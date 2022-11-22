محضر FOMC طلبات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة والدولار الأمريكية

تشرين الثاني 23, 2022 01:04

قد تتقلب أزواج عملات الدولار الأمريكي هذا الأسبوع قبل أحداث تداول طلبات السلع المعمرة الأمريكية ومبيعات المنازل الجديدة. هناك أيضًا احتمال أن تتعرض أسواق الأسهم العالمية للضغط عندما تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) محضر اجتماعها وبعد أن أغلقت الصين الأماكن العامة بسبب مخاوف COVID-19.

أزواج العملات بالدولار الأمريكي

تُسلط الأضواء على الدولار يوم الأربعاء عندما يتم إصدار تقرير طلبيات السلع المعمرة لشهر أكتوبر. يرى توافق الآراء نموًا بنسبة 0.4 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق. حيث تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر وربما يكون قد دعم الطلبات على السلع ذات التذاكر الكبيرة. في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الاستثمار والإنفاق، لذلك هناك توقعات مختلطة للنتائج.

يخضع سوق الإسكان في الولايات المتحدة للتدقيق غدًا مع صدور تقرير مبيعات المنازل الجديدة لشهر أكتوبر. في السابق عند مستوى 603.000 منزل جديد تم بيعه، يرى الإجماع أن نتائج شهر أكتوبر قد وصلت إلى 570.000 منزل. تشمل العوامل التي يجب مراعاتها بيئة أسعار الفائدة المتزايدة في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الطلب على الرهون العقارية والمنازل الجديدة. إضافة إلى ذلك، فإن قطاع البناء معرض للضغوط التضخمية على المواد الخام، لذلك من المتوقع أن يرسل التقرير إشارات حول صحة سوق الإسكان.

قد يؤثر إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 23 نوفمبر على أزواج عملات الدولار الأمريكي ومعنويات سوق الأسهم. مخاوف الركود تحت السطح مباشرة وكان لارتفاع أسعار الفائدة تأثير كبير على الرغبة في المخاطرة وقيمة الدولار الأمريكي. على الرغم من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث يرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه من السابق لأوانه تخفيف السياسة النقدية. من المتوقع أن يقدم المحضر المزيد من الدلائل حول قرار سعر الفائدة الأخير لهذا العام في 13-14 ديسمبر.

يمكن لأفكار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن تقدم رؤى حول احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي. ويرتبط هذا بعودة الصين البطيئة نسبيًا إلى الإنتاجية الكاملة حيث أن الدولتين شريكان تجاريان رئيسيان.

الأسعار الفورية للنفط الخام

قد يكون الانخفاض الطفيف في الأسعار الفورية للنفط الخام مرتبطًا بمخاوف الركود وعمليات الإغلاق الصينية الأخيرة. على الرغم من أن الصين قد خففت قليلاً من سياسة عدم التسامح مع COVID، إلا أن الوضع بعيد عن المستويات الطبيعية للإنتاجية ومصدر قلق بشأن آفاق النمو على المدى القصير في كلا البلدين.

اقرأ المزيد عن محركات السوق الرئيسية للدولار الأمريكي في نوفمبر.

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