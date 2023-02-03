تداول سهم ماستركارد بعد أرباح الربع الرابع

شباط 03, 2023 23:51

اكتسبت شركات بطاقات الائتمان الكثير من الاهتمام على مدار العام الماضي حيث ارتفعت أحجام المدفوعات عبر الحدود وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز النتيجة النهائية. لكن المخاوف من الركود وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ السفر الدولي كانت مصدر قلق رئيسي.

تعّرف على أحدث تقرير للأرباح ربع السنوية من Mastercard، وما يتوقعه المحللون وكيفية تداول الأسهم أدناه.

السهم: Mastercard Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: MA تاريخ الفكرة: 31 يناير 2023 المدة الزمنية: 1- 6 أشهر مستوى الدخول: $385 المستوى المتسهدف: $472 حجم الصفقة في حساب Invest.MT5: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح Mastercard للربع الرابع

فيما يلي بعض النقاط البارزة من أخر تقرير أرباح للربع الرابع من Mastercard:

أرباح قدرها 2.55 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق أرباح للسهم بقيمة 2.65 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات المحللين البالغة 2.56 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.5٪ إلى 5.82 مليار دولار.

ارتفع إجمالي حجم الدولار بنسبة 14٪ إلى 6 تريليونات دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022.

ارتفع حجم التداول عبر الحدود بنسبة 51٪ خلال العام محققاً 4.8 مليار دولار من الرسوم.

سبعة أرباع متتالية من زيادة الأرباح وثمانية أرباع نمو الإيرادات ولكن تحقيق المكاسب تباطأ في الأرباع الأربعة الماضية.

تباطؤ نمو المبيعات خلال الأرباع السبعة الماضية.

بشكل عام، تجاوزت Mastercard توقعات المحللين في الأرباح والإيرادات. خلال مكالمة أرباح الشركة، اعتبرت الإدارة هذا أمرًا إيجابيًا بسبب الفترة الصعبة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتحولات في سياسة البنك المركزي.

تم تسليط الضوء على النمو الإجمالي في سعر سهم ماستركارد الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 401.50 دولارًا في أبريل 2021 ولكنه ظل قائمًا على النطاق إلى حد ما منذ انخفاضه إلى سعر منخفض في 2022 عند 276.87 دولارًا في أكتوبر 2022.

منذ ذلك الحين، ارتفع السهم ليحقق أعلى مستوى لأرباح الربع الرابع بحوالي 40٪، بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق بحوالي 3٪ فقط. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاوف هذا العام حيث سجلت ماستركارد عدة أرباع من تباطؤ نمو الأرباح والمبيعات.

يتوقع بعض المحللين أن تستمر شركات بطاقات الائتمان في الأداء الجيد بسبب الزيادة في تدفقات الدفع المتوقعة خارج بطاقات الائتمان فقط. هناك أيضًا فرصة لـ Mastercard للاستفادة من منافستها الأكبر Visa. تعمل Mastercard في دول أكثر من Visa بينما هددت بعض الشركات - مثل Amazon - بمغادرة Visa العام الماضي بسبب زيادة الرسوم.

ومن بين المخاوف الأخرى احتمال حدوث تباطؤ في الاقتصاد ومخاوف من حدوث ركود. تحقق شركات بطاقات الائتمان مثل Mastercard معظم الإيرادات من المستهلكين الذين يستخدمونها. في فترات الركود الاقتصادي، حيث سيقلص معظم المستخدمين مشترياتهم مما قد يؤثر على حجم المدفوعات لشركات بطاقات الائتمان.

توقعات سهم Mastercard - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم Mastercard في الأشهر الثلاثة الماضية، يوجد حاليًا 22 تقييمات للشراء و 3 تقييمات تعليق و 0 تقييم بيع على السهم. أعلى مستوى سعر لتوقعات سهم Mastercard هو 472.00 دولارًا وأقل سعر مستهدف عند 360.00 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم ماستركارد هو 423.87 دولارًا.

المصدر: TipRanks ،31 يناير 2022

مثال على فكرة تداول سهم Mastercard

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Mastercard كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى بعد الأرباح عند 385.00 دولارًا.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 472.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا قمت بشراء 10 أسهم من Mastercard: إذا تم الوصول إلى الهدف = 870.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملًا (472.00 دولارًا - 385.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى تقلب الأسهم المصرفية

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Mastercard سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة على كل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام.

كيفية شراء أسهم Mastercard في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Mastercard بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وبحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى غرفة المتداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Mastercard يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Mastercard، فيمكنك أيضًا البيع على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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