليابان وقام برفع أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام. وبينما يتمتع بنك كندا بواحد من أعلى معدلات الفائدة بين أقرانه عند 3.25٪، أشار أحدث بيان إلى أن نهاية دورة التضييق قد تكون قريبًا، على الرغم من توقع رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل.

رسم بياني للتحليل الفني لـ CADJPY

مخطط السعر الشهري أدناه هو CADJPY (الدولار الكندي مقابل الين الياباني)، مأخوذ من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals. يظهر أنه - على المدى الطويل - يتم تداول زوج العملات في حالة توحيد أو نطاق.

تم احتواء السعر بين خط المقاومة الأفقي العلوي عند ~ 106.20 وخط الدعم الأفقي السفلي عند ~ 73.20. لقد تعرض كلا مستويي الأسعار هذين لرفض تاريخي عدة مرات منذ عام 2007.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، CADJPY ، شهريًا - نطاق البيانات: من 1 فبراير 2007 إلى 3 أكتوبر 2022 ، تم إجراؤه في 3 أكتوبر 2022 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

نظرًا لأن السعر يتم تداوله الآن عند الجزء العلوي من خط المقاومة الأفقي، فإن متداولي التحليل الفني سيبحثون عن أدلة إذا كان المشترون قد استنفدوا مما يسمح للبائعين بالسيطرة. يمكن أن تستخدم هذه الدلائل أنماط حركة السعر أو المؤشرات الفنية.

بالطبع، قد يخترق السعر خط المقاومة الأفقي هذا إذا لم يتغير شيء من الجانب الأساسي. في هذه الحالة، سيبحث متداولو التحليل الفني عن أدلة إذا كان المشترون يتحكمون بعد اختراق النطاق.

مثال على فكرة التداول لـ CADJPY

بناءً على التحليل أعلاه، يمكن أن تكون فكرة التداول النموذجية لـ CADJPY كما يلي:

البيع على المكشوف لزوج الدولار الكندي مقابل الين الياباني على بعد بضع نقاط من أدنى مستوى لشمعة سبتمبر الشهرية عند 104.50. ضع أمر وقف خسارة وقائي عند كسر أعلى ارتفاع للشمعة الشهرية عند 110.55. ضع هدفًا بمكافأة 1: 1 للمخاطرة عند 98.45 (110.55 - 104.50 = 6.05 ، ثم 104.50 - 6.05 = 98.45). اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 1٪ من إجمالي حسابك. الخط الزمني = 1-4 أسابيع. إذا كنت تتداول بحجم مركز قدره 0.01 لوت (أقل حجم) على حساب أساسي بالدولار الأمريكي، فحينئذٍ:



* إذا تم الوصول إلى هدفك = ربح 41.69 دولارًا

* إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة = - خسارة 41.69 دولارًا

نظرًا لأن أسواق العملات متقلبة للغاية في الوقت الحالي، تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر والتي تعد أحد أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائمًا مقدار ما يمكن أن تخسره في التجارة والمخاطر التي تنطوي عليها.

يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة تداول Admirals لحساب Trade.MT4، كما هو موضح أدناه:

المصدر: حاسبة تداول Admirals

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو تكلفة تداول العقود مقابل الفروقات للعملات. وتشمل هذه:

الفارق السعري (السبريد). هذا هو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأداة. حساب Trade.MT4 / Trade.MT5 النموذجي على الدولار الكندي مقابل الين الياباني هو 0.031 فقط. السبريد النموذجي لحساب Zero.MT4 / Zero.MT5 على CADJPY هو 0.016 فقط.



عمولة. هذه هي تكلفة إجراء صفقة بيع وشراء. تبلغ عمولة حساب Trade.MT4 / Trade.MT5 لشراء أو بيع CADJPY صفرًا. عمولة حساب Zero.MT4 / Zero.MT5 لشراء أو بيع CADJPY هي 3 دولارات فقط لكل لوت، لكل جانب.



المقايضات. هذه هي الرسوم الليلية لتحويل مركزك إلى اليوم التالي. رسوم المقايضة الحالية لزوج الدولار الكندي مقابل الين الياباني هي -1.075 للصفقات القصيرة و 0.237 للصفقات الطويلة.



يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالرسوم والشروط لكل نوع حساب (قائم على العمولة وبدون عمولة) من صفحة مواصفات عقد CADJPY في Admirals.

كيفية تداول CADJPY في 4 خطوات

يمكنك تداول CADJPY باستخدام العملية المكونة من أربع خطوات أدناه:

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى غرفة المتداول. قد يكون هذا حسابًا تجريبيًا أو حسابًا حقيقيًا من Trade.MT5 أو Trade.MT4 أو Zero.MT5 أو Zero.MT4. انقر فوق أيقونة التداول بجوار أحد حسابات التداول الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب. أو قم بتنزيل منصة سطح المكتب MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 والتي يمكنك أيضًا ترقيتها إلى الإصدار الأعلى مجانًا والوصول إلى أفكار تداول التحليل الفني مجانًا من Trading Central. ابحث عن CADJPY في أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Desktop. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

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هل ترى أن CADJPY يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات والأفكار التجارية تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف. إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لتحرك سعر CADJPY في اتجاه مختلف ، فيمكنك الشراء والبيع باستخدام العقود مقابل الفروقات من حساب تداول Admirals الخاص بك. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.