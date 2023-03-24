تداول القهوة: نظرة من الداخل
عندما تشغل آلة صنع القهوة في الصباح، وتوقظك الرائحة الأولى للمشروب الساخن، فأنت بالتأكيد لا تفكر في مقايضة القهوة. ومع ذلك، فإن القهوة ليست كل شيء عن الشرب. يعتبر تداول القهوة جزءًا رئيسيًا من تجارة السلع الزراعية. يستهلك المزيد والمزيد من الناس القهوة في روتينهم اليومي، لذا يزداد الطلب عليها.
ستشارك مدونتنا بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول القهوة كسلعة، لذا استمر في القراءة.
القهوة: ثاني أكثر السلع تداولا في العالم
يتم تحضير مشروب القهوة الذي نستمتع به يوميًا من حبوب البن المحمصة، ولكن ربما تعرف ذلك بالفعل. ما لا تعرفه على الأرجح هو أنه وفقًا لباحثي التاريخ، فإن أول من شرب القهوة بطريقة مماثلة كانوا يمنيين في وقت ما في القرن الرابع عشر الميلادي. تم استيراد حبوب البن من إثيوبيا عبر الصومال. أصبحت عادة شرب القهوة شائعة جدًا في الشرق الأوسط وأفريقيا قبل أن تتاح الفرصة للأوروبيين الأوائل لتجربتها.
أصبحت القهوة سلعة عالمية في القرن العشرين حيث زاد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم. تظهر الدراسات الاستقصائية أنه يتم استهلاك ما يقرب من تريليون كوب من القهوة كل عام. قهوة أرابيكا وكوفي روبوستا هما أكثر أنواع حبوب البن نموًا.
أكبر منتج لقهوة أرابيكا هي البرازيل ، بينما أكبر منتج لبن روبوستا هي فيتنام.
قهوة أرابيكا: ما يجب أن تعرفه
تصنع قهوة أرابيكا من بذور نبتة كوفيا أرابيكا، والتي يمكن أن تنمو حتى يصل ارتفاعها إلى 9-12 مترًا. ينمو النبات في المناطق المرتفعة ويحتاج إلى فترات من أشعة الشمس القوية وكذلك فترات مع هطول الكثير من الأمطار حتى يتمكن من تطوير الفاكهة. تأتي الحبوب عالية الجودة من النباتات التي تنمو على ارتفاعات عالية في مناطق مثل كولومبيا وبعض المناطق في أمريكا الوسطى. في هذه المناطق، تنمو القهوة بشكل أبطأ وتستغرق وقتًا أطول لتطويرها، مما يسمح لها بأن تصبح أكثر كثافة وذات نكهات فريدة.
تشكل أرابيكا غالبية القهوة المستهلكة في جميع أنحاء العالم. يتراوح متوسط وزن أرابيكا من 1500 إلى 2200 كيلوجرام من القهوة لكل هكتار. تحتوي حبة أرابيكا على 1-1.5٪ كافيين لكل حبة.
قهوة روبوستا: أشياء يجب معرفتها عنها
يأتي روبوستا من إفريقيا الوسطى وجنوب الصحراء الكبرى، وقد تم اكتشافه في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. تشكل روبوستا حوالي 30٪ من القهوة المستهلكة في جميع أنحاء العالم. يقترح بعض محبي القهوة أن روبوستا يعتبر من المر، ومنخفض الجودة نسبيًا لقهوة أرابيكا. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن حصاد هذا النوع المحدد من البن ومعالجته ومعالجته لم يكن مناسبًا في الماضي.
تتمتع نباتات الروبوستا بإنتاجية عالية، لذلك يحتاج المزارعون فقط إلى قطعة أرض صغيرة لكسب عيش جيد مع حماية البيئة في نفس الوقت. يتراوح معدل قهوة روبوستا في أي مكان من 2300 إلى 4000 كيلوجرام من القهوة لكل هكتار. تحتوي حبوب الروبوستا على 2-3٪ من الكافيين لكل حبة، مما يسمح لها بمقاومة هجمات الحشرات أو الحشرات.
تقلبات أسعار قهوة أرابيكا وروبوستا
يجب أن يعرف المتداولون المبتدئون أن أسعار أرابيكا مسعرة بالسنت الأمريكي/رطل بينما أسعار روبوستا مسعرة بالدولار الأمريكي/للطن المتري. يمكن أن يكون للظروف الجوية في البلدان المنتجة للبن، والأحداث الجيوسياسية وأسعار الصرف تأثير على أسعار البن. لمزيد من المعلومات حول تداول القهوة، يمكنك قراءة مدونتنا.
وصل سعر Coffee Arabica إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات في 2019 و 2020 عندما كان سعره الفوري أقل من 0.95 دولار. في عام 2021، أدى الصقيع في البرازيل والأمطار الغزيرة في كولومبيا إلى الضغط على إمدادات البن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
مصور: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الشهري لأرابيكا. النطاق الزمني: 1 فبراير 2018 - 23 مارس 2023. تاريخ الالتقاط: 23 مارس 2023. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
تم تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط Robusta الشهري. النطاق الزمني: 1 فبراير 2018 - 23 مارس 2023. تاريخ الالتقاط: 23 مارس 2023. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
انخفضت أسعار أرابيكا وروبوستا إلى أدنى مستوى لها في عدة أسابيع في 11 يناير. ومع ذلك، فقد حققوا مكاسب خلال الـ 20 يومًا التالية، كما هو موضح في الرسوم البيانية اليومية أدناه. وصلت أسعار قهوة أرابيكا إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر في 22 فبراير من هذا العام.
