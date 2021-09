Savaitės rinkų apžvalga: RBA, BOC ir ECB dėmesio centre

Prasidėjo svarbi savaitė, per kurią išgirsime centrinių bankų pranešimus: Australijos rezervų banko antradienį, Kanados banko trečiadienį ir Europos centrinio banko ketvirtadienį. FED paskelbus savo planus pradėti mažinti „Covid“ skatinimo priemones, dabar visi lauks, kuris centrinis bankas bus sekantis.

Likusią savaitės dalį ekonominių naujienų nebus daug, tik penktadienį svarbus pranešimas – Kanados nedarbo lygis. Tačiau prasidėjus naujam mėnesiui ir artėjant metų pabaigai, visų akys krypsta į akcijų rinkos indeksus, kurie pastaraisiais mėnesiais augo.

Prekiautojo radaras – ECB spaudos konferencija

Rugsėjo 9 d., ketvirtadienį, 14.45 val., Europos centrinis bankas skelbs savo naujausią pinigų politikos ataskaitą, po kurios, 15.30 val., bus surengta spaudos konferencija. Šią savaitę tai bus visų dėmesio centre, nes sklando gandai, kad centrinis bankas gali pradėti mažinimo programą jau šį gruodį.

Nors kai kurie politikai bando sumenkinti skatinimo priemonių mažinimo poveikį, rinka ruošiasi dideliam tokios politinės pozicijos pokyčiui. Tai akivaizdu iš euro kilimo pastarąsias kelias savaites, o ypač JAV dolerio atžvilgiu.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, EURUSD 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2021 m. rugsėjo 3 d. mėnesinis grafikas. 2021 m. rugsėjo 3 d., 07.00 val. (GMT), duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

EURUSD kainų mėnesinis grafikas rodo neseniai sukurtą pleišto figūrą – žemėjančių viršūnių ir didėjančių žemumų seriją tarp dviejų juodų linijų.

Pastarosiomis savaitėmis kaina bandė pramušti dugną, tačiau nepavyko, nes pirkėjai nustūmė valiutų porą atgal į pleišto figūros vidų. Pasikeitus ECB politikos pozicijai, pirkėjai gali bandyti stumti kainą toliau į pleišto figūros viršų, todėl šį grafiką reikėtų stebėti.

Akcijų prekybos atnaujinimai ir akcijų indeksai

TINA (sutrumpintas angl. There Is No Alternative) prekyba ir toliau išlieka pasaulio akcijų indeksų rinkose. Tas faktas, kad „nėra alternatyvos“, ir toliau palaiko akcijų paklausą, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose ir technologijų sektoriuje.

Europos akcijų rinkos indeksai judėjo mažiau, nei Amerikos, o Azijos akcijų rinkos indeksų rezultatai dar prastesni. Akcijų rinkos jau žengia į sezoninį meškų laikotarpį prieš Kalėdų Senelio ralį metų pabaigoje.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, SP500 2020 m. gruodžio 7 d. – 2021 m. rugsėjo 3 d. dieninis grafikas. 2021 m. rugsėjo 3 d., 18.30 (GMT), duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Ankstesni penkerių metų S&P 500 rezultatai:

2020 m. = +16,17 %

2019 m. = +29,09 %

2018 m. = -5,96 %

2017 m. = +19,08 %

2016 m. = +8,80 %

Kaip matome aukščiau pateiktame paveikslėlyje, S&P 500 indekso dieniniame grafike augimo tendencija išlieka nepakitusi. Šiemet kaina kelis kartus atšoko nuo slankiųjų vidurkių, patvirtindama JAV akcijų rinkos stiprumą.

Šie lygiai tebėra potencialių apsisukimo taškų sritys ir patvirtinimas, kad kaina vis dar juda augimo tendencija. Nors kai kurie analitikai prognozuoja gilesnę korekciją iki metų pabaigos, dabar svarbu prekiauti tuo, ką matome.

