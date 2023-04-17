تداول أسهم Tesla بعد خطط المصنع الضخم للبطارية الجديدة

نيسان 17, 2023 20:46

كان العام الماضي هو أكبر انخفاض سنوي في أسعار أسهم شركة تسلا، حيث انخفض بنسبة 65٪. ومع ذلك، في الربع الأول من هذا العام، ارتفع السهم بنسبة 70٪ تقريبًا. تعرف على المزيد حول العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر سهم Tesla وما يتوقعه المحللون للسهم أدناه.

السهم: Tesla Motors Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: TSLA تاريخ الفكرة: 11 أبريل 2023 المدة الزمنية: 6-1 أشهر مستوى الدخول: $208.00 المستوى المتسهدف: $300.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستربح الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تداول أسهم Tesla: أشياء يجب معرفتها

أعلنت تسلا عن خطط للتوسع في الصين من خلال بناء مصنع ضخم جديد لإنتاج بطاريات كبيرة الحجم. ومن المتوقع أن ينتج المصنع، المقرر إقامته في شنغهاي، 10000 وحدة من وحدات تخزين الطاقة "Megapack" من تسلا. يمكن استخدامها للمساعدة في استقرار شبكات الطاقة وإدارة انقطاع التيار الكهربائي.

يقع هذا المصنع فوق مصنع Megapack الحالي في كاليفورنيا ومصنع قادم في برلين. في حين يعتقد بعض المحللين أن هذا يمكن أن يساعد في بناء مصدر آخر للإيرادات لشركة Tesla ويساعد في خفض التكاليف على تطوير بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بها (EV)، لا يزال البعض يركزون ويقلقون بشأن الاتجاه المخيب للآمال في مبيعات السيارات الكهربائية في الصين.

يشير بعض المحللين إلى حقيقة أن تسلا تساعد في تعزيز الطاقة المستدامة والنقل. تقنيتها ليست فقط للسيارات الكهربائية ولكن يمكن استخدامها في قطاعات أخرى أيضًا. من المقرر أن تبدأ شاحنة البيك أب من تسلا - Cybertruck - الإنتاج في نهاية العام مما قد يساعد في زيادة المبيعات الإجمالية وزيادة نمو الشركة.

في حين أن مصانع البطاريات الجديدة في تسلا يمكن أن تساعد في خفض التكاليف على المدى الطويل، فإن صانع السيارات الكهربائية لم يرق إلى مستوى توقعات وول ستريت للربع الأول بشأن عمليات التسليم. في الربع الأول، سلمت تسلا 422،875 سيارة كهربائية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4٪ في عمليات التسليم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها لم تكن تتوقع توقعات المحللين.

اعتبر المستثمرون التخفيضات الأخيرة في الأسعار ميزة هيكلية محتملة لتيسلا حيث سيؤدي ذلك إلى إجبار صانعي السيارات الكهربائية الأخرى على خفض أسعارهم. ومع ذلك، مع ارتفاع تكاليف السلع، من غير الواضح كيف ستتأثر هوامش تيسلا، وهذا هو السبب في أن بعض المحللين متفائلون، وبعضهم متجه نحو الانخفاض والبعض الآخر معلق.

توقعات سهم Tesla - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Tesla في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 19 تقييماً للشراء، و 10 تقييمات تعليق، و 3 تقييمات للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Tesla هو 300 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 120 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Tesla هو 219.57 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 11 April 2023

مثال على فكرة تداول سهم Tesla

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Tesla كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عند 208.00 دولارات للسماح بالتقلبات الحالية.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 300.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم Tesla:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 920.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (300.00 دولارًا أمريكيًا - 208.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى تقلب سعر سهم Tesla.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Tesla سينتج عنه عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Tesla في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Tesla بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. Tesla. شهريا. التاريخ: 1 ديسمبر 2014 إلى 11 أبريل 2023 ، تم تسجيله في 11 أبريل 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Tesla يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Meta، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي توفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 بالمضاربة على اتجاه أسعار الأسهم والأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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