تداول سهم Cisco بعد أرباح الربع الثاني

شباط 24, 2023 12:14

تأسست شركة Cisco Systems في عام 1984 ولكنها إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا. في الواقع، إنها واحدة من أكبر الشركات في سوق معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ولكن لديها عمليات تجارية في قطاعات متعددة بما في ذلك منتجات الشبكات والبرامج والأمن والبنية التحتية والمزيد.

في أحدث تقرير للأرباح المالية للربع الثاني من العام، فاجأت شركة سيسكو المستثمرين بتوجيهاتها للعام بأكمله. تعرف على المزيد حول أحدث نتائج أرباح Cisco، وما يتوقعه المحللون للسهم وكيفية تداوله.

السهم: Cisco Systems الرمز في حسابات Invest.MT5: CSCO تاريخ الفكرة: 21 فبراير 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $52.00 المستوى المتسهدف: $64.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستحقق أرباح أخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح ديزني للربع الأول

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع الثاني المالي الأخير من Cisco:

ربحية السهم 88 سنتًا مقابل 86 سنتًا للسهم المتوقع

الإيرادات المتوقعة 13.59 مليار دولار مقابل 13.43 مليار دولار المتوقعة

ارتفع إجمالي نمو الإيرادات بنسبة 7٪ على أساس سنوي

انخفاض صافي الدخل بنسبة 7٪

بلغت عائدات قسم Secure Agile Networks 6.75 مليار دولار بزيادة 14٪، متجاوزة توقعات المحللين

انخفضت عائدات Webex بنسبة 10٪ وأقل من توقعات المحللين

تم رفع التوجيه للسنة المالية 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 9٪ إلى 10.5٪

سجلت Cisco نتائج أفضل من المتوقع في كل من الأرباح لكل سهم وأرقام الإيرادات. أكبر قسم في شركة الشبكات هو Secure Agile Networks الذي يوفر منتجات لمراكز البيانات. وحققت 6.75 مليار دولار من العائدات وهو أعلى بكثير مما توقعه المحللون عند 6.52 مليار دولار.

ومع ذلك، سجلت وحدة Internet for the Future إيرادات أقل مما توقعه المحللون وانخفاضًا عن الربع السابق. انخفضت الإيرادات من منتجاتها وخدماتها Webex بنسبة 10٪ كما أنها لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين.

فوجئ المستثمرون برفع شركة سيسكو لتوجيهاتها المالية لعام 2023. وتتوقع الآن نمو الإيرادات بنسبة 9٪ إلى 10.5٪ وزيادة أرباح السهم، وكلاهما كان قبل توقعات المحللين.

بينما قفز السهم في البداية على أساس التوجيه المتزايد لهذا العام، ذكرت Cisco أن تراكمها للأجهزة والبرامج قد زاد ولا يزال مرتفعًا جدًا مقارنة بالمعتاد. يرجع هذا إلى مشكلات العرض ويمكن أن تؤثر على نمو إيرادات الأسهم للسنة وسعر السهم إذا لم يتم التعامل معها.

توقعات سهم Cisco - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Disney في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 8 تقييمات للشراء، و 9 تقييمات تعليق، و 1 تقييم بيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Cisco هو 100.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 46.00 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Cisco هو 59.63 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 15 Feb 2022

مثال على فكرة تداول سهم Cisco

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Cisco كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى بعد الأرباح عند 52.00 دولارًا.

الهدف أقل بقليل من أعلى مستوى في 23 عامًا حول 64.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا قمت بشراء 10 أسهم Cisco: إذا تم الوصول إلى الهدف = 120.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (64.00 دولارًا أمريكيًا - 52.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى حساسية أعمال ديزني لصحة الاقتصاد الأمريكي.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم Disney سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Cisco في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Cisco بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Cisco يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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