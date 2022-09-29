التداول للمبتدئين - خمس مصطلحات يجب أن يتعلمها المتداولون الجدد

أيلول 30, 2022 02:06

في هذه المقالة، ستتعرف على هذه المصطلحات الخمس التي غالباً ما تستخدم في أخبار التداول:

أصول (Assets)

التقلب (Volitility)

اتجاع صعودي (Bullish)

اتجاه هبوطي (Bearish)

ارتفاع حاد (Rally)

عند استخدامها في سياق أخبار السوق، تحمل هذه الكلمات قصصًا كاملة ومعاني ومعلومات أساسية غالبًا ما تحرك الأسواق.

سترى هذه الكلمات بشكل متكرر في أخبار السوق، واعتمادًا على السياق، فإنها ترسل إشارات إلى المتداولين والمستثمرين حول ظروف السوق. في بعض الأحيان تكون الإشارات عالية بما يكفي لتغيير ميول الأسواق.

أصول (Assets)

تعتبر كلمة أساسية في الأخبار المالية، وتظهر في القصص الإخبارية سواء كان السوق صعودًا أو هبوطًا. عندما تكون ظروف السوق طبيعية وتكون ثقة المستثمر قوية، فإن الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والعملات والعقارات تميل إلى أن تصبح مفضلة لأن عوائدها المحتملة يُنظر إليها على أنها أعلى من الأصول التقليدية ذات المخاطر المنخفضة مثل سندات الدخل الثابت. كما ترون، فإن الأصول التي تتسم بالمخاطرة و الأصول ذات المخاطر القليلة هي صفقات تعطى لمجموعة من الأدوات الفردية.

تأتي الأصول في جميع الأشكال والأحجام وتتخذ حالات مختلفة لتصبح أساسية. عندما يصبح الأصل المعروض في البورصة العامة أصلًا أساسيًا، فإنه يصبح جزءًا من عقد يُعرف باسم أداة مالية. أكثر أدوات الفوركس شيوعًا هي عقود الفروقات (CFD). يتم تداول عقود الفروقات على الأصول الأساسية مثل أزواج العملات وعندما أصبح الاستثمار في الأسهم متاحًا بشكل متزايد من خلال الوسطاء عبر الإنترنت مثل Admirals، يتم الآن أيضًا تداول عقود فروقات الأسهم و غيرها من الأصول المالية.

عندما يكون أحد الأصول هو الأساس لعقود الفروقات، فإن المتداول أو المستثمر لا يمتلك الأصل نفسه. بدلاً من ذلك، يتم تحقيق عائد إيجابي أو سلبي على الفرق في سعر الافتتاح و سعر الإغلاق للأصل خلال فترة معينة.

التقلب (Volatility)

التقلب هو كلمة أخرى يجب البحث عنها في الأخبار. يصف ارتفاعات أو انخفاضات حادة بشكل غير عادي في سعر الأصل أو القطاع أو البورصة بأكملها. يشير التقلب عادة إلى بيئة سوق أكثر خطورة ويتطلب التداول في هذه الظروف مستوى جيد من الخبرة. عندما تبدأ كلمة التقلب في الظهور في أخبار السوق، فقد حان الوقت لتقييم استراتيجيتك والتحقق مرة أخرى من وجود إدارة دقيقة للمخاطر.

اتجاه صعودي (Bullish)

إذا كنت تجني دولار في كل مرة يتم استخدام مصطلح اتجاه صعودي في أخبار السوق، فلن تحتاج إلى التداول والاستثمار على الإطلاق لأنه يحدث يوميًا عندما يكون الاقتصاد مزدهرًا، وسيكون حسابك المصرفي ممتلئًا! تشير الاتجاهات الصعودية إلى ارتفاع سعر الأصل وأن الثقة قوية في أسواق التداول. غالبًا ما يستخدم المصطلح في أسواق السلع والعملات وكذلك لوصف التفاؤل في أسواق الأسهم.

اتجاه هبوطي (Bearish)

يمكن أن يتحول الاتجاه الصعودي سريعًا إلى اتجاه هبوطي، بمعنى آخر، هبوط في أسعار السوق حيث ينخفض ​​فيه سعر الأصل أو القطاع أو السوق بسرعة حيث يقوم المتداولون والمستثمرون ببيع الأصول ذات المخاطر العالية. يمكن أن يحدث هذا أثناء الركود الاقتصادي أو نتيجة للميول السلبية بسبب العوامل الجيوسياسية.

ارتفاع مستمر (Rally)

يصل كل تراجع إلى أدنى نقطة له، ويستدير السوق. إذا انعطف إلى الأعلى بحدة وحافظت معنويات السوق على الاتجاه الصعودي، فإن هذا يطلق عليه ارتفاع مستمر. يتعلق الارتفاع بالتراجع السابق ويشير إلى أن المستثمرين والمتداولين قد أعادوا إحياء اهتمامهم بالشراء واستعادوا ثقتهم.

وهذا يختتم ملخصنا العام على بعض المصطلحات شائعة الاستخدام في أخبار التداول، ضع في اعتبارك أن الأخبار يمكن أن تؤثر على الأسواق ومن الجدير مواكبة التطورات وفتح صفقاتك في سياق أحدث الأخبار في وسائل الإعلام المالية.

للبقاء على اطلاع بآخر أحداث تداول الفوركس، ضع إشارة مرجعية على التقويم الاقتصادي الخاص بشركة Admirals.

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