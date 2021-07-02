قد يشير اجتماع أوبك هذا الأسبوع إلى مستقبل سعر خام برنت على المدى القصير

تموز 02, 2021 16:05

لقد علقنا الشهر الماضي على التقرير الإيجابي للمستقبل من قبل أوبك، والذي قدرت فيه زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا للعام المقبل 2022 من قبل كل عضو من أعضاء المجموعة، خلال جلسات أمس واليوم. يعقد اعضاء اوبك اجتماعا بحثا عن اتفاق في ضوء زيادة محتملة في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

في البداية، يبدو أن اجتماعات أوبك + بقيادة روسيا والمملكة العربية السعودية تظهر زيادة متواضعة في الإنتاج قد تصل إلى مليوني برميل يومياً بين شهري أغسطس وديسمبر. هذا الاجتماع مهم للغاية لأن الاتفاق غير الكافي، أو اتفاق متواضع للغاية، يمكن أن يضر بالسعر على المدى القصير من خلال خفض نشوة الأسواق في مواجهة الزيادة في الطلب، لأن هذا قد يكون غير كافٍ.

بعد التقرير الإيجابي في يونيو، ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 8.38٪ على مدار الشهر، مما تسبب في استقرار السعر عند حوالي 75 دولار للبرميل.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني الأسبوعي، يمكننا أن نرى كيف تمكن السعر خلال هذا الأسبوع من التغلب على خط الاتجاه الهبوطي الطويل المهم في الاتجاه الصعودي، لذلك إذا استمر هذا الاختراق بمرور الوقت، فقد يشهد السعر زخماً صعودياً قوياً يمكن أن يأخذها في المقام الأول إلى 80 دولار للبرميل أو حتى إلى مستويات قريبة من مستوى 87 دولار.

على العكس من ذلك، يمكننا أن نلاحظ أن السعر يتداول بعيداً عن متوسطاته المتحركة ويقدم ذروة شراء قوية في مؤشره العشوائي، لذلك يجب علينا أيضاً الانتباه إلى التصحيح المحتمل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني الاسبوعي للنفط برنت. نطاق البيانات: 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 إلى 2 تموز (يوليو) 2021. تم الإعداد في 2 تموز (يوليو) 2021 الساعة 12:30 ظهرًا. بتوقيت وسط اوروبا, يرجى ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن الاداء المستقبلي.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: -21.52٪

2019: 22.68٪

2018: -19.55٪

2017: 17.69٪

016: 52.41٪

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