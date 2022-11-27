أخبار التداول للمبتدئين - الاختلافات بين المضاربة والحقائق

تشرين الثاني 28, 2022 00:29

في حين أنه من الحقائق أن الأسواق يمكن أن تكون مدفوعة بالمضاربة، لا تستند كل التكهنات إلى الحقائق.

تعتبر الفرضية مكونًا كبيرًا لأخبار التداول، بدءًا من المضاربة على أساس الشائعات إلى النظريات القائمة على الخبرة والتحليل.

تعتبر الأخبار الصادرة عن بيانات وخطابات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مثالاً جيدًا. لا يتم نشر قرارات سعر الفائدة للبنك المركزي حتى يوم اجتماع السياسة. هذا لا يمنع مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنشاء عدد هائل من المقالات والتداولات والاستثمارات والتحليلات والآراء قبل الاجتماع وبعده.

من المهم أن تدرك أن هذه قد تؤثر على اتخاذ القرار الخاص بك وإذا كنت تتابع أخبار التداول، للعثور على أكثر مصادر المعلومات موثوقية.

تقوم المؤسسات الكبيرة مثل البنوك وصناديق التحوط بإجراء صفقات واستثمارات تحرك السوق بناءً على أبحاثها في الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. مرة أخرى، قد تكون هذه القرارات صحيحة أو خاطئة، ولن يتم تأكيدها حتى يوم إعلان قرار سعر الفائدة. قد يكون التحليل على الهدف، ولكن حتى القرارات التي تستند إلى الخبرة الواسعة يمكن أن تخطئ في بعض الأحيان.

يختلف حديث السوق بين التكهنات الجامحة والافتراضات المنطقية من قبل المحللين ذوي الخبرة. منذ البداية، يجب أن تتذكر أن الإجماع ليس هو النتيجة، ويمكن أن تتحول الحقائق إلى مختلفة عن الحجج الخاصة بهذا القرار أو أخر.

المضاربة الحقائق إعلان سعر الفائدة الرسمي من الاحتياطي الفيدرالي. آراء حول قرار سعر الفائدة القادم. تحولات مفاجئة في أسواق الذهب والعملات قبل وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. التحليل الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية والاقتصاد الكلي - المحضر.

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإصدار قرارات سعر الفائدة 8 مرات في السنة، وهناك أنواع أكثر تكرارا من أخبار التداول مثل إعلانات الاقتصاد الكلي اليومية. تقدم هذه الرؤى نظرة ثاقبة على صحة الاقتصاد وتشمل معدلات تضخم الأسعار والنمو الاقتصادي وحالة القطاعات المهمة مثل التوظيف والتصنيع والخدمات والبناء.

كيف يفترض المشاركون في السوق حول أحداث أخبار التداول هذه؟ يختلف نهج التداول على هذا النوع من الأخبار عن تداول أخبار البنك المركزي. تصدر البنوك المركزية إعلانات أقل على مدار العام، ولهذا السبب، قد تتجه أسعار الأصول ذات الصلة على المدى الطويل.

يتم الإعلان عن أخبار الاقتصاد الكلي يوميًا، لذا تكون ردود أفعال السوق قصيرة المدى، ويمكن أن تحدث التعديلات بسرعة كبيرة عند نشر الحقائق. يميل المتداولون إلى التسعير بالأرقام الجديدة في غضون دقائق أو ساعات عند تداول الأخبار الاقتصادية.

الحقائق في الرسم البياني

يتم عرض ردود فعل أسعار الأصول طويلة الأجل وقصيرة الأجل في مخططات التحليل الفني، مما يمنح المتداولين أداة أخرى في عملية اتخاذ القرار. تمثل الرسوم البيانية حقائق تحركات السعر بمرور الوقت، وكمبتدئ، من المفيد لك دراسة التحليل الفني وجعله جزءًا من قرارات التداول الخاصة بك. نظرًا لوجود العديد من الطرق التي يمكن للفرد من خلالها تفسير مخططات التحليل الفني، فإن حضور برنامج ندوات Admirals عبر الإنترنت والاستماع إلى المتداولين ذوي الخبرة الذين يشاركون معرفتهم يعد بداية جيدة.

إدارة المخاطر

الآن، قد تتساءل عن كيفية حماية أموالك في سياق بناء السيناريو وقرارات التداول وسط حديث السوق والمضاربة. هذا سؤال مسؤول، والإجابة هي إدارة المخاطر.

تتضمن بعض أدوات إدارة المخاطر المضمنة في منصة التداول MetaTrader 5 ما يلي:

أوامر وقف الخسارة،

وأوامر جني الأرباح.

بخلاف تعلم كيفية استخدام برنامج التداول، فإن إدارة المخاطر تعني تطوير فهم أن هناك جانبًا صعوديًا وسلبيًا لكل فرضية. إن إدراك نتيجتين أو ثلاثة من النتائج المحتملة المختلفة يمكن أن يدعم تحليلك الخاص ويساهم في قرارات التداول الخاصة بك.

لنفترض أن المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي (BEA) على وشك نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي وهناك إجماع على أن الاقتصاد نما بنسبة 2٪.

سيناريو الاتجاه الصعودي

هل هناك أي دليل على أن الاقتصاد قد نما أكثر من المتوقع؟ يمكن أن يضيف هذا إلى الحجة القائلة بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بأكثر من 2 في المائة.

سيناريو الجانب السلبي

هل يعاني جزء أساسي من الاقتصاد ويلقي بثقله على الناتج المحلي الإجمالي؟ ربما تكون نتائج النمو أقل من المتوقع.

سيناريو محايد

عندما تتوافق نتائج الاقتصاد الكلي مع التوقعات، يتم اعتبارها سيناريو محايد.

في الختام، فإن معرفة الفرق بين المضاربة والحقائق جزء أساسي من أن تصبح متداولاً ومستثمرًا ماهرًا. ما أنواع السيناريوهات التي يمكنك التفكير فيها وكيف يمكن أن تكون قائمة على الحقائق قدر الإمكان؟ قبل أن تغامر بدخول الأسواق المباشرة، اختبر فرضيتك في حساب Admirals التجريبي.

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