كيفية تداول أسهم أمازون وسط إجراءات خفض التكلفة

نيسان 02, 2023 20:58

أعلنت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى عن تدابير لخفض التكاليف مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة تكلفة الاقتراض مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

تعرف على المزيد حول إجراءات خفض التكاليف في أمازون وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على سعر سهمها وما يتوقعه المحللون للسهم.

السهم: Amazon الرمز في حسابات Invest.MT5: AMZN تاريخ الفكرة: 27 مارس 2023 المدة الزمنية: 6-1 أشهر مستوى الدخول: $103.00 المستوى المتسهدف: $136.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تداول أسهم أمازون وسط إجراءات خفض التكلفة

في مذكرة داخلية تم إرسالها الأسبوع الماضي من الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي إلى موظفيها، قامت بالتفصيل خطط الشركة لإلغاء 9000 وظيفة في أقسام مثل الحوسبة السحابية والإعلان والموارد البشرية. هذا بالإضافة إلى التخفيضات التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي بلغت 18000 وظيفة في مجموعة التجزئة والأجهزة والموارد البشرية.

يحاول عملاق التجارة الإلكترونية تبسيط تكاليفه بسبب عدم اليقين في المستقبل. ينصب التركيز الآن على أن تصبح أصغر حجمًا ولكن مع الاستمرار في الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل وتجارب المستهلك. وتعد هذه أكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخ الشركة البالغ 28 عامًا وتأتي بعد فورة إنفاق ضخمة خلال الوباء والتي رفعت القوة العاملة إلى أكثر من 1.6 مليون شخص.

كما أثر النمو البطيء في أعمال التجزئة الرئيسية للشركة على قرار تفعيل تجميد التوظيف وإنهاء بعض مشاريعها التجريبية. وقد أثر مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع النفقات والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة على معظم شركات التكنولوجيا.

وفقًا لبعض المحللين، يمكن أن تساعد تدابير خفض التكاليف هذه في ربحية أمازون. صرّح المحلل Brian Nowak فيMorgan Stanley، أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب يمكن أن تساعد قسم Amazon Web Services في الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس.

صنف محللون آخرون السهم على أنه حجز بسبب تأثير ارتفاع التكاليف على الأعمال والمستهلك. في حين أن تخفيضات الوظائف يمكن أن تساعد في خفض التكاليف، فإن مجرد حقيقة القيام بذلك تظهر أن الشركة تكافح أو يتوقع لها أن تكافح.

بينما تعد Amazon Web Services أكبر مزود للحوسبة السحابية في العالم، وتولد جزءًا كبيرًا من الإيرادات للشركة، فإن بقية منتجات Amazon وخدماتها تعتمد بشكل كبير على صحة المستهلك. إن تحليل بيئة الاقتصاد الكلي لا يقل أهمية عن تحليل أساسيات الشركة للأسهم مثل أمازون.

توقعات سهم Amazon - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Amazon في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 37 تقييماً للشراء، و 1 تقييمات تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Amazon هو 192 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 106 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم أمازون هو 136.86 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 27 Mar 2023

مثال على فكرة تداول سهم Amazon

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Amazon كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى لأرباح ما بعد عند 103.00 دولارًا أمريكيًا.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 136.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم في أمازون:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 330.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (136.00 دولارًا أمريكيًا - 103.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى سبب قيام أمازون وشركات التكنولوجيا الكبرى بتقليص التكاليف - وهو تباطؤ الاقتصاد.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم أمازون سينتج عنه عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Amazon في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Amazon بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. أمازون، شهري. النطاق الزمني: 1 يوليو 2011 إلى 27 مارس 2023، تم التقاطه في 27 مارس 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 بالمضاربة على اتجاه أسعار الأسهم والأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات.

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