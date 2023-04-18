كل ما يجب عليك معرفته عن الدولار الأسترالي

نيسان 19, 2023 00:15

يعتبر الدولار الأسترالي (AUD) أو "الدولار الأسترالي" كما يسميه بعض المتداولين، من أقوى العملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يعتبر الدولار الأسترالي من بين العملات الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية حيث يمثل حوالي 6.0٪ من حجم التداول اليومي، بمتوسط قيمة 479 مليار دولار.

يلاحظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في "محرك سعر صرف الدولار الأسترالي": "تمثل السلع حصة كبيرة من صادرات أستراليا، وبالتالي فإن التحركات في أسعار السلع تؤدي إلى تحركات في أسعار الصادرات. ارتفاع أسعار تصدير السلع يعني أن هناك حاجة لمزيد من الدولارات الأسترالية لشراء نفس الكمية من صادرات السلع الأسترالية. ويرتبط هذا بزيادة الطلب على الدولار الأسترالي وارتفاع قيمة العملة. في الواقع، غالبًا ما يُشار إلى الدولار الأسترالي بعملة سلع ".

سيمنحك هذا المقال بعض الأفكار المفيدة فيما يتعلق بالدولار الأسترالي واقتصاد الدولة والسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.

تقلبات الدولار الأسترالي

انهار الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في مارس 2020 إلى أدنى مستوى له منذ 2003، مسجلاً أدنى مستوى عند 0.5510 دولار في 19 مارس. أشار تقرير صادر عن البنك الوطني الأسترالي (NAB)، الذي نُشر في أبريل 2020، إلى أن "زيادة الضغط الهبوطي على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي كان انخفاض أسعار السلع، ليس فقط بسبب صدمة الطلب من الانكماش الاقتصادي العالمي، ولكن الانهيار في أسعار النفط من صدمات العرض الإيجابية".

المصور: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الشهري AUD USD. النطاق الزمني: 1 سبتمبر 2015 - 13 أبريل 2023. تاريخ الالتقاط: 13 أبريل 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ووصل إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات في الأول من مايو 2021، لكنه فقد قوته في الأشهر المقبلة، مسجلاً أدنى مستوى له في عامين في أكتوبر 2022.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي للدولار الأسترالي والدولار الأمريكي. النطاق الزمني: 6 ديسمبر 2022 - 13 أبريل 2023. تاريخ الالتقاط: 13 أبريل 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.





هذا العام، تخلف الدولار الأسترالي عن معظم أقرانه في مجموعة العشرة، حيث فقد 2.5٪ مقابل الدولار الأمريكي. أشار تقرير بلومبرج إلى أن الانخفاض "جاء على خلفية الاضطرابات المصرفية الأمريكية، وهبوط عوائد سندات الخزانة وقرار البنك الاحتياطي الأسترالي بإيقاف زياداته في أسعار الفائدة لتقييم التوقعات".

ما الذي يجب أن تعرفه عن الاقتصاد الأسترالي؟

وفقًا للبيانات التي قدمها البنك الدولي، يحتل الاقتصاد الأسترالي المرتبة 13 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. أشارت دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الدين الحكومي الأسترالي بلغ 83.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

توقعت أحدث آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 1.6٪ في عام 2023 و 1.7٪ في عام 2024؛ وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 3.7٪ في عام 2022. وتتوقع وزارة الخزانة الأسترالية وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5٪ لعامي 2023 و 2024.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي نفسه أن التضخم سيصل إلى 5.3٪ في عام 2023 وينخفض إلى 3.2٪ في عام 2024. ويتوقع محللو بنك الاحتياطي الأسترالي أن يصل التضخم إلى 4.75٪ هذا العام و 3.5٪ في عام 2024.

صرّح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز لمراسلي ABC أن "الوضع في العالم أصبح أكثر تعقيدًا وأكثر صعوبة حتى خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالتالي، لن نكون محصنين تمامًا من ذلك. تتوقع وزارة الخزانة أن يتباطأ اقتصادنا بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام. بسبب هذا المزيج من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة هنا في الداخل أيضًا. لذلك، لدينا الكثير قادم إلينا من جميع أنحاء العالم".

RBA لتقييم آثار سياسته النقدية

في الرابع من أبريل، أعلن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بإيقاف خطط تشديد السياسة النقدية مؤقتًا. وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن التأثير الكامل للزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعد. سلط أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي الضوء على أن تضخم المستهلكين قد بلغ ذروته على ما يبدو، لكنهم أضافوا "قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى الهدف".

في أحد التقارير، كتب محللو إستراتيجيات العملات في Westpac: "مع إعادة فتح الأسواق الأسترالية بعد عيد الفصح، كانت تسعير البنك الاحتياطي الأسترالي لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في مايو حوالي 25-30٪. يظل الارتفاع في مايو هو السيناريو الأساسي لشركة Westpac قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول من العام في 26 أبريل. بعد أيار (مايو)، تبدأ أسعار السوق في الميل نحو فرصة التراجع".

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، لنادي الصحافة الوطنية: "ثالثًا هو أن مجلس البنك الاحتياطي مستعد لعودة أبطأ قليلاً للتضخم إلى الهدف مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى. مجموعتنا الأخيرة من التوقعات تشير إلى عودة التضخم إلى الهدف بحلول منتصف 25 ".

تداول الدولار الاسترالي وتخفيف المخاطر

تعد أزواج عملات الدولار الأسترالي مثل AUD / USD أو AUD / GBP أو حتى AUD / NZD موضوعات متكررة للأخبار المالية. في عالم التداول، يعتبر الدولار الأسترالي عملة تلفت الانتباه لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتداول السلع، وبسبب ارتباط اقتصاد الدولة بالصين.

كما هو الحال مع كل أداة تداول، تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لكل متداول، وخاصة المبتدئين. بصفتك متداولًا مبتدئًا، قد تتعرض لمخاطر مثل خسارة الأموال حيث من المحتمل أن تفتقر إلى الخبرة للحكم على المسار الصحيح للعمل. من أجل تحسين مهاراتك في التداول وفرصك في النجاح، سيكون من الأفضل أن تتعلم كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر. استخدام أدوات مثل أوامر وقف/خسارة، على سبيل المثال، يساعدك على تقليل المخاطر عند التداول. نتيجة لذلك، هناك ضغط أقل عليك وعقل واضح لتعديل استراتيجية التداول بالطريقة التي تريدها.

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