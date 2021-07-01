في ختام جلسة أمس، قدمت شركة مايكرون، الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج الرقائق الالكترونية لذاكرة التخزين، نتائجها ربع سنوية للربع المالي الثالث.
مرة أخرى، واستمراراً في أعقاب النتائج الفصلية السابقة التي تم نشرها على مدار هذا العام، فاقت الشركة توقعات السوق من خلال تحقيق ربح للسهم قدره 1.88 دولار وعائدات بلغت 7420 مليون دولار مقابل 1.77 دولار للسهم وإيرادات 7200 مليون دولار، كما كان متوقعاً من قبل إجماع السوق.
وسجلت هذه الشركة في جلسة الأمس صعود بنسبة 2.47٪ بارتفاع سنوي نسبته 13.04٪ متفوقة بذلك على مؤشر ناسداك. على الرغم من هذه الأخبار السارة، في افتتاحية اليوم، يمكننا أن نرى في الوقت الحالي انخفاضاً يقارب 2٪.
من الناحية الفنية، يمكننا أن نرى كيف كان السعر في اتجاه صعودي قوي قاده إلى تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق في 12 أبريل عند 96.95 دولار للسهم، بعد ذلك اتبع السعر اتجاهاً هبوطياً أدى به إلى تكوين قاع مزدوج بالقرب من المتوسط المتحرك لإغلاق 200 جلسة، وبالتالي تحقق الانحراف السلبي الذي يمكن أن نلاحظه على الرسم البياني اليومي في مؤشر الماكد الخاص به.
بعد الارتداد مرة أخرى إلى متوسط 200 جلسة، اقترب السعر من مستوى المقاومة الحالي عند أعلى مستوياته في أوائل يونيو حول تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50٪. إن كسر مستوى المقاومة هذا سيؤكد تشكيل أفعال مزدوجة، مما قد يدفع السعر للبحث عن مستوى 90 دولار للسهم.
يمكن تعزيز هذه الحركة الصعودية المحتملة إذا تمكن المتوسط المتحرك الأبيض قصير المدى من العبور أعلى المتوسط المتحرك البرتقالي متوسط المدى. على العكس من ذلك، يمكننا أن نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك الخاص به يقع بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لذلك لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث تراجع للبحث عن نقطة زخم جديدة.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني لسهم ميكرون اليومي. نطاق البيانات: 15 فبراير 2020 إلى 1 يوليو 2021. تم الإعداد في 1 يوليو 2021 الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق لا يضمن الاداء المستقبلي.
تطور سعر سهم مايكرون في السنوات الخمس الماضية:
- 2020: 39.79٪
- 2019: 69.49٪
- 2018: -22.84٪
- 2017: 87.59٪
- 2016: 54،80٪
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