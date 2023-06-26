كيفية تداول سهم Adobe بعد أداء الربع الثاني

حزيران 27, 2023 02:34

Adobe هي شركة برمجيات متعددة الجنسيات تشمل منتجاتها Adobe Acrobat و Experience Cloud و Photoshop و Lightroom و Illustrator وغيرها الكثير بما في ذلك AI Sensei الجديد.

أعلنت شركة التكنولوجيا للتو عن أداء أرباحها المالية للربع الثاني من عام 2023. تعرف على المزيد حول أداء Adobe وما يتوقعه المحللون للسهم أدناه.

السهم: Adobe Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: ADBE تاريخ الفكرة: 20 يونيو 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $520.00 المستوى المتسهدف: $600.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

أداء سهم Adobe المالي في الربع الثاني

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع الثاني المالي الأخير من Adobe:

نمت ربحية السهم من 2.49 دولار إلى 2.82 دولار

الإيرادات الفصلية 1.3 مليار دولار مقابل 1.18 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي

ارتفعت الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.82 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تبلغ 4.78 مليار دولار

زادت عائدات الوسائط الرقمية بنسبة 10٪ على أساس سنوي

ارتفعت إيرادات الخبرة الرقمية (بما في ذلك Experience Cloud) بنسبة 12٪ على أساس سنوي

رفع التوجيه لمدة عام كامل

تجاوز أداء أرباح Adobe للربع الثاني من عام 2023 معظم توقعاتها بإيرادات وأرباح أعلى لكل سهم. أدى ذلك إلى زيادة فريق الإدارة لتوجيهاته السنوية للإيرادات لتتراوح بين 19.25 مليار دولار و 19.35 مليار دولار بحلول نهاية العام - توقع المحللون 19.30 مليار دولار.

ركز الكثير من أرباح Adobe على منتجات الذكاء الاصطناعي التي كانت تعتمد عليها في الأرباع الأخيرة. وقد اتخذت قرارًا بفرض رسوم على عملائها التجاريين مقابل برنامج Firefly الذي يمكنه تحويل النص إلى صور ثلاثية الأبعاد وصوت وفيديو ورسوم توضيحية. شهد منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص به نشاطًا أعلى بمقدار 80 مرة مما توقعته Adobe.

ومع ذلك، هناك حالة عدم يقين واحدة حول مخزون Adobe وأسهم التكنولوجيا الأخرى وهي سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. في اجتماعه الأخير، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لكنه ذكر أن هناك المزيد قادم على مدار العام.

يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على أسعار الأسهم حيث يمكن أن تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة في الأرباح. كان انهيار سوق الأسهم في عام 2022 ناتجًا إلى حد كبير عن بدء البنوك المركزية في زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ الوباء.

لذلك، سيكون تتبع بيانات الاقتصاد الكلي مهمًا أيضًا لتحليل احتمالات سعر سهم Adobe.

توقعات سهم Adobe - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Adobe في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 15 تقييمات للشراء، و 13 تقييم تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر لتوقع سهم Adobe هو 600.00 دولار مع أدنى هدف عند 450.00 دولار.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Adobe هو 541.52 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 20 June 2023

مثال على فكرة تداول لسعر سهم Adobe

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Adobe كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى بعد الأرباح عند 520.00 دولارًا للسماح بالتقلب.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 600.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 مشاركات Adobe:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 800.00 دولار ربح محتمل [(600.00 دولار - 520.000 دولار) * 10 أسهم].



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد تنخفض أكثر بكثير قبل أن ترتفع، لا سيما بالنظر إلى كيفية وضع أسهم التكنولوجيا في الوقت الحالي.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. وهذا يعني أن شراء 10 من أسهم Adobe سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.10 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة على كل جانب.

يوجد حد منخفض لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة مقدارها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Adobe في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Adobe بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب مع Admirals للوصول إلى لوحة التحكم.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. Adobe. شهريا. التاريخ: 1 أكتوبر 1998 إلى 19 يونيو 2023، تم التقاطه في 19 يونيو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Adobe يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Adobe، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي توفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

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