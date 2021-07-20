Zoom يصل إلى اتفاق لشراء Five9

تموز 20, 2021 15:07

خلال جلسة الأمس، علمنا أن تطبيق Zoom للمؤتمرات المرئية الشهير قد توصل إلى اتفاق للاستحواذ على Five9 بمبلغ إجمالي قدره 14.7 مليار دولار في عملية يمكن أن تكتمل خلال النصف الأول من عام 2022.

Five9 هو مزود أمريكي للخدمات السحابية يعمل من خلال نظام مركز الاتصال الافتراضي (VCC) الذي يسمح للمستخدمين بإدارة تفاعلات العملاء في وقت واحد وبطريقة محسّنة من خلال الصوت والدردشة والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والقنوات من خلال الأجهزة المحمولة. لذلك، مع هذا الاستحواذ، تسعى Zoom إلى زيادة تواجدها بين عملاء الشركات، مما يسمح لها بزيادة نموها على المدى الطويل.

مثل Zoom، شهدت Five9 في السنوات الأخيرة إعادة تقييم قوية في سوق الأسهم مما دفع سعر سهم Five9 إلى تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق في 1 مارس عند حوالي 198 دولار للسهم الواحد.

في التحليل السابق لسهم Zoom، يمكننا أن نرى كيف حصلت هذه الشركة على نتائج ممتازة في كل من عام 2020 وفي ربع السنة المالي الأول الموافق 2021، لذلك يمكن لهذا الاستحواذ أن يعزز نموها.

على مدار العام الماضي، كان Zoom أحد أكبر اللاعبين في السوق، وذلك بفضل ظهور اجتماعات العمل عن بُعد والافتراضية بين الأصدقاء بسبب الوباء. على الرغم من ذلك، نظراً لأن السعر سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في 19 أكتوبر 2020 عند مستوى الـ 588.84 دولار للسهم، فإن حركة السعر تشهد اتجاهاً هبوطياً واضحاً أدى بالسعر إلى تسجيل أدنى مستوياته السنوية عند مستوى الـ 277 دولار للسهم، على الرغم من أنه أخيراً خلال النصف الأول من في العام، شهدت هذه الشركة ارتفاعاً بسبب سعر سهمها بنسبة 14.74٪.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى أن السعر يكافح حالياً مع مستوى الدعم المهم عند المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة (اللون الأحمر) بعد كسر القناة الصاعدة التي كانت تتبع أدنى المستويات السنوية بعد التشبع الشرائي المتراكم .

قد يؤدي فقدان هذا المستوى المهم من الدعم إلى فتح الباب أمام مزيد من التصحيح الذي قد يصل السعر إلى 300 دولار أمريكي للسهم أو حتى إلى أدنى مستوياته السنوية.

على العكس من ذلك، إذا تمكن السعر من الحفاظ على هذا المستوى من الدعم، فقد يشكل زخماً صعودياً جديداً، في الرسم البياني اليومي، يجب أن يواجه السعر عدة مستويات من المقاومة لتعزيز هذا الزخم الصعودي الجديد المحتمل.

المصدر: مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Zoom في منصة MetaTrader 5 التابعة لشركة Admirals من 3 مارس 2020 إلى 20 يوليو 2021. تم الاعداد في 20 يوليو الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

تطور اسعار سهم زوم للعامين الماضيين:

2020: 395.77٪

2019: -6.11٪

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