تم تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط أرابيكا اليومي. النطاق الزمني: 26 أكتوبر 2022 - 23 مارس 2023. تاريخ الالتقاط: 23 مارس 2023. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
تم تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط Robusta اليومي. النطاق الزمني: 28 أكتوبر 2022 - 23 مارس 2023. تاريخ الالتقاط: 23 مارس 2023. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
تراجعت صادرات البن البرازيلي في فبراير
وفقًا لتقرير لرويترز، أظهرت البيانات الحكومية أن مبيعات القهوة البرازيلية تراجعت في فبراير، متراجعة بنسبة 44.3٪. أشارت تقارير إعلامية إلى أن المزارعين يحجبون الإمدادات عن الأسعار المرتفعة بسبب زيادة التكاليف، وخاصة الأسمدة. خفضت الوسيط HedgePoint توقعاتها لإنتاج قهوة أرابيكا البرازيلية لعام 2023/24 إلى 42.3 مليون كيس من 45.4 مليون.
أشار مجلس مصدري البن البرازيلي (Cecafé) في بيان إلى أنه "على الرغم من الانتعاش الأخير لأسعار قهوة أرابيكا في نيويورك KCc2، فإن المعدلات الدولية الحالية أقل مما هي عليه في البرازيل، مما دفع مزارعي البن إلى البيع محليًا أو عدم البيع على الإطلاق. واقترح المجلس أيضًا أن أحجام الصادرات قد تأثرت أيضًا بالطلب المتزايد على بن روبوستا في السوق المحلية، مضيفًا أنه "من المرجح أن يستمر هذا الوضع حتى شهر يونيو أو يوليو تقريبًا، عندما يصل المحصول (البرازيلي) الجديد إلى سوق."
ارتفاع إنتاج البن الكولومبي في فبراير، وانخفاض الصادرات
أعلن الاتحاد الوطني لمزارعي البن في كولومبيا أنه بعد حدث La Nina المطول، ارتفع إنتاج البن المسجل في فبراير بنسبة 10 ٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، أشار التقرير نفسه إلى أن صادرات البن انخفضت بنسبة 6٪ في الشهر الثاني من العام على أساس سنوي.
انخفضت صادرات البن الفيتنامية في فبراير
ذكرت الإدارة العامة للجمارك الفيتنامية في مارس أن صادرات البن للبلاد في فبراير انخفضت بنسبة -34.2٪ ، على أساس سنوي، عند 122،833 طن متري. وفقًا للتقرير نفسه، انخفض إجمالي صادرات البن من يناير إلى فبراير بنسبة 14.7٪، على أساس سنوي، عند 283،339 طن متري.
تطبق كينيا لوائح جديدة لتداول القهوة
كينيا هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للبن في العالم. أنتجت كينيا العام الماضي 34500 طن من البن، حيث أنتجت التعاونيات 15000 طن بينما أنتجت المزارع 11000 طن.
بموجب اللوائح الجديدة، أصبحت هيئة أسواق المال (CMA) الوكالة الحكومية المفوضة قانونًا للإشراف على تداول البن وتنظيمه في بورصة القهوة في نيروبي.
ومع ذلك، يأتي في وقت يستمر فيه إنتاج البن في الانخفاض محليًا من 129000 طن متري في عام 1990 إلى مستوى منخفض قدره 34000 في عام 2022 بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر المدفوعات وانخفاض أسعار السوق. يشير ممثلو الاتحاد التعاوني للبن الوطني (NACCU) إلى أن "هذه الخطوة ستجلب العقل، وممارسة التجارة العادلة وتزيل التواطؤ في المزاد".
إدارة مخاطرك عند تداول القهوة
كما هو الحال مع كل أداة تداول، فإن تداول القهوة ينطوي على مخاطر. يواجه المتداولون المبتدئون المزيد من المخاطر لأنهم لا يمتلكون الخبرة اللازمة لتحديد المسار الصحيح للعمل الذي يمكن أن يقلل من خسائر الأموال. يمكن أن يؤدي فقدان أموالك التي كسبتها بشق الأنفس إلى إحداث ضغوط وتؤثر على تخطيطك المالي. يجب على المتداولين الذين بدأوا رحلتهم للتو البحث عن طرق لتقليل المخاطر وعدم تعريض أهدافهم المالية للخطر.
إدارة المخاطر أمر حتمي للمتداولين المبتدئين. يجب أن يكون تعلم استخدام أدوات إدارة المخاطر الصحيحة أولوية لكل متداول. كيف يمكن للمتداولين المبتدئين تحقيق ذلك؟ الجواب يكمن في إيجاد الموارد التعليمية اللازمة. قبل استكشاف عالم التداول، يجب على المتداولين المبتدئين إجراء أبحاثهم الخاصة والعثور على المواد التعليمية عبر الإنترنت. هناك وفرة من الندوات والكتب الإلكترونية والندوات عبر الإنترنت والمقالات التي أعدها الخبراء والتي يمكن أن تسلط الضوء على كيفية عمل التداول وكيفية تجنب المخاطر غير الضرورية.
المتداولين المبتدئين الذين يعرفون كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر لديهم الأفضلية على المتداولين الذين ليسوا على دراية بها. تأكد من أنك تنتمي إلى المجموعة الأولى.
هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.
لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.