ارتفاع أسعار الذهب: أحدث الأراء

نيسان 18, 2023 00:46

في الأسابيع القليلة الماضية، كانت أسعار الفائدة، والتضخم، وكذلك ارتفاع أسعار النفط والذهب، حديث المدينة في عالم المال. ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار للمرة الأولى في الأشهر الـ 12 الماضية.

هل ستستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟ ماذا يتوقع المحللون؟ تهدف هذه المدونة إلى تزويدك ببعض الأفكار القيمة ومساعدتك في الحصول على نظرة عامة أفضل على ما يحدث مع أسعار هذا المعدن الثمين.

تجاوز الذهب عتبة الـ 2000 دولار كما حدث

بدأ تداول الذهب العام عند 1،854 دولارًا للأونصة واكتسب قوته بسرعة بدءًا من فبراير عند 1950. ومع ذلك، لم يكن شهر فبراير شهرًا إيجابيًا بالنسبة لأسعار الذهب، حيث انخفضت إلى 1810 دولارًا للأونصة في 24 فبراير. بعد الأيام العشرة الأولى من شهر مارس، ارتفعت أسعار المعدن النفيس على خلفية حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية واضطراب قطاع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.

المصور: الرسم البياني اليومي لـ Admirals MetaTrader 5 - XAU (100 أوقية) دولار أمريكي. النطاق الزمني: 25 نوفمبر 2022 - 10 أبريل 2023. تاريخ الالتقاط: 10 أبريل 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية





ليست هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أسعار الذهب 2000 دولار للأونصة. كانت آخر مرة تجاوزت فيها أسعار الذهب العلامة المحددة في 7 أغسطس 2020، عندما وصلت إلى 2074 دولارًا للأونصة.

المصور: الرسم البياني الشهري لـ Admirals MetaTrader 5 - XAU (100 أوقية) دولار أمريكي. النطاق الزمني: 1 يوليو 2015 - 10 أبريل 2023. تاريخ الالتقاط: 10 أبريل 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟

الاضطرابات في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا مع انهيار SVB واستحواذ UBS على Credit Suisse، والتضخم المرتفع واحتمال الركود لصالح الذهب. كثيرًا ما يذكر بعض المستثمرين والتجار الذهب على أنه أصل "ملاذ آمن" عندما يلجأون إليه عندما يشعرون بأن الانكماش الاقتصادي في الطريق.

بينما لا يوجد أصل "آمن" عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على القيمة في الأسواق المالية العالمية، يميل المستثمرون إلى شراء الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية وتخفيف المخاطر. يمكن استخدام الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم بينما لاحظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن "ارتفاع التضخم أو التوقعات التضخمية يزيد من اهتمام المستثمرين بشراء الذهب وبالتالي يرفع سعره؛ في المقابل، فإن تراجع التضخم أو انخفاض التوقعات التضخمية يفعل العكس".

أسعار الذهب: اطّلع على أحدث الأراء

دفع ارتفاع أسعار الذهب الفورية البنوك وخبراء السوق لتحديث توقعاتهم. اقرأ دليلنا حول تداول الذهب لتقوية معرفتك. دعونا نرى ما هي أحدث الإحصاءات، ويرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.

يرى ING أن أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في أغسطس 2020

نشر محللو ING تقريرًا يشير إلى أن أسعار الذهب قد تصل إلى 2075 دولارًا وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. لاحظوا: "لا يبدو أن هناك وزنًا كبيرًا للرواية القائلة بأن أزمة مصرفية أمريكية ستقوض معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم المرتفع والمتأصل. ومن المؤكد أن الذهب - كأصل لا يحمل فائدة - يعمل بشكل جيد مقارنة بالمعدلات القريبة من 5٪ المتوفرة في الودائع بالدولار لليلة واحدة. ستراقب الأسواق عن كثب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وما إذا كان هذا سيأخذ سوق الذهب إلى مسافة قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2،075.47 دولار في أغسطس 2020. "

يقترح الاقتصاديون في ING أن الذهب يمكن أن يستفيد من اتجاهات إدارة احتياطي العملات الأجنبية. "إن العالم الجيوسياسي ثنائي القطب بشكل متزايد - والذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا - يعني أن البنوك المركزية في بريكس + ستحتفظ بحصة أكبر من احتياطياتها الدولية في الذهب. هذا إيجابي بنيوي للذهب وسلبي بنيوي للدولار، إضافة إلى السلبية الدورية لما يجب أن تكون دورة تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام"، أضافوا في تقريرهم.

