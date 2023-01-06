كيفية تداول الذهب مع بداية العام الجديد 2023

كانون الثاني 06, 2023 23:15

من مارس إلى أكتوبر 2022، انخفض سعر الذهب بنسبة 22 ٪. منذ ذلك الحين، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 6 أشهر في العام الجديد.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية أكثر من 400 طن من الذهب في الربع الثالث من عام 2022.

تعرف على المزيد حول بعض العوامل التي تؤثر على سعر الذهب وكيفية تداوله.

السهم: Gold vs US Dollar الرمز في حسابات Invest.MT5: GOLD تاريخ الفكرة: 3 يناير 2023 المدة الزمنية: 1 - 8 أسابيع مستوى الدخول: 1,860 مستوى وقف الخسارة 1,720 المستوى المستهدف: 2,060 حجم الصفقة لحساب Trade.MT4 و حساب Trade.MT5 : حد أقصى2% المخاطر: عالية

يسمح لك حسابا Trade.MT4 و Trade.MT5 بالمضاربة على اتجاه أسعار المعادن مثل الذهب باستخدام العقود مقابل الفروقات. هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع الأسعار وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.





يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الحقيقية والأسهم من 15 من أكبر البورصات في العالم. قد يختار المستثمرون شراء أسهم تعدين الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (الصناديق المتداولة في البورصة) والتي يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار الذهب.

المصدر: TradingView

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا تتداول الذهب؟

الذهب هو سوق يتم مراقبته عن كثب من قبل المتداولين الماليين ومديري الصناديق في جميع أنحاء العالم. إنها أقدم شكل من أشكال العملات ولها أغراض متعددة في محفظة المتداول.

وضع الملاذ الآمن للذهب

يميل المستثمرون إلى التدفق على الذهب في أوقات عدم اليقين الاقتصادي لأنه غالبًا ما يُصنف على أنه ملاذ آمن. قال المستثمر الأكثر شهرة في العالم، وارن بافيت، إن "الذهب وسيلة للشراء تحت الخوف".

بعد عام هبوطي في أسواق الأسهم في عام 2022، فإن المخاوف من حدوث ركود في بعض أكبر أسواق الأسهم في العالم في عام 2023 قد تجعل الذهب أكثر جاذبية لبعض المستثمرين.

الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم

وفقًا لبيانات من مجلس الذهب العالمي، يمكن أن يعمل الذهب كتحوط ضد التضخم على المدى الطويل. في عام 2022، دخلت سوق الأسهم الأمريكية في سوق هابطة بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.

ومع ذلك، فقد ساعد هذا الدولار الأمريكي على الارتفاع، مما تسبب في انخفاض تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي. قد يكون هذا العام مختلفًا مع استمرار ارتفاع التضخم، وحذر البنوك المركزية من رفع أسعار الفائدة كثيرًا في حالة حدوث ركود.

الذهب كاستثمار طويل الأجل

يختار العديد من المستثمرين في سوق الأسهم الاستثمار في الصناديق المتداولة في بورصة الذهب (ETFs). تهدف هذه الصناديق إلى عكس الأداء الأساسي لأسعار الذهب إما عن طريق شراء العقود الآجلة للذهب أو عن طريق الاحتفاظ بالذهب الفعلي.

مع Admirals، يمكنك المضاربة على السعر الفوري للذهب، وتداول عقود الذهب الآجلة، وأسهم تعدين الذهب وصناديق تداول الذهب، أو تلقي أداء الذهب من حساب Admirals Wallet Gold بدون تكاليف الاحتفاظ.

الذهب للمضاربة على المدى القصير

نظرًا لأن السعر يمكن أن يكون متقلبًا للغاية، فإن بعض المتداولين سيستخدمون الأصل للمضاربة على المدى القصير. تتيح لك المنتجات مثل العقود مقابل الفروقات (العقود مقابل الفروقات) التداول على المدى الطويل والقصير وربما الربح من ارتفاع أسعار الذهب وهبوطها.

حيث يمكن أن يساعد الجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني في زيادة الاحتمالات عند التداول. يعتبر اتجاه الدولار الأمريكي ووتيرة ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية والميول حول الأسهم من الموضوعات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هذا العام والتي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب.

توقعات أسعار الذهب في عام 2023

من منظور التحليل الفني، بقي سعر الذهب ثابتًا في نطاق تداول طويل الأجل بين ~ 2,074.00 و ~ 1,677.00، كما يتضح من الخطين الأفقيين الأسودين على الرسم البياني أدناه.

