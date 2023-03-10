تداول أسهم Salesforce بعد أرباح الربع الرابع

آذار 11, 2023 03:20

كان أداء شركة برمجيات إدارة علاقات العملاء Salesforce في دائرة الضوء في موسم الأرباح هذا حيث تتعامل الشركة مع خمسة مستثمرين نشطاء.

عادة ما يكون المستثمرون النشطاء صناديق تحوط تشتري حصصًا أقلية في الشركات المتداولة علنًا لتغيير كيفية إدارتها لتعزيز قيمة المساهمين.

أعلنت شركة Salesforce للتو عن أرباحها للربع الرابع. تعرف على المزيد حول تقرير الأرباح، وما يتوقعه المحللون للسهم وكيفية تداوله أدناه.

السهم: Salesforce Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: CRM تاريخ الفكرة: 07 مارس 2023 المدة الزمنية: 6-1 شهور مستوى الدخول: $195.00 المستوى المتسهدف: $320.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستحقق أرباح. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح Salesforce للربع الرابع

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع المالي الأخير من Salesforce:

عائد السهم 1.68 دولار مقابل 1.36 دولار المتوقع

بلغت الإيرادات 8.38 مليار دولار مقابل 7.99 مليار دولار المتوقعة

نمو الإيرادات بنسبة 14٪ على أساس سنوي

صافي الخسارة 98 مليون دولار أعلى من خسارة 28 مليون دولار في العام الماضي

خفض متوقع بنسبة 10٪ في القوة العاملة ، يقدر بأكثر من 7000 شخص

هامش التشغيل المعدل 29.2٪ هو الأعلى في التاريخ

توقعات السنة المالية 2024 من 7.12 دولار إلى 7.14 دولارات لأرباح السهم أعلى مما توقع المحللون

توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 20 مليار دولار

في ظاهر الأمر، تفوقت Salesforce على توقعات المحللين فيما يتعلق بأرباح السهم والإيرادات. كانت توقعات السنة المالية 2024 أعلى أيضًا مما كان يتوقعه المحللون. وقفز السهم بأكثر من 16٪ بعد إعلان الأرباح.

ومع ذلك، تفترض الإرشادات أنه لن يكون هناك نمو في دورات مبيعاتها. كانت الربحية مقياسًا رئيسيًا لـ Salesforce حيث حصل خمسة مستثمرين نشطاء على حصص في الشركة.

عادةً ما يمثل المستثمرون الناشطون صناديق التحوط التي تأخذ حصصًا أقلية في الشركات المتداولة علنًا لفرض التغييرات التي يعتقدون أنها ستزيد من ربحية الشركة وقيمة المساهمين. قد يكون هذا من خلال تغييرات الإدارة أو حتى تقسيم الشركة إلى كيانات مختلفة.

بعض من أكبر المستثمرين الناشطين الذين اهتموا بـ Salesforce تشمل Third Point و Starboard Value و Elliott Management. في يوم إعلان الأرباح، قالت إليوت مانجمنت إنها ستقدم مرشحيها لمجلس الإدارة للسيطرة على التصويت لبدء بعض التغييرات.

في حين أن تقرير الأرباح كان قوياً، يبدو أن المستثمرين النشطاء يعتقدون أنه يمكن عمل المزيد لتحسين الشركة مما قد يؤدي إلى طريق أكثر وضوحا إذا نشبت معركة إدارة الشركة.

توقعات سهم Salesforce - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Salesforce في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 25 تقييماً للشراء، و 10 تقييمات تعليق ووتقييم واحد لبيع السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Salesforce هو 320 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 145 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Salesforce هو 224.21 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 07 March 2023

مثال على فكرة تداول سهم Salesforce

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Salesforce كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى لأرباح ما بعد عند 195.00 دولارًا.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 320.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم في Salesforce:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 1250.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (320.00 دولارًا أمريكيًا - 195.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن السهم انتهى العام الماضي بالسلب.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Salesforce سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Salesforce في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Salesforce بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي



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هل ترى سعر سهم Salesforce يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Salesforce، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي توفره Salesforce أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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