Credit Suisse: قد تتجه أسعار الذهب إلى 2300 دولار

ذكر تقرير صادر عن Credit Suisse أن المعدن الثمين قد استفاد من انخفاض عائدات السندات وضعف الدولار الأمريكي. "نحن نتطلع إلى إعادة اختبار المقاومة طويلة الأجل من أعلى مستوياتها القياسية 2070/75 دولارًا لعامي 2020 و 2022. في حين أنه يجب احترام هذا بوضوح، فإن الاختراق الواضح والمستمر للأعلى من شأنه أن يمثل اختراقًا صعوديًا طويل الأجل رئيسيًا لفتح الباب أمام الانتقال إلى 2300 دولار بعد ذلك"، مكتوب في تقرير Credit Suisse.

وفقًا لـ CNBC، أشارت مذكرة من نفس البنك للمستثمرين إلى أن "أسعار الذهب قد استفادت في الأسابيع الأخيرة من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي، فضلاً عن وجهة نظر مفادها احتمال حدوث ركود (أي هبوط حاد) زادت ماديا. وقد أدى هذا بدوره إلى الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المحتمل أن يركز على خفض أسعار الفائدة قريبًا. المعدلات المنخفضة، إلى جانب التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف 2٪، سيكون أمرًا إيجابيًا لأسعار الذهب".

ANZ: لا يزال الذهب على مرأى من ارتفاع قياسي على خلفية ارتفاع التضخم

يؤكد الاقتصاديون في ANZ على عنصر التضخم المرتفع الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب الفورية. وهم يشيرون إلى أن المخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي العالمي والمشاكل المصرفية التي ظهرت في مارس / آذار أدت إلى ارتفاع الذهب.

لكنهم يؤكدون أنه إذا استقر الوضع في قطاع البنوك، فقد تنخفض أسعار الذهب. في حين أن قضايا القطاع المصرفي المستمرة لا تزال تشكل خطرًا صعوديًا، فإننا نرى أسعار الذهب تتخلى عن مكاسبها إذا خفت حدة الأزمة. نحن نحتفظ برأينا الصعودي للذهب على المدى الطويل حيث أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتًا واستمر الدولار الأمريكي في الانخفاض خلال بقية العام"، كما ورد في تقرير ANZ.

تُراجع Fitch Solutions توقعات أسعار الذهب لعام 2023

قامت شركة فيتش سوليوشنز بتحديث توقعاتها لأسعار الذهب لعام 2023 في الأيام الأخيرة من شهر مارس. يشير الاقتصاديون إلى أن متوسط أسعار الذهب سيبلغ 1950 دولارًا للأونصة، أي بزيادة قدرها 100 دولار عن توقعاتهم الأصلية. وشدد التقرير على أنه "وسط توقعات بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتباطأ من 3.1٪ في عام 2022 إلى 2.1٪ في عام 2023، سيبقى اهتمام المستثمرين بوضع الذهب كملاذ آمن قويًا".

هل هناك طريقة لتقليل المخاطر عند تداول الذهب؟

"الذهب هو الملاذ الآمن" هي جملة قد تقرأها عدة مرات في المدونات والمقالات الإخبارية. ومع ذلك، فإن تداول أي أصل ينطوي على مخاطر. هناك دائمًا احتمال الخسارة عند الانخراط في أنشطة مثل التداول والاستثمار. إذا تحرك سعر سلعة ما مثل الذهب في الاتجاه المعاكس لما توقعته، فقد تفشل استراتيجيتك، مما قد يؤدي إلى خسارة الأموال.

يعد إجراء بحث متعمق عن السوق قبل تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك أمرًا ضروريًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على دراية بأدوات إدارة المخاطر المختلفة التي يوفرها لك الوسيط الخاص بك.

يتوفر عدد كبير من المواد التعليمية التي تم تجميعها بواسطة العديد من المتخصصين في هذا المجال على الإنترنت عبر الوسطاء. من الضروري للغاية معرفة كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر المختلفة. يمكن أن تساعدك الندوات عبر الإنترنت والمقالات والمدونات التي كتبها متداولون متمرسون في اكتساب فهم أفضل لكيفية دمج هذه العناصر في استراتيجيتك وتقليل المخاطر.

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لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.