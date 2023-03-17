تداول أسهم Ulta Beauty بعد أرباح الربع الرابع

آذار 18, 2023 01:14

سجلت سلسلة متاجر البيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل الأمريكية Ulta Beauty أرباحًا في نهاية عام 2022 تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها. في حين كانت هناك مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ومستهلك أكثر وعيًا بالتكلفة، فقد اهتم المحللون بالسهم.

تعّرف على المزيد حول تقرير الأرباح الأخير لشركة Ulta Beauty، وما يتوقعه المحللون للسهم وكيفية تداوله أدناه.

السهم: Ulta Beauty Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: ULTA تاريخ الفكرة: 13 مارس 2023 المدة الزمنية: 6-1 شهور مستوى الدخول: $539.00 المستوى المتسهدف: $650.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستحقق أرباح. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح Ulta Beauty للربع الرابع

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع المالي الأخير من Ulta Beauty:

ربحية السهم 6.68 دولار أمريكي مقابل 5.68 دولار أمريكي المتوقعة

الإيرادات 3.23 مليار دولار مقابل 3.30 مليار دولار المتوقعة

ارتفع صافي الدخل بنسبة 17.8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 340.8 مليون دولار

ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 15.6٪ أبطأ من القفزة البالغة 21.4٪ العام الماضي

تتوقع إيرادات 2023 للعام بأكمله ما بين 10.95 مليار دولار و 11.05 مليار دولار، أعلى من تقديرات المحللين

خُطِط لفتح 100 متجر جديد خلال السنوات القليلة القادمة

عكست الأرباح الفصلية الأخيرة لشركة Ulta Beauty موسم العطلات حيث يشتري المزيد من الأشخاص منتجات التجميل للهدايا والحفلات. ساعدت المخاوف من الركود وخفض الوظائف وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العلامات التجارية الفاخرة ذات الأسعار المعقولة مثل Ulta Beauty على الاستفادة من الموسم.

صرّح الرئيس التنفيذي Dave Kimbell أن خطوط العناية بالبشرة والمكياج والعطور شهدت نموًا مزدوجًا في المبيعات في الربع الرابع. ومع ذلك، في حين نمت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 15.6٪ في الربع الأخير، كان هذا أقل بكثير من القفزة البالغة 21.4٪ خلال نفس الربع من العام الماضي.

تتطلع سلسلة مستحضرات التجميل إلى إضافة المزيد من المتاجر خلال السنوات القليلة المقبلة مما قد يتسبب في انخفاض النمو على المدى القصير ولكن من المحتمل أن يساعد في النمو على المدى الطويل. ومع ذلك، قدّم Kimbell توقعات صعودية لعام 2023 للإيرادات والأرباح.

ولكن من المتوقع حدوث معظم النمو خلال النصف الأول من العام مع استقرار النمو في النصف الثاني. أحد الاعتبارات هو تداعيات سيطرة المنظمين على بنك وادي السيليكون الأسبوع الماضي بسبب عمليات سحب الأموال الجماعية.

تقدّم أسهم البنوك قروضًا للشركات لتنمو. إذا تسببت العدوى في تجفيف هذا الأمر واستمر الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على نمو الشركات. قد يكون من الحكمة مواكبة أحداث الاقتصاد الكلي.

توقعات سهم Ulta Beauty - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Ulta Beauty في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 13 تقييماً للشراء، و 6 تقييمات تعليق ووتقييم واحد لبيع السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Ulta Beauty هو 650 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 400 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Ulta Beauty هو 565.65 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 13 March 2023

مثال على فكرة تداول سهم Ulta Beauty

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Ulta Beauty كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى لأرباح ما بعد عند 539.00 دولارًا.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 650.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا قمت بشراء 10 أسهم في Ulta Beauty:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 1،110.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (650.00 دولارًا - 539.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى ارتفاع السهم بالفعل والمخاوف الحالية من انتقال العدوى من المنظمين الذين يسيطرون على بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم Ulta Beauty سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Ulta Beauty في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Ulta Beauty بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي



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هل ترى سعر سهم Ulta Beauty يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Ulta Beauty، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي توفره Ulta Beauty أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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