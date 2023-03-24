تداول القهوة: نظرة من الداخل

عندما تشغل آلة صنع القهوة في الصباح، وتوقظك الرائحة الأولى للمشروب الساخن، فأنت بالتأكيد لا تفكر في مقايضة القهوة. ومع ذلك، فإن القهوة ليست كل شيء عن الشرب. يعتبر تداول القهوة جزءًا رئيسيًا من تجارة السلع الزراعية. يستهلك المزيد والمزيد من الناس القهوة في روتينهم اليومي، لذا يزداد الطلب عليها.

ستشارك مدونتنا بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول القهوة كسلعة، لذا استمر في القراءة.

القهوة: ثاني أكثر السلع تداولا في العالم

يتم تحضير مشروب القهوة الذي نستمتع به يوميًا من حبوب البن المحمصة، ولكن ربما تعرف ذلك بالفعل. ما لا تعرفه على الأرجح هو أنه وفقًا لباحثي التاريخ، فإن أول من شرب القهوة بطريقة مماثلة كانوا يمنيين في وقت ما في القرن الرابع عشر الميلادي. تم استيراد حبوب البن من إثيوبيا عبر الصومال. أصبحت عادة شرب القهوة شائعة جدًا في الشرق الأوسط وأفريقيا قبل أن تتاح الفرصة للأوروبيين الأوائل لتجربتها.

أصبحت القهوة سلعة عالمية في القرن العشرين حيث زاد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم. تظهر الدراسات الاستقصائية أنه يتم استهلاك ما يقرب من تريليون كوب من القهوة كل عام. قهوة أرابيكا وكوفي روبوستا هما أكثر أنواع حبوب البن نموًا.

أكبر منتج لقهوة أرابيكا هي البرازيل ، بينما أكبر منتج لبن روبوستا هي فيتنام.

قهوة أرابيكا: ما يجب أن تعرفه

تصنع قهوة أرابيكا من بذور نبتة كوفيا أرابيكا، والتي يمكن أن تنمو حتى يصل ارتفاعها إلى 9-12 مترًا. ينمو النبات في المناطق المرتفعة ويحتاج إلى فترات من أشعة الشمس القوية وكذلك فترات مع هطول الكثير من الأمطار حتى يتمكن من تطوير الفاكهة. تأتي الحبوب عالية الجودة من النباتات التي تنمو على ارتفاعات عالية في مناطق مثل كولومبيا وبعض المناطق في أمريكا الوسطى. في هذه المناطق، تنمو القهوة بشكل أبطأ وتستغرق وقتًا أطول لتطويرها، مما يسمح لها بأن تصبح أكثر كثافة وذات نكهات فريدة.

تشكل أرابيكا غالبية القهوة المستهلكة في جميع أنحاء العالم. يتراوح متوسط وزن أرابيكا من 1500 إلى 2200 كيلوجرام من القهوة لكل هكتار. تحتوي حبة أرابيكا على 1-1.5٪ كافيين لكل حبة.

قهوة روبوستا: أشياء يجب معرفتها عنها

يأتي روبوستا من إفريقيا الوسطى وجنوب الصحراء الكبرى، وقد تم اكتشافه في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. تشكل روبوستا حوالي 30٪ من القهوة المستهلكة في جميع أنحاء العالم. يقترح بعض محبي القهوة أن روبوستا يعتبر من المر، ومنخفض الجودة نسبيًا لقهوة أرابيكا. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن حصاد هذا النوع المحدد من البن ومعالجته ومعالجته لم يكن مناسبًا في الماضي.

تتمتع نباتات الروبوستا بإنتاجية عالية، لذلك يحتاج المزارعون فقط إلى قطعة أرض صغيرة لكسب عيش جيد مع حماية البيئة في نفس الوقت. يتراوح معدل قهوة روبوستا في أي مكان من 2300 إلى 4000 كيلوجرام من القهوة لكل هكتار. تحتوي حبوب الروبوستا على 2-3٪ من الكافيين لكل حبة، مما يسمح لها بمقاومة هجمات الحشرات أو الحشرات.

تقلبات أسعار قهوة أرابيكا وروبوستا

يجب أن يعرف المتداولون المبتدئون أن أسعار أرابيكا مسعرة بالسنت الأمريكي/رطل بينما أسعار روبوستا مسعرة بالدولار الأمريكي/للطن المتري. يمكن أن يكون للظروف الجوية في البلدان المنتجة للبن، والأحداث الجيوسياسية وأسعار الصرف تأثير على أسعار البن. لمزيد من المعلومات حول تداول القهوة، يمكنك قراءة مدونتنا.

وصل سعر Coffee Arabica إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات في 2019 و 2020 عندما كان سعره الفوري أقل من 0.95 دولار. في عام 2021، أدى الصقيع في البرازيل والأمطار الغزيرة في كولومبيا إلى الضغط على إمدادات البن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.