أعلى قراءة لنشاط التصنيع في الصين خلال 11 عامًا في فبراير

آذار 02, 2023 02:27

ارتفعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم حيث استوعب المستثمرون والمتداولون مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الإيجابية. أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء (NBS) أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قد ارتفع إلى 52.6 في فبراير، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في السنوات الإحدى عشرة الماضية. أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا للربع الرابع من عام 2022 عن أن اقتصاد البلاد ارتفع بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي

ISM للتصنيع وخدمات PMIs في الولايات المتحدة

ستنشر ISM بيانات تتعلق بمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأمريكية (01.03) والخدمات (03.03) في فبراير. يشير بعض محللي السوق إلى أن هذه المجموعات الجديدة من البيانات يمكن أن تلقي الضوء على كيفية أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الثاني من عام 2023.

وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يأتي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند 48.0 بينما من المرجح أن يأتي مؤشر الخدمات عند 54.5. وأشار رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع التابعة لـ ISM في تقرير إلى أن "هناك دليلًا واضحًا على تراجع الطلب. كنا نعلم أن النصف الأول (من عام 2023) سيكون نوعًا من الصراع، ولا نعرف ما إذا كنا قد وصلنا إلى القاع بعد."

تقرير مؤشر أسعار المستهلك الياباني في طوكيو

سينشر مكتب الإحصاء الياباني تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير في طوكيو يوم الخميس. يقيس مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو التغير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين في عاصمة اليابان. يتوقع الاقتصاديون أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو عند 4.1٪ في فبراير، على أساس سنوي. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي في طوكيو عند 4.4٪ في يناير، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

بنك كوميرز: التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية

يشير تقرير صادر عن بنك كوميرز إلى أن الآمال في حدوث مزيد من الانخفاض السريع في معدل التضخم في الولايات المتحدة لم تتحقق. كتب محللو البنك أن "مراجعتنا للإجراءات الأساسية المختلفة تشير إلى أن اتجاه التضخم ربما لا يزال أعلى من 4٪، أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي ألا تظهر آثار رفع أسعار الفائدة بعد بسبب التأخيرات المعتادة في تأثيرها. إذا لم يحدث هذا، فمن الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يهدئ الطلب بشكل كافٍ. سيكون من المحتمل عندئذٍ رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا سابقًا (توقعاتنا: ثلاث ارتفاعات أخرى بحلول شهر يونيو بواقع 25 نقطة أساس لكل منها إلى 5.50٪ للنهاية العليا للنطاق المستهدف)".

سويسرا: لا ركود في عام 2023؟

أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) عن نمو اقتصادي صفري في الربع الأخير من عام 2022، مستشهدة بالوضع الدولي الصعب الذي أصاب الصادرات وقطاع التصنيع. وقال التقرير الذي نشرته SECO أنه "في حين أن الصناعات الكيماوية والصيدلانية الأقل حساسية من الناحية الدورية سجلت مزيدًا من النمو ... فقد انكمشت القطاعات الصناعية الأخرى."

وتعليقًا على حالة الاقتصاد السويسري، قال رئيس مديرية السياسة الاقتصادية في SECO: "من المنظور الحالي لا أتوقع حدوث ركود". من المقرر أن تصدر الحكومة، التي توقعت في وقت سابق أن الاقتصاد السويسري سينمو بنسبة 1.0٪ في عام 2023 و 1.6٪ في عام 2024، توقعاتها المحدثة لهذا العام في 16 مارس.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.