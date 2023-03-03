تداول أسهم Nvidia بعد أرباح الربع الأخير

آذار 04, 2023 00:31

نشرت Nvidia تقريرها المالي الأخير عن أرباح الربع الرابع. كان المستثمرون حريصين على معرفة كيف سيؤثر طلب الرقائق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT على الأرباح.

تعرف على المزيد حول تقرير الأرباح، وما يتوقعه المحللون للسهم وكيفية تداوله أدناه.

السهم: NVIDIA الرمز في حسابات Invest.MT5: NVDA تاريخ الفكرة: 01 مارس 2023 المدة الزمنية: 6-1 شهور مستوى الدخول: $241.00 المستوى المتسهدف: $350.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح Nvidia للربع الرابع

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع المالي الأخير من Nvidia:

ربحية السهم 88 سنتًا مقابل 81 سنتًا المتوقعة

الإيرادات المتوقعة 6.05 مليار دولار مقابل 6.00 مليار دولار المتوقعة

21٪ انخفاض في الإيرادات إلى 6.05 مليار دولار من 7.64 مليار دولار

من المتوقع ارتفاع مبيعات الربع الأول إلى 6.50 مليار دولار، وهو أعلى من المتوقعة

ارتفعت إيرادات مركز البيانات (بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي) بنسبة 11٪ سنويًا لتصل إلى 3.62 مليار دولار

انخفضت إيرادات الألعاب بنسبة 46٪ مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي كما هو متوقع

تفوقت Nvidia على توقعات السوق فيما يتعلق بكل من الأرباح لكل سهم والإيرادات على الرغم من أنها كانت انخفاضًا عامًا تلو الآخر. ركز المستثمرون بشكل أساسي على كيفية استفادة صانع الرقائق من الاتجاه السائد في الذكاء الاصطناعي.

يتم تضمين الإيرادات من رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia ضمن عائدات أعمال مركز البيانات التي نمت بنسبة 11٪ سنويًا لتصل إلى 3.62 مليار دولار. أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، أن الذكاء الاصطناعي في نقطة انعطاف يقود جميع أنواع الشركات إلى رقائق Nvidia لإنتاج ونشر برامج التعلم الآلي.

أدى النمو في الذكاء الاصطناعي إلى جعل Nvidia تتوقع أن تبلغ مبيعات الربع الأول حوالي 6.5 مليار دولار وهو أعلى من توقعات المحللين. ومع ذلك، لا يزال الذكاء الاصطناعي جديدًا نسبيًا وقد يستغرق بعض الوقت حتى تتبنى الشركات استخدامه بالكامل. هناك أيضًا شركات ناشئة منافسة مثل Sapeon في كوريا الجنوبية تقوم ببناء رقائق ذكاء اصطناعي جديدة مما يجعلها قطاعًا سريع الخطى وتنافسيًا.

أحد المخاوف هو الانخفاض بنسبة 46٪ في قسم إيرادات الألعاب في Nvidia. من الناحية التاريخية، كانت Nvidia هي الحل الأمثل لأجهزة الألعاب ومن أين أتت معظم إيراداتها. يعود الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض الطلب على الرقائق من عملائها بسبب زيادة العرض من الوباء. لم تقدم الشركة أي إرشادات بشأن موعد انتعاش تدفق الإيرادات هذا مرة أخرى.

هناك اعتبار آخر وهو أن السهم قد ارتفع بالفعل بنسبة 70٪ هذا العام حتى الآن. قد يتم بالفعل تسعير الكثير من التوقعات حول عروض الذكاء الاصطناعي من Nvidia في السوق.

توقعات سهم Nvidia - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Nvidia في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 25 تقييماً للشراء، و 6 تقييمات تعليق وبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Nvidia هو 350 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 175 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Nvidia هو 256.39 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 01 March 2023

مثال على فكرة تداول سهم Nvidia

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Nvidia كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى لأرباح ما بعد عند 241.00 دولارًا.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 350.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم في Nvidia: إذا تم الوصول إلى الهدف = 1،090.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (350.00 دولارًا أمريكيًا - 241.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن السهم انتهى العام الماضي بالسلب.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Nvidia سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Nvidia في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Nvidia بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي



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هل ترى سعر سهم Nvidia يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Nvidia، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Nvidia أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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