في أواخر عام 2022، حاول السعر اختراق قاع هذا النطاق لكنه فشل في جمع أي زخم وبدلاً من ذلك تم تداوله مرة أخرى في النطاق، مسجلاً نمط اختراق زائف. ارتفعت أسعار الذهب منذ ذلك الحين ونحن الآن أقرب إلى منتصف النطاق.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 الذهب، شهريًا - نطاق البيانات: من 1 يوليو 2002 إلى 3 يناير 2023، تم إجراؤه في 3 يناير 2023. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

هناك احتمالية لمواصلة سعر الذهب حركته الصعودية نحو قمة النطاق عند ~ 2,074.00. مع ذلك، سيحتاج المتداولون إلى الانتقال إلى إطار زمني أقل لتحديد ما إذا كان الزخم الصعودي لا يزال يظهر. يمكن أن يكون هذا من تحليل الدورات والمتوسطات المتحركة وأدوات التحليل الفني الأخرى.

إذا اخترق السعر قاع النطاق، فقد يكون هناك المزيد من الاتجاه الهبوطي نحو أدنى مستويات الوباء في عام 2020 بالقرب من 1,450.00.

مثال على فكرة تداول عقود الفروقات على الذهب

بناءً على التحليل أعلاه، إذا كان بإمكان سعر الذهب الاستمرار في الاختراق الخاطئ من أسفل النطاق والاستمرار في الارتفاع، فيمكن أن يكون مثال على فكرة تداول عقد مقابل الفروقات على الذهب مقابل الدولار الأمريكي على النحو التالي:

قم بشراء الذهب عبر العقود مقابل الفروقات عند حدوث كسر لأعلى مستوى في اليوم الأول من عام 2023 عند 1,860.00

ضع وقف خسارة وقائي عند آخر قاع تأرجح رئيسي من الدعم عند 17,20.00

ضع هدفًا نحو قمة نطاق التداول عند 2,060.00.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 2٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-8 أسابيع.

إذا كنت تتداول بأقل حجم لصفقة 0.01 عقد، فعندئذٍ: إذا تم الوصول إلى هدفك = ربح 200.00 دولار إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة = - خسارة 140.00 دولار



من الحكمة أن نتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر الذهب في خط مستقيم وقد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى تقلب أسعار الذهب.

لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائمًا مقدار ما يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليه.

يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة التداول الخاصة بـ Admirals لحساب Trade.MT4، كما هو موضح أدناه:

المصدر: حاسبة التداول الخاصة بـ Admirals

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو تكلفة تداول عقود الفروقات على الذهب. وتشمل هذه:

الفارق السعري/السبريد . هذا هو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأداة. الفارق السعري النموذجي الخاص بـ Admirals على الذهب هو 0.20 دولار أمريكي فقط!

. هذا هو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأداة. العمولة. هذه هي تكلفة إجراء صفقة بيع وشراء. من حساب Admirals Trade.MT4 و Trade.MT5، لا توجد عمولة تُدفع لشراء أو بيع عقود فروقات الذهب.

هذه هي تكلفة إجراء صفقة بيع وشراء. المقايضات/السواب. هذا هو المعدل الليلي لتجديد صفقتك إلى اليوم التالي. معدل المبادلة الحالي لعقود الفروقات على الذهب من حساب Trade.MT4 هو 23.77- لصفقات الشراء و 13.907 لصفقات البيع.

هذا هو المعدل الليلي لتجديد صفقتك إلى اليوم التالي.



يمكنك العثور على المزيد من التفاصيل في صفحة مواصفات العقد الخاصة بـ Admirals.

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على الذهب في 4 خطوات

يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على الذهب من حسابات Trade.MT4 أو Trade.MT5 باستخدام العملية المكونة من أربع خطوات الموضحة أدناه:

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى غرفة المتداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب أو تنزيل منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 لسطح المكتب.

ابحث عن GOLD أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Desktop. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

انقر على اللافتة أدناه لتداول الذهب اليوم.

هل ترى الذهب يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات والأفكار التجارية تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف. إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر الذهب، فيمكنك أيضًا البيع على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي توفره Admirals أيضًا.

هل تفضّل الاستثمار في الذهب؟

إذا كنت تفضل الاستثمار في الذهب وترغب في محاولة الاستفادة من أداء أسعار الذهب، فيمكنك القيام بذلك مع Admirals أيضًا!

يسمح لك حساب Admirals Wallet Gold بتلقي أداء الذهب بتكاليف احتفاظ صفرية.

كل ما عليك فعله هو تحويل رأس المال الاستثماري الخاص بك (بالدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، إلخ) إلى حساب الذهب من غرفة المتداول Admirals ثم تحويله مرة أخرى عندما تكون مستعدًا.

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