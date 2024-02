Obrestne mere RBA na čakanju, ne izključujejo zvišanja

Po tednu, polnem pomembnih finančnih dogodkov, kot so odločitve o obrestnih merah nekaterih večjih svetovnih centralnih bank, se pričakuje, da bo koledar tega tedna lahek. Avstralska centralna banka (RBA) je objavila svojo odločitev, da bo stroške izposojanja ohranila nespremenjene, kot je bilo pričakovano.

Ameriški dolar se je v ponedeljek okrepil v primerjavi z britanskim funtom in dosegel najvišjo vrednost v dveh mesecih, ko je Jerome Powell po marčnem zasedanju upravnega odbora Feda znižal pričakovanja glede znižanja obrestnih mer.

Odločitev o obrestni meri RBA

Upravni odbor RBA ni prinesel nobenih presenečenj, saj je uradni denarni tečaj centralne banke (OCR) ohranil na čakanju, kot so pričakovali ekonomisti. Ker se avstralsko gospodarstvo sooča z visokimi življenjskimi stroški, nekateri analitiki menijo, da RBA nima preveč prostora za nadaljnje zvišanje stroškov zadolževanja.

Guvernerka avstralske centralne banke Michelle Bullock je dejala, da ne izključuje ničesar v zvezi z denarno politiko in dodala, da banka tveganja dojema kot uravnotežena, hkrati pa ugotavlja, da aktivno išče podatke, ki potrjujejo vrnitev inflacije na ciljno raven. .

Ekonomisti Nacionalne avstralske banke (NAB) so v poročilu zapisali, da izjava po srečanju ne nakazuje, da bo kmalu prišlo do znižanja obrestnih mer . "To si razlagamo kot majhno verjetnost znižanja v prvi polovici leta 2024, vendar je znižanje v drugi polovici leta 2024 skladno s ciljno inflacijo do sredine leta 2026 po napovedi RBA," so zapisali.

US ISM Services PMI januar 2024

Glede na poročilo, ki ga je objavil Inštitut za upravljanje dobave (ISM), objavljeno v ponedeljek, se je indeks PMI v ZDA januarja povečal na 53,4. Tržni analitiki pri ISM so v poročilu dejali, da je "splošno povečanje stopnje rasti v januarju mogoče pripisati hitrejši rasti indeksov novih naročil, zaposlovanja in dobave dobaviteljev."

Raziskava ISM je pokazala, da »večina anketirancev navaja, da je poslovanje stabilno. Optimistični so glede gospodarstva zaradi možnega vpliva znižanja obrestnih mer; vendar so previdni zaradi inflacije, s tem povezanih stroškovnih pritiskov in nenehnih geopolitičnih konfliktov."

Marčevsko znižanje obrestne mere malo verjetno, pravi vodja Fed

Vodja Feda Jerome Powell je novinarjem CBS povedal, da marčevski zvezni odbor za odprti trg (FOMC) verjetno ne bo povzročil znižanja obrestnih mer, saj upravni odbor ne bo dovolj samozavesten, da bi nadaljeval. Powell je priznal, da je prišlo do napredka v zvezi z inflacijo, vendar je poudaril, da bi lahko vztrajnejše številke o inflaciji vplivale na časovno razporeditev prilagoditev obrestnih mer.

Vodja Feda je predlagal, da bi lahko prišlo do znižanja obrestnih mer prej, kot je bilo pričakovano, če bodo številke na trgu dela oslabele ali bodo številke inflacije "res prepričljivo" padle. Na vprašanje o projekcijah ameriškega gospodarstva je Powell dejal, da ne vidi večje možnosti za recesijo, hkrati pa dodal, da bi gospodarske težave Kitajske lahko vplivale na ameriško gospodarstvo, vendar ne velikega.

Na podlagi Powellovih pripomb je ameriški dolar v ponedeljek v primerjavi z britanskim funtom dosegel najvišjo vrednost v dveh mesecih.

Vmesno poročilo OECD: znižanje obrestnih mer v ZDA in cenovni pritiski v Združenem kraljestvu

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ( OECD ) je v začetku tedna objavila vmesno poročilo. Analitiki OECD napovedujejo inflacijo CPI v ZDA v višini le 2,2 % leta 2024 in 2 % leta 2025, kar je med najnižjimi stopnjami v G7.

Poročilo OECD napoveduje, da bo moralo Združeno kraljestvo obvladati najvišjo stopnjo inflacije v G7, in sicer 2,8 % letos in 2,4 % leta 2025. Glede inflacije v ZDA so ekonomisti OECD dejali, da je »velika težava še vedno inflacija in zdi se, da se znižuje ... dosledno. Nismo še iz gozda in obstaja poštena pot." Po njihovem mnenju bodo ZDA verjetno zabeležile največjo gospodarsko ekspanzijo (+2,1 %), medtem ko naj bi bila rast nemškega BDP slabokrvna.

