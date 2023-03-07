بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة، والتركيز على خطاب باول الفيدرالي

آذار 08, 2023 01:50

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي(RBA) أسعار الفائدة كما توقع الاقتصاديون. مع ذلك، كشفت الملاحظات التي أعقبت الاجتماع أن المجلس قد يغير استراتيجيته فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. سيركز المستثمرون والمتداولون على شهادة جيروم باول نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.25٪

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيًا مع توقعات المحللين. يقف المعدل الآن عند 3.60٪، وهو أعلى مستوى في 11 عامًا. لاحظ مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في إعلانه بعد الاجتماع أن "المجلس يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف وأن هذه الفترة من التضخم المرتفع مؤقتة فقط".

ذكر الاقتصاديون أن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي أسقط إشارة فبراير إلى عدة ارتفاعات قادمة في أسعار الفائدة. فقد الدولار الأسترالي قوته مقابل العملات الأخرى حيث يعتقد المتداولون أن هذا قد يشير إلى تحول في سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للشهادة أمام مجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. من المتوقع أن يشارك باول رؤى فيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي. قد يقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للمشرعين الأمريكيين مزيدًا من المعلومات حول مسألة رفع أسعار الفائدة في الأشهر التالية.

وقالت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، للصحفيين إن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون ممكنًا إذا استمرت بيانات التضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر مما كان متوقعًا. "إذا كان الزخم في الاقتصاد يتسارع من جديد، وكان التضخم يتحرك بعيدًا عن اتجاهه المناهض للتضخم إلى فترة تضخم متسارع، فأنا على استعداد لبذل المزيد من حيث مستوى أسعار الفائدة التي ستكون ضرورية حقًا توصلنا إلى استقرار الأسعار".

الفائض التجاري الصيني يفوق التوقعات

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أن إجمالي الفائض التجاري الصيني بلغ 116.88 مليار دولار في يناير وفبراير مقارنة بـ 78.01 مليار دولار في ديسمبر.

انخفضت الصادرات بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.2٪ على أساس سنوي. قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ إن حجم التجارة في السلع تجاوز التوقعات في عام 2022.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع من عام 2022

سيكون النمو الاقتصادي لكتلة اليورو في الربع الأخير من عام 2022 موضوع تقرير يوروستات القادم. يتوقع الاقتصاديون نموًا بنسبة 0.1٪ على أساس ربع سنوي ونمو 1.9٪ على أساس سنوي.

لا يزال ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يلقيان بثقلهما على منطقة اليورو. أشار تقرير صادر عن رويترز إلى أن كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت: "التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيبقى مرتفعًا على المدى القريب، لذا فإن زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد". وأضافت لاجارد أن اقتصاد منطقة اليورو صامد بشكل أفضل مما كان يخشى وأن الإنتاج يجب أن يتسارع من الركود القريب في الربع الأخير من عام 2022.

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يناير

أظهر تقرير يوروستات نُشر يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في كتلة اليورو تراجعت أكثر من المتوقع في الشهر الأول من العام. انخفضت المبيعات بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي، بزيادة 0.4٪ عن توقعات المحللين. على أساس شهري، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3٪ بدلاً من 1.0٪ التي توقعها خبراء السوق.

كتب محللو آي إن جي في تقرير: "نظرًا لضعف الربع الرابع واستطلاعات الرأي التي تخطت العلامة مؤخرًا، فإن الأداء في بداية العام يخيم عليه عدم اليقين. وهذا يجعل من الصعب الحصول على نظرة قوية إلى الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد على المدى القصير، ولكن إذا كان إصدار مبيعات التجزئة اليوم أمرًا لا بد منه، فلا يبدو أن الاقتصاد قد بدأ في الانتعاش حتى الآن".

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