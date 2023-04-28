كيفية تداول أسهم بنك أمريكا بعد أداء الربع الأول

نيسان 28, 2023 22:33

منذ انهيار Silicon Valley Bank و Signature Bank الشهر الماضي، توقع المستثمرون بفارغ الصبر أحدث تقرير للأرباح وتعليقات من أكبر البنوك في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان هناك تداعيات أكبر بكثير.

تعرف على المزيد حول أداء الأرباح الأخير من ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الولايات المتحدة - Bank of America - أدناه، بالإضافة إلى ما يتوقعه المحللون للسهم.

السهم: Bank of America الرمز في حسابات Invest.MT5: BAC تاريخ الفكرة: 24 أبريل 2023 المدة الزمنية: 6-1 أشهر مستوى الدخول: $31.00 المستوى المتسهدف: $47.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تفاصيل أداء Bank of America للربع الأول من عام 2023

فيما يلي بعض الملامح الرئيسية من تقرير أرباح الربع الأول المالي الأخير من بنك أمريكا:

ربحية السهم 94 سنتا مقابل 82 سنتا المتوقعة

الإيرادات 26.39 مليار دولار مقابل 25.13 مليار دولار المتوقعة

زيادة صافي الدخل بنسبة 15٪ إلى 8.2 مليار دولار

ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 13٪ عن العام السابق

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 25٪ عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 14.4 مليار دولار

ارتفعت عائدات المبيعات والتداول بنسبة 7٪ لتصل إلى 5.1 مليار دولار

وانخفضت عائدات تداول الأسهم بنسبة 19٪ إلى 1.6 مليار دولار

931 مليون دولار مخصصة لخسائر الائتمان

في ظاهر الأمر، تفوق Bank of America على تقديرات المحللين بشأن الأرباح والإيرادات. وقفز صافي دخل الفوائد بنسبة 25٪ إلى 14.4 مليار دولار، إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. هذا هو فعليًا الدخل الذي يحققه البنك من الفرق بين إقراض الأموال إلى ما يدفعه للعملاء.

وفقًا لـ الرئيس التنفيذي برايان موينيهان، كان أداء كل قطاع عمل جيدًا بينما تمكنوا أيضًا من تعزيز ميزانيتهم العمومية وتقديم سبعة أرباع متتالية من الرافعة التشغيلية. ومع ذلك، في حين نمت الإيرادات في المبيعات والتداول والدخل الثابت وأقسام العملات والسلع، انخفضت إيرادات تداول الأسهم.

من وجهة نظر إحصائية، كان أداء بنك أوف أمريكا جيدًا. أحد المخاوف هو حقيقة أن معظم الأداء جاء من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. مع تباطؤ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتوقع بعض المحللين خفض الأسعار بحلول نهاية العام، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على أرباح البنك وعائداته هذا العام.

لذلك، سيكون لبيئة الاقتصاد الكلي العالمية وسياسة أسعار الفائدة للبنوك المركزية تأثير مهم على تحرك أسعار أسهم البنوك إلى الأمام. إن عدم اليقين بشأن سياسة أسعار الفائدة المستقبلية هو سبب اختلاف تصنيفات بعض المحللين على السهم.

توقعات سهم Bank of America - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم Bank of America في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 8 تقييمات للشراء، و 7 تقييمات تعليق، و 1 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Bank of America هو 47 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 29 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Bank of America هو 36.21 دولارًا.

المصدر: TipRanks ، 24 أبريل 2023

مثال على فكرة تداول سهم Bank of America

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Bank of America كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 31 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف أقل سعر مستهدف للمحلل عند 47.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم في Bank of America:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 160.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (47.00 دولارًا أمريكيًا - 31.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى انخفاض السهم حاليًا لهذا العام.

لذلك، من الضروري ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر، والتي تعد أحد أهم جوانب التداول الناجح. يجب أن تعرف دائمًا مقدار ما يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر الدقيقة التي تنطوي عليها.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Bank of America سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Bank of America في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Bank of America بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. Bank of America. شهرياً. التاريخ: 1 يونيو 1999 إلى 24 أبريل 2023، تم التقاطه في 24 أبريل 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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