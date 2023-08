Inflacija, dezinflacija i deflacija: što treba znati

Kolovoz 11, 2023 16:00

Američki ured za radnu statistiku objavio je u četvrtak najnovije podatke o inflaciji u SAD-u, pri čemu je godišnja inflacija porasla na 3,2%. Ova objava uslijedila je nakon vijesti u srijedu iz kineskog Nacionalnog ureda za statistiku da je godišnja inflacija u Kini postala negativna, pala na -0,3%.

Čuli smo mnogo o rastu cijena u posljednjih godinu dana, ali što se događa kada inflacija postane negativna? I zašto se ekonomisti toga plaše više nego visoke, pozitivne inflacije? Nastavite čitati kako biste saznali.

Što je inflacija?

Iako mnogi možda nisu bili dobro upoznati s konceptom inflacije prije nekoliko godina, većina nas sada može recitirati definiciju u snu.

Inflacija mjeri stopu kojom cijene rastu u gospodarstvu tijekom određenog vremenskog razdoblja. Posljedično, inflacija se može promatrati i kao stopa kojom novac gubi svoju kupovnu moć.

Što je deflacija?

Deflacija je suprotna od inflacije, koja se javlja kada dođe do pada ukupnih cijena u gospodarstvu i, posljedično, povećanja kupovne moći novca.

Važno je ne brkati ovaj koncept s disinflacijom , koja se odnosi na smanjenje stope inflacije i trenutno se događa u mnogim naprednim svjetskim gospodarstvima. Dezinflacija se događa kada cijene rastu, ali se stopa kojom one rastu usporava.

Na primjer, u lipnju je godišnja stopa inflacije u Ujedinjenom Kraljevstvu pala na 7,9%, s 8,7% prethodnog mjeseca. Ovo je slučaj dezinflacije. Dok cijene još uvijek rastu na godišnjoj razini, stopa kojom rastu se smanjila.

Deflacija se događa kada cijene stvarno padaju tijekom određenog vremenskog razdoblja, a ilustrirana je negativnom inflacijom, kao u Kini ranije ovog tjedna. Pad cijena može zvučati sjajno na površini, ali to nije nužno tako. Zapravo, većina se ekonomista više boji deflacije nego inflacije. Ali zašto?

Zašto se strahuje od deflacije?

Dakle, što nije u redu s deflacijom? Zasigurno pad cijena pogoduje potrošačima, tko će kupovati više i potaknuti veći gospodarski rast? To su logične točke i, kratkoročno gledano, privremeni pad cijena može donijeti dobrobit gospodarstvu.

Međutim, ako se deflacija ukorijeni i cijene nastave padati tijekom duljeg vremenskog razdoblja, počet će se javljati problemi. Pad cijena dovest će do nižih prihoda za tvrtke, budući da dobivaju manje novca za proizvodnju i prodaju iste količine dobara i usluga.

Kako prihodi padaju, poduzeća moraju uštedjeti troškove, što može dovesti do smanjenja plaća i, u konačnici, smanjenja radnih mjesta. Pad plaća i rastuća nezaposlenost rezultirat će smanjenjem agregatne potražnje, jer potrošači imaju manje novca za trošenje. Uz sve ostalo jednako, ovo smanjenje potražnje će u konačnici pojačati silazni učinak na cijene.

Nadalje, ako cijene padaju, to može dovesti do toga da potrošači odgađaju kupnje gdje je to moguće, u nadi da će te kupnje u budućnosti biti jeftinije. Na primjer, ako ste htjeli kupiti automobil, ali ste znali da će za godinu dana automobil biti jeftiniji, možda ćete biti skloni odgoditi njegovu kupnju.

Osim što pad potražnje pojačava silazni učinak na cijene, potrošnja je najvažnija komponenta bruto domaćeg proizvoda (BDP) gospodarstva, kojim se mjeri gospodarski rast. Posljedično, deflacija može dovesti do pada potrošnje, povećanja nezaposlenosti i, na kraju, kontrakcije gospodarskog rasta.

Zašto padaju cijene u Kini?

Dok se mnoge zemlje u svijetu bore s rastućim cijenama, cijene u Kini kreću se u suprotnom smjeru. Ali zašto?

Kad su mnoga napredna svjetska gospodarstva izašla iz ograničenja iz razdoblja pandemije, ponuda je teško držala korak s rastućom potražnjom, što je dovelo do rasta cijena. Zatim je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu zbog čega su cijene energije i, posljedično, inflacija spiralno skočile.

Međutim, slučaj Kine je vrlo drugačiji.

Kako su akcije cijepljenja uspješno provedene i mnoge su zemlje ponovno otvorene za poslovanje, Kina je nastavila sa svojom strogom politikom nulte zaraze Covidom, držeći domaću potražnju donekle potisnutom. Nakon izbijanja socijalnih nemira krajem 2022., Kina je napustila ovu restriktivnu politiku, što je dovelo do dugo očekivanog ponovnog otvaranja kineskog gospodarstva.

Usprkos tome, veliko ponovno otvaranje do sada je bilo potpuno nezadovoljavajuće. Ne samo da je domaća potražnja ostala slaba, nego i izvoz pada, a oboje je izvršilo pritisak na cijene.

A što je s cijenama energije? Pa, dok su zapadne zemlje brzo izbjegavale ruski izvoz nafte i plina kao odgovor na rat u Ukrajini, Kina je zauzela suprotan pristup. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Kina je pojačala uvoz jeftine energije iz Rusije, osiguravajući da ostanu izolirane od visokih svjetskih cijena.

Inflacija protiv deflacije

Obično se deflacija smatra gorom za gospodarstvo od inflacije, pri čemu središnje banke aktivno ciljaju na nisku, stabilnu stopu inflacije od oko 2%.

Razlog za ovaj cilj je taj što je niska stopa inflacije zapravo korisna za gospodarstvo, jer potiče određenu količinu potrošnje umjesto štednje. Veća potrošnja dovodi do većih prihoda za poduzeća, većeg zapošljavanja i većeg gospodarskog rasta. Unatoč tome, inflacija nedvojbeno postaje problematična kada postane previsoka, kao što je bio slučaj u zadnjih godinu dana.

Dok niska, stabilna inflacija može biti pozitivna za gospodarstvo, deflacija na bilo kojoj razini općenito se smatra negativnom i od nje se može biti posebno teško oporaviti, kao što je to pokazao Japan u posljednjih nekoliko desetljeća.

Potencijalno negativan učinak deflacije na potrošnju, zaposlenost i gospodarski rast razlog je zašto se središnje banke i ekonomisti boje više od inflacije. Iz tog razloga, nakon podataka o inflaciji u srijedu, vjerojatno će biti sve više poziva Pekingu da poduzme odlučnu akciju i intervenira u svom posrnulom gospodarstvu.

