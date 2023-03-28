ارتفاع الأسعار في الأسواق الآسيوية مع تلاشي مخاوف البنوك

آذار 29, 2023 00:21

ارتفعت معظم الأسواق الآسيوية صباح يوم الثلاثاء حيث خفف استحواذ First Citizens BancShares على أجزاء كبيرة من بنك سيليكون فالي المتعثر المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي. حيث حصلت أسهم دويتشه بنك على دعم يوم الاثنين على خلفية تفاؤل المستثمرين.

في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يدلي أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا بشهادته بخصوص التطورات الخاصة بـ SVB UK أمام لجنة الخزانة. كرر بيلي يوم الاثنين أن القطاع المصرفي في المملكة المتحدة مرن وفي وضع جيد لدعم اقتصاد البلاد.

وتعليقًا على اقتصاد منطقة اليورو، أشار الاقتصاديون في S&P Global Ratings إلى أن "التضخم الثابت سيجبر البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما توقعنا سابقًا، ربما حتى يصل معدل تسهيلات الودائع إلى 3.50٪ بحلول الصيف، ما لم يقوض اضطراب السوق الوضع الحالي. توقعات النمو والتضخم". ويتوقعون أن يبقى التضخم الرئيسي أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ حتى الربع الأول من عام 2025.

تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي يوم الأربعاء

من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) في صباح الأربعاء بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير. يتوقع الاقتصاديون أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 7.1٪ على أساس سنوي، أي أقل من رقم 7.4٪ المسجل في يناير.

قال محللو ING في تقرير إنه إذا انخفض التضخم إلى أقل من 7٪ "فسوف يدعم ذلك التلميحات الأخيرة لبنك الاحتياطي الأسترالي بأن المعدلات قريبة من الذروة، مع زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس تبدو النتيجة الأكثر ترجيحًا الآن، مع رفع هدف معدل النقد إلى 3.85٪. "

صندوق النقد الدولي: زادت مخاطر الاستقرار المالي

أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي (IMF)، كريستالينا جورجيفا، إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي العالمي قد ارتفعت على الرغم من أن بعض الحكومات والبنوك المركزية حاولت تهدئة الأسواق. كررت جورجيفا أنه من المتوقع أن يكون هذا العام تحديًا لأن الصدام في أوكرانيا وسياسات التشديد النقدي وعواقب الوباء تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

في كلمتها أمام منتدى التنمية الصيني، أشارت إلى أن الأمل في الاقتصاد العالمي قد تعزز بسبب الانتعاش الاقتصادي الصيني المتوقع حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 5.2٪ في عام 2023.

كشكاري من بنك الاحتياطي الفدرالي: الاضطرابات المصرفية يمكن أن تجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الركود

قال نيل كاشكاري، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، لمراسلي شبكة سي بي إس إن الاضطرابات في القطاع المصرفي قد تجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الركود. "ما هو غير واضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى تؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق. وبعد ذلك، ستؤدي أزمة الائتمان، كما قلت، إلى تباطؤ الاقتصاد.

وكرر كشكري أن النظام المصرفي الأمريكي مرن ووصف تقليص حركات الودائع من البنوك الصغيرة إلى الكبيرة بأنه تطور إيجابي. ولدى سؤاله عن الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة، قال إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء أي توقعات، مضيفًا أنه يجب أخذ ضغوط القطاع المصرفي في الاعتبار.

ECB's de Cos: ستعتمد تحولات السياسة على البيانات الجديدة والتضخم الأساسي

قال بابلو هيرنانديز ديكوس، محافظ بنك إسبانيا وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن التوترات في الأسواق المالية تؤثر على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم.

وأشار دي كوس إلى أن "عملية إزالة التضخم يمكن أن تتسارع أكثر إذا طال التوترات الشديدة في الأسواق المالية. ستعتمد قرارات السياسة النقدية المستقبلية على كيفية تبلور مصادر المخاطر المختلفة، بما في ذلك تلك التي تم اختبارها مؤخرًا في الأسواق المالية. كما ستأخذ قرارات السياسة النقدية في الحسبان شدة انتقال السياسة النقدية".

محافظ بنك إنجلترا: إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فإن المزيد من عمليات رفع الأسعار في الطريق

متحدثًا إلى صحفيي بي بي سي يوم الأحد، حذّر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا من أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع. وحث بيلي رجال الأعمال على محاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار قائلاً: "إذا حاولت كل الأسعار التغلب على التضخم، فسنحصل على تضخم أعلى. أود أن أقول للأشخاص الذين يحددون الأسعار - يرجى تفهم، إذا قمنا بتضمين التضخم، فسيتعين على أسعار الفائدة أن ترتفع أكثر وأن التضخم المرتفع لن يفيد أحدًا حقًا".

وأضاف محافظ بنك إنجلترا أن التضخم من المرجح أن ينخفض بحدة بنهاية العام. وتجدر الإشارة إلى أن هدف التضخم لبنك إنجلترا هو 2٪ بينما في فبراير، جاء التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة عند 10.4٪، وهو قريب جدًا من أعلى مستوى خلال 40 عامًا.

KPMG: من المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة سلبياً في عام 2023

قال استطلاع نشرته KPMG UK يوم الاثنين أنه على الرغم من أنه من المحتمل تجنب الركود، فمن المتوقع أن يكون النمو في المملكة المتحدة سلبيًا في عام 2023. يبدو أن محللي KPMG يتفقون مع حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي على أن التضخم الرئيسي قد ينخفض بشكل حاد هذا العام. وقال التقرير: "بالنظر إلى المستقبل، مع تباطؤ الاقتصاد وعودة التضخم إلى الهدف، قد يوفر هذا لبنك إنجلترا فرصة لسلسلة من التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة العام المقبل".

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.