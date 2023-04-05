العيون على تقرير الوظائف غير الزراعية، و بنك الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق

نيسان 05, 2023 22:54

سوف يجذب تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي انتباه المستثمرين والمتداولين يوم الجمعة. يأخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار تقارير الوظائف غير الزراعيةعند تقييم سياسته النقدية، في حين أنه من الجدير بالذكر أن أرقام الوظائف غير الزراعية كانت أعلى باستمرار مما كان متوقعًا في عام 2023.

أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) من قبل وزارة العمل الأمريكية أن إجمالي الوظائف المتاحة بلغ 9.93 مليون. كانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم إلى أقل من 10 ملايين منذ مايو 2021.

فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) الاقتصاديين بإعلان رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. نتيجة لذلك، ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.60٪ صباح الأربعاء.

أرقام الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة

سيكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة العظيمة. يتوقع محللو السوق رقمًا قريبًا من 250.000. وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير، جاءت الوظائف غير الزراعية في 311000، متجاوزة التوقعات لقراءة قريبة من 205000.

وتجدر الإشارة إلى أن استبيان مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمؤشر مديري المشتريات قال إن معدل خلق الوظائف الإجمالي كان الأسرع في ستة أشهر في مارس.

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

في وقت سابق اليوم، أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) عن قراره برفع تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس. تجاوز قرار مجلس الإدارة توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس. كتب محللو السوق في TDS في تقريرهم: "فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق ورفع OCR بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25٪. لعبت ظروف الائتمان التي لم يتم تشديدها بشكل كاف دورًا رئيسيًا في قرار البنك برفع 50 نقطة أساس. بعد قرار اليوم، حافظنا على ذروة استدعاء التعرف الضوئي على الحروف بنسبة 5.50٪. نرى قراءة محدودة لقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم للبنوك المركزية الأخرى ".

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن المجلس ناقش زيادات قدرها 25 و 50 نقطة أساس. ولاحظ أعضاء اللجنة أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ومستمرا. وافقت اللجنة على أنه يجب الاستمرار في زيادة معدل النقد الرسمي (OCR) لإعادة التضخم إلى هدف 1-3٪ والوفاء باختصاصاته"، كما لوحظ في البيان.

تقرير معدل البطالة الأمريكية لشهر مارس

معدل البطالة في الولايات المتحدة في مارس هو مجموعة أخرى من البيانات التي ستصدر يوم الجمعة من قبل BLS. يتوقع محللو السوق أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 3.6٪، مما يشير إلى ضيق في سوق العمل. وصف تقرير "الكتاب البيج" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل بأنه بقي "قويًا" في فبراير.

يقترح الاقتصاديون أنه من أجل الحصول على نظرة عامة واضحة على سوق العمل، يجب فحص بيانات معدل البطالة U6. تتضمن بيانات البطالة U6 الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن وظيفة أو عمل بدوام جزئي ولا يمكنهم العثور على وظيفة بدوام كامل.

خدمات Caixin الصينية و بيانات مؤشر مديري المشتريات

من المتوقع أن تصدر ماركيت إيكونوميكس بيانات تتعلق بمؤشر مديري المشتريات للخدمات الصينية في مارس صباح الخميس. يتوقع الاقتصاديون أن يأتي مؤشر مديري المشتريات الخدمي بقراءة 54.5 ، أقل قليلاً من قراءة فبراير.

أشار تقرير نشره UOB إلى: "استمر الانتعاش الاقتصادي الصيني في اكتساب قوة دفع في مارس، بقيادة قطاع الخدمات، بينما قد يصمد قطاع التصنيع أقوى مما كان يعتقد في البداية. تقلصت العمالة في كل من قطاعي التصنيع وغير التصنيع في مارس، في حين أن الانخفاض في أسعار الإنتاج / البيع قد يشير إلى ضعف الطلب وضعف الربحية. علاوة على ذلك، لا يزال ضعف الطلب الخارجي والتوترات الجيوسياسية تشكل خطرا على قطاع التصنيع في الصين".

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