أعلن البنك المركزي الأوروبي عن بدء مرحلة جديدة "لا تناقص في التحفيز، ولكن إعادة معايرة"
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن بدء مرحلة جديدة "لا تناقص في التحفيز، ولكن إعادة معايرة"
أيلول 10, 2021 15:06
ركزت الجلسة بالأمس على اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي التي أدلت به رئيسته كريستين لاغارد - حيث شهدنا إجراء موازنة لفظية للإعلان عن بدء تقليص التحفيز، ولكن دون أي تناقص.
على وجه التحديد، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن نيته في إعادة ضبط (أو تقليص) برنامج الشراء الوبائي (PEPP) في الربع الأخير من العام، بعد أن تم رفع قيمة هذا البرنامج إلى 80 مليار يورو شهرياً في بداية عام 2021. في الوقت الحالي، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي أي فكرة عن مقدار هذا التخفيض في برنامج شراء الأصول، ولكن يُقدر أنه سيتراوح بين 60 و 70 مليار يورو في الأشهر المقبلة.
خلال المؤتمر الصحفي، حاولت كريستين لاغارد تقديم رسالة متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد، بعد المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2021 من 4.6٪ إلى 5٪، وأصرت مرة أخرى على أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتاً.
لم يحيد البنك المركزي الأوروبي عن السيناريو الذي توقعه السوق، ومرة أخرى، كان السيناريو الجديد يتماشى مع الرسالة التي أرسلها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لذلك، سوف نولي اهتماماً وثيقاً بنتائج الاجتماعات المقبلة في نوفمبر وديسمبر للحصول على مزيد من المعلومات بشأن خفض المحفزات النقدية.
إذا نقلنا تركيزنا على الأسواق المالية، يمكننا أن نرى تراجع في المؤشرات الأوروبية الرئيسية بشكل عام مع بداية جلسة الأمس. ومع ذلك، بعد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي، خفّت وتيرة هذه الانخفاضات وعوّضت المؤشرات بعض من خسائرها، واستمرت اليوم في الارتفاعات متماشية مع مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية عند افتتاح جلسة التداول.
بعد سلسلة الانخفاضات في جلسات تداول أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، تلقى زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة الأمس كلمات كريستين لاغارد بتفاؤل. تمكن زوج العملات من تشكيل انتعاش عند المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة الممثل بالنطاق الأبيض والذي استمر خلال جلسة اليوم ويقوده لمواجهة مستوى الدعم والمقاومة المهم الذي يمثله النطاق البرتقالي.
إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف بدأ السعر يوم الجمعة الماضي في حركة هبوطية بعد أن واجه متوسطه المتحرك لـ 200 جلسة (الخط الاحمر) ومستوى شهر يوليو الماضي الذي يمثله النطاق الأخضر العلوي - يبدو أن السعر كذلك قام بتشكيل نموذج ثلاثي القمة.
من المهم جداً متابعة تطور السعر خلال الجلسات القليلة المقبلة، حيث إن الفشل في استعادة مستويات المقاومة المهمة هذه يمكن أن يؤكد نجاح نموذج القمة الثلاثية ويطلق زخماً هبوطياً قوياً قد يأخذ السعر إلى أدنى مستوياته في أغسطس الماضي أو حتى إلى النطاق الأحمر السفلي، والذي يعمل كمستوى دعم رئيسي له.
وطالما فشل السعر في اختراق هذه القمة الثلاثية، فإن المعنويات ستظل سلبية لهذا الزوج، على الرغم من أن الاختراق فوق هذا المستوى سيفتح الباب أمام زخم صعودي قوي.
إذا كنت تشعر بالإلهام لبدء التداول، فقد يكون حساب Trade.MT5 المقدم من Admirals هو ما تبحث عنه تماماً! يسمح لك حساب Trade.MT5 بتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على زوج اليورو دولار و الجنيه الاسترليني و الين الياباني والعديد من أزواج العملات والأدوات المالية الأخرى!
باستخدام العقود مقابل الفروقات، يمكن للمتداولين محاولة الاستفادة من ارتفاع الأسعار وهبوطها عبر إجراء عمليات شراء في الاسواق الصاعدة أو البيع في الاسواق الهابطة. علاوة على ذلك، تتيح العقود مقابل الفروقات للمتداولين أيضاً الاستفادة من الرافعة المالية! انقر فوق لافتة أدناه لفتح حساب اليوم:
معلومات حول المواد التحليلية:
اخلاء المسؤولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بشأن جميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار في Admiral Markets التي تعمل تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي "Admirals") قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يرجى الانتباه إلى ما يلي:
هذه معلومات تسويقيية. يتم نشر المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. لم يتم إعداده وفقاً للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحث الاستثماري، ولا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحوث الاستثمارية.
يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، روبرتو روجاس (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل.
لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals لأي أداء مستقبلي. قد تزيد قيمة الأداة المالية وتنخفض ولا يمكن ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.
Roberto Rojasمحلل مالي، Admirals إسبانيا
روبرتو محلل مالي حاصل على شهادة مستشار مالي أوروبي ودرجة مزدوجة في إدارة الأعمال وفي العلوم الاكتوارية والمالية. في عام 2013 تخرج كمدير خبير في الأسهم و المشتقات المالية في البورصات الإسبانية. يعمل في Admirals منذ 2013.