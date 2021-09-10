أعلن البنك المركزي الأوروبي عن بدء مرحلة جديدة "لا تناقص في التحفيز، ولكن إعادة معايرة"

أيلول 10, 2021 15:06

ركزت الجلسة بالأمس على اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي التي أدلت به رئيسته كريستين لاغارد - حيث شهدنا إجراء موازنة لفظية للإعلان عن بدء تقليص التحفيز، ولكن دون أي تناقص.

على وجه التحديد، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن نيته في إعادة ضبط (أو تقليص) برنامج الشراء الوبائي (PEPP) في الربع الأخير من العام، بعد أن تم رفع قيمة هذا البرنامج إلى 80 مليار يورو شهرياً في بداية عام 2021. في الوقت الحالي، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي أي فكرة عن مقدار هذا التخفيض في برنامج شراء الأصول، ولكن يُقدر أنه سيتراوح بين 60 و 70 مليار يورو في الأشهر المقبلة.

خلال المؤتمر الصحفي، حاولت كريستين لاغارد تقديم رسالة متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد، بعد المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2021 من 4.6٪ إلى 5٪، وأصرت مرة أخرى على أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتاً.

لم يحيد البنك المركزي الأوروبي عن السيناريو الذي توقعه السوق، ومرة ​​أخرى، كان السيناريو الجديد يتماشى مع الرسالة التي أرسلها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لذلك، سوف نولي اهتماماً وثيقاً بنتائج الاجتماعات المقبلة في نوفمبر وديسمبر للحصول على مزيد من المعلومات بشأن خفض المحفزات النقدية.

إذا نقلنا تركيزنا على الأسواق المالية، يمكننا أن نرى تراجع في المؤشرات الأوروبية الرئيسية بشكل عام مع بداية جلسة الأمس. ومع ذلك، بعد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي، خفّت وتيرة هذه الانخفاضات وعوّضت المؤشرات بعض من خسائرها، واستمرت اليوم في الارتفاعات متماشية مع مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية عند افتتاح جلسة التداول.

بعد سلسلة الانخفاضات في جلسات تداول أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، تلقى زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة الأمس كلمات كريستين لاغارد بتفاؤل. تمكن زوج العملات من تشكيل انتعاش عند المتوسط ​​المتحرك لـ 18 جلسة الممثل بالنطاق الأبيض والذي استمر خلال جلسة اليوم ويقوده لمواجهة مستوى الدعم والمقاومة المهم الذي يمثله النطاق البرتقالي.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف بدأ السعر يوم الجمعة الماضي في حركة هبوطية بعد أن واجه متوسطه المتحرك لـ 200 جلسة (الخط الاحمر) ومستوى شهر يوليو الماضي الذي يمثله النطاق الأخضر العلوي - يبدو أن السعر كذلك قام بتشكيل نموذج ثلاثي القمة.

من المهم جداً متابعة تطور السعر خلال الجلسات القليلة المقبلة، حيث إن الفشل في استعادة مستويات المقاومة المهمة هذه يمكن أن يؤكد نجاح نموذج القمة الثلاثية ويطلق زخماً هبوطياً قوياً قد يأخذ السعر إلى أدنى مستوياته في أغسطس الماضي أو حتى إلى النطاق الأحمر السفلي، والذي يعمل كمستوى دعم رئيسي له.

وطالما فشل السعر في اختراق هذه القمة الثلاثية، فإن المعنويات ستظل سلبية لهذا الزوج، على الرغم من أن الاختراق فوق هذا المستوى سيفتح الباب أمام زخم صعودي قوي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لزوج EURUSD. النطاق الزمني: 3 أغسطس 2020 - 10 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 10 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020 = + 8.93٪

2019 = -2.21٪

2018 = -4.47٪

2017 = + 14.09٪

2016 = -3.21٪

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