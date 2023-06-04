كيفية تداول أسهم Zoom بعد أداء الربع الأول

حزيران 04, 2023 20:32

ارتفع سهم Zoom للاتصالات المرئية بحوالي 900٪ من سعر الاكتتاب العام الذي بلغ حوالي 65.00 دولارًا في 15 أبريل 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 588.84 دولارًا في أكتوبر 2020. ومنذ ذلك الحين، انخفض السهم إلى مستوى قياسي منخفض هذا العام عند 60.48 دولارًا حتى الآن.

يتحول بعض المحللين إلى الاتجاه الصعودي بينما يظل البعض حذراً. تعرف على المزيد حول أحدث تقرير أرباح للربع الأول من Zoom وما يتوقعه المحللون للسهم أدناه.

السهم: Zoom Video Communications Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: ZM تاريخ الفكرة: 30 أيار 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $72.00 المستوى المتسهدف: $82.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

انهيار أداء Zoom للربع الأول من عام 2024

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع الأول المالي الأخير من Zoom:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 3٪ لتصل إلى 1.1 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.08 مليار دولار

عائد السهم 1.16 دولار مقابل 0.99 سنتا المتوقع

ارتفع عدد عملاء المؤسسات بنسبة 9٪ عن العام السابق إلى 215.900

توقع إيرادات الربع الثاني المالية من 1.11 مليار دولار إلى 1.15 مليار دولار بما يتماشى مع توقعات وول ستريت

زيادة توجيهات العام بأكمله للإيرادات من 4.465 مليار دولار إلى 4.485 مليار دولار

أعلنت Zoom عن أرباح تجاوزت توقعات وول ستريت. يميل المستثمرون إلى زيادة قاعدة المستخدمين الإجمالية لأن هذا يعني المزيد من الإيرادات كما هو موضح في الأرقام. ومع ذلك، أظهر عرض الأرباح نموًا في السوق الأمريكية فقط، مع إظهار بقية العالم انخفاضًا في الإيرادات عن نفس الوقت من العام الماضي.

يأمل فريق الإدارة أن تساعد عمليات التعاون وإطلاق المنتجات الجديدة في زيادة الإيرادات في جميع البلدان التي تعمل فيها. ويتجه الكثير من التركيز الآن إلى توسيع ZoomIQ وشراكتها مع Anthropic كجزء من إستراتيجية Zoom الأساسية للذكاء الاصطناعي.

تتمثل الخطة في بناء منتجات ذكاء اصطناعي تتمحور حول العملاء بدءًا من تكامل نموذج الذكاء الاصطناعي من Anthropic مع مركز اتصال Zoom. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يعد موضوعًا ساخنًا في الوقت الحالي، إلا أنه قد لا يؤدي بعد إلى زيادة إيرادات Zoom، ولكنه قد يساعد في الاحتفاظ بفواتير العملاء الحاليين الذين يبحثون عن المزيد من الكفاءات.

بطبيعة الحال، تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه المستثمرين في أن السهم يتداول بالقرب من أدنى مستوياته القياسية وحول سعر الاكتتاب العام الأولي (الاكتتاب العام الأولي) اعتبارًا من عام 2019. مع عودة العديد من الشركات للزملاء إلى المكتب، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان Zoom أن يتضاعف. زيادة قاعدة المستخدمين والأرباح، أو الحفاظ على أدائها الحالي فقط.

توقعات سهم Zoom- ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Zoom في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 5 تقييمات للشراء، و 19 تقييم تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Zoom هو 100.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 65.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Zoom هو 82.47 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 30 May 2023

مثال على فكرة تداول لسعر سهم Zoom

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Zoom كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى بعد الأرباح عند 72.00 دولارًا.

الهدف أقل بقليل من متوسط السعر المستهدف للمحلل عند 82.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في Zoom:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 100.00 ربح محتمل (82.00 دولار - 72.00 دولار * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى كيفية تداول أسهم Zoom حول أدنى مستويات قياسية وأقل من مستوى سعر الاكتتاب العام.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم Zoom سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد منخفض لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة مقدارها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Zoom في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Zoom بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب مع Admirals للوصول إلى لوحة التحكم.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. Zoom. شهريا. التاريخ: من 14 أبريل 2019 إلى 30 مايو 2023 ، تم تسجيله في 30 مايو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Zoom يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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